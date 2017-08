- Det var helt umulig å skjønne hva som egentlig stod i partiprogrammene

Hva skjer når to 18-åringer får intervjue ungdomspartilederne, helt ufiltrert?

Det å finne ut hvem man skal stemme på og hva partiene egentlig står for, kan virke som en helt håpløs oppgave for en førstegangsvelger. Nettavisen Lyd har latt førstegangsvelgere Marthe Høgden og Håkon Kristian Stavrum lese partiprogrammene, og spørre lederne for de største ungdomspartiene om det de selv lurer på.

Vi har tatt en prat med Marthe og Håkon om hva de sitter igjen med etter å ha snakket med ungdomspolitikerne. Kom det tydelig frem hva som skiller partiene, og har de funnet ut av hva de selv skal stemme?

Hør podcasten Alle mann til urnene på Nettavisen Lyd.

Skremmende like partier

- Det er nesten skremmende hvor like partiene egentlig er, sier Håkon etter å gjennomført 9 intervjuer hvor han og Marthe har fått stille akkurat de spørsmålene de selv brant inne med.

- Det aller fleste partiene har jo heldigvis den norske modellen som grunnmur, og derfor er de i bunn og grunn veldig like, sier Marthe.

- Når man ser på hvordan landet er strukturert siden 1945 så er det jo fint at de aller fleste ønsker å bygge videre på de verdiene.

- Samtidig er det jo tydelige forskjeller, legger Håkon til, og nevner EU, innvandring og privatisering som eksempler.

Hva var den tyngste jobben med denne oppgaven?

- Lese og ikke minst forstå alle partiprogrammene, sier de samstemt.

- Partiene bruker et språk og formuleringer som jeg er usikker på om politikerne selv forstår til tider, sier Marthe.

- Samtidig virker det som om de helgarderer med å legge inn alle type formuleringer, slik at de har ryggen fri ved neste korsvei.

Påvirket av bakgrunn



Marthe og Håkon valgte hver for seg ut spørsmål basert på ting de umiddelbart lurte på etter å ha lest partiprogrammene, i tillegg til at de snakket med venner og bekjente på egen alder.

- Det som også var spennende, var å se hvor forskjellige spørsmål vi hadde, sier Marthe.

- Ikke så mye på grunn av kjønn, men kanskje mer på grunn av bakgrunn forklarer hun.

Håkon Kristian Stavrum er født og oppvokst i Oslo. Spiller fotball for KFUM, og er også trener for yngre lag. Marthe har bodd og gått på skole nesten 8 år i New York, noe hun tror har påvirket hennes syn på verdier.

- Jeg har jo helt tydelig sett hvordan privatisering og kapitalismen fungerer på godt og vondt, sier hun.

- Det at en familievenn i New York ikke har råd til kreftbehandling på grunn av at sykeforsikringen ikke dekker akkurat den type kreft, gjør noe med deg som person, utdyper hun.

Både Marthe og Håkon ble ferdige med videregående skole i vår, og er nå i gang med videre studier.

Overrasket politikerne



Hva er inntrykket av de 9 politikerne dere har intervjuet?

- De brenner virkelig for sitt parti og politikken de fører, sier Håkon. Samtidig tror jeg vi ved flere anledninger stilte spørsmål de ikke er vant til å få. Det bekreftet faktisk samtlige, sier han.

Som hva da?

- Jeg fikk vel en følelse av at de fleste regnet med at miljøpolitikk var vårt hovedtema, men etter å ha snakket med venner og lest partiprogrammene så er faktisk fremtiden, muligheter, fordeling av goder og ikke minst forsvar temaer som opptar førstegangsvelgerne, forklarer Marthe.

Det var ikke bare ungdomspolitikerne som ble overrasket, også Marthe og Håkon ble overrasket over hvor vanskelig det var å svare spørsmål om hvilke saker politikerne ville fjernet hvis de måtte.

- Det er litt underlig, siden de aller fleste er i en situasjon hvor de må forhandle med andre partier for å kunne danne regjering, uansett utfall, forklarer Håkon.

- Et SP sammen med AP eller FRP på lag med Høyre, da må man gi seg på enkelte saker. Hvis man i tillegg trenger hjelp fra for eksempel SV, MDG eller Rødt på den ene siden, eller Venstre / KrF på den andre, ja da må du gi deg på enkelte ting. Og det var de tingene vi ville vite hva var, sier han.

På førstegangsvelgernes premisser



Alle mann til urnene ble til med et ønske om å sette søkelys på det førstegangsvelgerne er opptatt av, og da var det naturlig å få med Marthe og Håkon - to som selv er nettopp førstegangsvelgere.

- For oss er det viktig å ta de unge velgerne på alvor, det er tross alt de som kommer til å bestemme hvordan samfunnet vårt skal bli, sier nyhetsredaktør i Nettavisen Erik Stephansen.

- Det forbauser meg at vi voksne tror at vi skjønner hva ungdommen vil, ofte viser det seg at vi har tatt helt feil. Det er et viktig initiativ av Nettavisen Lyd at vi gjør dette, og at vi overlater til førstegangsvelgerne selv å både pønske ut og stille spørsmålene. Det har jeg store forventninger til.

Innovasjonsdirektør Pål Nisja-Wilhelmsen er ikke overrasket over de to førstegangsvelgernes ferdigheter.

- Med tanke på deres genetiske avstamning, var det ikke akkurat noe sjokk hvor dyktige de var i intervjustolen, sier han.

Håkon og Marthe har gjennom 9 intervjuer fått en grundig innføring i hva partiene står for, men vil ikke røpe ovenfor Nettavisen hva de selv skal stemme på.

- He he, det er hemmelig valg i Norge, sier Håkon.

- For min del må jeg innrømme at det ser ut til at man må tenke taktisk. Et parti som går i regjering med et annet, med støtte fra et tredje og kanskje fjerde parti er plutselig ikke det partiet man trodde det. Så her må jeg nok finregne litt mer på mulighetene før 11 september, sier Marthe.

Begge er enige om at podcastserien gav mersmak for politikk, men ikke på en slik måte at de ønsket å bli politisk aktive.

- Nei, nå det det rettsvitenskap som tar all min tid, forklarer Håkon

«Alle mann til urnene» er en podcastserie for alle, før høstens stortingsvalg. Du finner episodene her.