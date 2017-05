- Det kan reises mye kritikk mot Trump

ANNONSE

Forrige uke var Donald Trump på sin første offisielle utenlandstur som USAs president. Trump besøkte blant annet Saudi-Arabia, Israel og Vestbredden - før han avsluttet rundturen med NATO-toppmøte i Brussel og påfølgende G7-toppmøte i Italia.

Trumps oppførsel under utenlandsturen har fått milevis med spalteplass i internasjonale medier. Hans egne diplomater skal også ha uttrykt bekymring for at presidentens noe uvanlige stil kan være skadelidende for amerikansk diplomati, skriver The Daily Beast.

USA-ekspert Svein Melby erkjenner at Trumps diplomatiske evner har sine begrensninger.

- Det er noe ved hans stil og væremåte, og måten han ytrer seg på, som man kan kritisere. Jeg tror han lager en masse problemer for USA. Han er rimelig sleivete og forstår ikke helt at man som amerikansk president ikke kan ytre seg helt fritt. Man er nødt til å pålegge seg klare grenser for hva man skal si, sier leder av Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til Nettavisen.

- Det sitter regjeringer og ledere rundt om i verden og finleser en amerikansk presidents ytringer, sier Melby.

I et møte med EU-toppledelsen forrige onsdag, skal Trump angivelig ha sagt at Tyskland var «bad, very bad», og skal ha vært oppgitt over tysk bilindustris innpass på det amerikanske markedet.

Trump hadde også et pinlig øyeblikk da han skulle håndhilse på Frankrikes nye president, Emmanuel Macron, da sistnevnte nektet å slippe taket. Knokene til Trump skal ha blitt hvite.

Trump skal også ha dyttet Montenegros statsminister Dusko Markovic til side, for å få plass på fremste rekke da NATO-landenes ledere skulle fotograferes.

På G7-toppmøtet i den italienske byen Taormina, skal seks av lederne for verdens fremste økomomier ha tatt en kort spasertur på noen hunder meter gjennom den historiske byen. Trump kom kjørende bak i en golfbil.

Seniorforsker og USA-ekspert Svein Mebly.

- Gjorde en god jobb i Midtøsten

Under Saudi-Arabia-besøket inngikk han en våpenhandelsavtale med saudiaraberne til en verdi av hundre milliarder dollar. Trump har fått kritikk for at han hadde en såpass vennlig tone overfor saudiaraberne, uten å kritisere dem for menneskerettighetsbrudd.

- Det kan reises mye kritikk mot hvordan han opptrådte overfor sine NATO-allierte i Europa og autokraten i Midtøsten, hvor han unnlot å ta opp betente ting som blant annet menneskerettigheter. Men isolert sett så henger det for så vidt på greip dersom han har som ambisjon å bidra til større grad av stabilitet i området, sier Melby.

Melby mener Trump gjorde en relativ god jobb i Midtøsten, inkludert besøkene i Israel og på Vestbredden, med forbehold om at Trump har en strategisk tanke om å skape et klima som gjør det mulig å gjenopplive fredsprosessen.

- Hvis intensjon er å bidra til stabilitet og kanskje noe som beveger seg mot en løsning av dette evige stridsspørsmålet mellom palestinerne og israelerne, kan det være strategisk fornuftig at han tar en rundtur til sine tradisjonelle allierte i regionen for å etablere et forhold og forsikre dem om at USA er til å stole på.

- Hvis tanken var å reetablere forholdet til disse landene, vil jeg si at den delen av rundturen gikk rimelig bra for Trump, legger han til.

- Skrek til Abbas

Under et møte på Vestbredden skal Trump imidlertid ha skreket til palestinernes president Mahmoud Abbas, ifølge israelsk TV.

«Du lurte meg i Washington D.C. Der snakket du om din forpliktelse til fred, men israelerne har vist meg at du er involvert i å presse (Israel).»

Utbruddet til Trump skal ha blitt etterfulgt av flere minutters stilhet, ifølge israelsk Channel 2.

Istedenfor å understreke USAs forpliktelser til NATO-alliansens artikkel 5 - som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen - gikk Trump heller løs på 23 av de 28 medlemslandene.

Trump kritiserte medlemslandene for ikke å innfri NATOs mål om å ha et forsvarsbudsjett som tilsvarer to prosent av bruttonasjonalprodukt. Dette skjedde på en seremoni i NATOs hovedkvarter i Brussel. Hensikten med seremonien var i utgangspunktet å berømme NATOs samhold i kjølvannet av terrorangrepene i USA i 2001.

- Snever sikkerhetsanalyse

Melby mener Trump ikke har en genuin interesse for å vektlegge i NATO-alliansen så mye tyngde, og at han anser alliansen som kun et sikkerhetsspørsmål.

- Trump kommer til NATO med en snever sikkerhetsanalyse som tilsier at Europa er mer avhengig av sikkerhet enn USA, og at de derfor må bidra mer, sier Melby.

- Tidligere har amerikanske presidenter og administrasjoner ansett NATO som en viktig byggekloss for USAs globale maktposisjon. Det sier man ikke høyt. Tidligere har USA oppfattet situasjonen i Europa som fornuftig utfra et geopolitisk perspektiv, sier Melby.

Donald Trump avbildet med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under alliansens toppmøte i Brussel i forrige uke.

- Dette startet lenge før Trump

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kom med en klart beskjed i helgen om at Europa ikke lenger kunne regne med USA og Storbritannia, og måtte ta sin skjebne i egne hender. Storbritannia skal som kjent melde seg ut av det europeiske fellesskapet i form av EU-utmeldelse.

Melby mener Merkels utspill er et uttrykk for noe man har visst lenge, nemlig at USA er i ferd med å bevege seg bort fra de kollektive systemene som har dominert siden andre verdenskrig.

- Hadde det bare vært Trump, kunne man tatt dette litt lettere, og Merkel kunne holdt en lavere profil. Men problemet er at USA er i ferd med å forandre seg med hensyn til synet de har på seg selv i verden. Det er ikke et flertall for Trumps opplegg i USA, men det er antakelig et flertall for Barack Obamas tilnærming. Og den tilnærmingen har i grunn mye av de samme konsekvensene, at det er lavere vilje til å lede på den måten man har vært vant til, sier Melby.

- Trump-varianten er et nasjonalistisk alternativ på det, mens Obama forsøkte å pakke dette inn i dialog, forhandlinger og regimebygging. Det er to veldig forskjellige tilnærminger, men egentlig samme karakteristikk. Det vil si redusert ledervilje, sier Melby.

- Trump setter dette inn med store bokstaver og en lederstil som skaper irritasjon og masse medieoppmerksomhet.

Melby sier at tidligere administrasjoner har brukt NATO som et verktøy til å holde amerikanske, liberale verdier ved hevd, men at det nå er en klar endring å spore i amerikansk utenrikspolitikk.

- Grunnlaget for å forfekte disse liberale verdiene er i ferd med å svekkes. Dermed blir viljen til å ta på seg forpliktelser for det internasjonale kollektivet redusert. Trump gjør dette på en måte som skaper masse friksjon. Det greide Obama å unngå. Men det var nok mye frustrasjon i NATO under Obama også. Dette startet lenge før Trump, understreker Melby.

Forholdet mellom Merkel og Trump kan neppe beskrives som varmt og vennlig.

- Vil ha store konsekvenser

USAs motvilje til å lede an i aksjonen mot Gaddafi og Libya, er ett eksempel på at amerikanerne ønsker en mer tilbaketrukket rolle hva gjelder kollektivisme. Men Trumps opptreden under NATO-toppmøtet kan se ut til å være dråpen som fikk begeret til å renne over.

- Det er en del som kritiserte Merkel for å kaste bensin på bålet. Men det er nok en sånn analyse som ligger bak hennes hjertesukk. Hadde det bare vært Trump, så ville dette ha glidd over etter hvert. Men mye tilsier at det ikke vil gå over, selv om man får en ny president.

- Hva vil konsekvensene av dette være, Melby?

- Dette betyr at USAs allierte må se på sine sikkerhetspolitiske interesser, og blir nødt til å se etter alternativer til den ensidige vekten man har lagt på USA som en garantist for sikkerheten i Europa. Dette er nok en prosess som allerede har startet rundt omkring. Europeerne kan ikke lenger stole på at dette kollektive systemet vil vare i all evighet.

- Hvis dette er starten på en amerikansk nedvurdering av NATO, og en viss militær tilbaketrekning av USAs militære rolle i Europa, er det risiko for at de fleste stater må begynne å sørge for sin egen nasjonale sikkerhet.

- Da skal man ikke se bort fra at gamle motsetninger mellom stormakter dukker opp igjen. Man kan allerede se antydninger til en friksjon mellom Storbritannia og Tyskland.