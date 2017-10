- Dette er motbydelig. Blodet har ikke engang størknet

Republicans Abroad Norway mener Demokratene slår politisk mynt på Las Vegas-massakren.

Søndag kveld lokal tid utførte Stephen Paddock den verste masseskytingen i USAs historie. 59 mennesker ble drept og over 500 ble skadet da 64-åringen åpnet ild fra et hotellrom i 32. etasje mot en countryfestival i Las Vegas med 22.000 publikummere. Paddock hadde ifølge politiet 23 skytevåpen på hotellrommet.

Allerede dagen etter masseskytingen blusset våpendebatten opp på ny i USA. Venstresiden ønsker generelt strengere våpenkontroll med flere restriksjoner på blant annet bakgrunnssjekk ved våpensalg over disk. Flere demokrater i Kongressen krever nå skjerpede våpenlover. Men verken president Donald Trump eller hans talskvinne Sarah Sanders vil for øyeblikket svare på medienes spørsmål om skjerpede våpenlovgivning.

- Motbydelig og forvridd

Republicans Abroad Norway mener det er usmakelig at demokrater i Kongressen har allerede tatt til ordet for å endre våpenlovgivningen.

- Jeg ville blitt veldig overrasket om det kom noen betydningsfull våpenlovgivning ut av denne hendelsen. Vi har republikansk flertall i begge kamrene i Kongressen. Jeg mener det var motbydelig og forvridd at Demokratene, mindre enn tolv timer etter masseskytingen, bruker denne hendelsen som politisk ammunisjon til å fremme sin egen agenda, sier pressetalsmann hos Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, til Nettavisen.

- Det beste ordet jeg kan komme på, er kvalmende. Blodet har ikke engang størknet ennå og Demokratene opptrer opportunistisk ved å bruke det til å vinne neste kongressvalg. De prøver å kapitalisere på de døde ofrene. De kommer til å bruke denne hendelsen til å forsvare strengere våpenkontroll. Men ved å gjøre det, innser de ikke hvorfor de i utgangspunktet tapte forrige presidentvalg. Det at de retter pekefingeren mot amerikanske velgere, er grunnen til at Donald Trump er president i dag.

- Kunne trolig ikke blitt hindret

- Tror du strengere våpenlovgivning kunne ha avverget masseskytingen i Las Vegas?

- Jeg tror det er høyst usannsynlig at strengere våpenrestriksjoner kunne ha hindret denne spesifikke skytteren, som tydeligvis hadde mentale helseproblemer. Først må vi fastsette at ikke alle fakta er kjent ennå. Man mistenker at det ble brukt helautomatiske våpen i masseskytingen. Det var enten A) at skytevåpnene ble anskaffet på ulovlig vis, B) skaffet helautomatiske våpen på lovlig vis eller C) at halvautomatiske skytevåpen ble omgjort til helautomatiske skytevåpen. Helautomatiske våpen har vært forbudt i privat eie siden forrige århundre, sier Rasmussen.

- Hvis han (Paddock red.anm.) har konvertert halvautomatiske våpen til helautomatiske våpen, så er det allerede ulovlig. Så våpenlovene som potensielt kunne ha stanset denne hendelsen, eksisterer allerede.

Rasmussen legger til at det er en teoretisk mulighet for at Paddock kan ha skaffet helautomatiske skytevåpen på lovlig vis.

- Han kan i teorien ha skaffet helautomatiske våpen på lovlig vis. Etaten for alkohol, tobakk og skytevåpen (ATF) kan utstede en eksplisitt tillatelse til enkeltpersoner for å eie helautomatiske våpen. Men det er en omfattende søknadsprosess med grundige bakgrunnssjekker. Det er nesten umulig å få en sånn tillatelse, og det er veldig få i USA som har det, sier han.

Bill O’Reilly var Fox News’ mest populære programleder inntil han fikk sparken tidligere i år grunnet overgrepsanklager.

- Prisen vi betaler for vår frihet

Den tidligere omstridte Fox News-profilen, Bill O’Reilly, er én av svært mange tilhengere av det andre grunnlovstillegget som gir amerikanere rett til å kjøpe og eie skytevåpen.

Han skriver i et blogginnlegg at masseskyting er prisen man betaler for frihet.

«Etter å ha dekket mengder av skytevåpenrelaterte forbrytelser opp gjennom årene, kan jeg si deg at myndighetenes restriksjoner ikke vil kunne stoppe psykopater fra å skade folk. De vil finne en vei,» skriver O’Reilly i en bloggpost.

«NRA (våpenlobbyen red.anm.) og deres tilhengere vil ha enkel tilgang på våpen, mens venstresiden vil ha dem bannlyst. Dette er prisen vi må betale for vår frihet. Voldelige gærninger får lov til å vandre fritt omkring inntil de gjør skade, uansett hvor truende de er. Det andre grunnlovstillegget er tydelig på at amerikanere har rett til å væpne seg for å kunne forsvare seg selv. Til og med gærningene,» skriver O’Reilly.

Fakta: Fakta om skytevåpen i USA

* Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, drøyt 3.700 av dem barn. Over 30.000 andre ble såret i skyteepisoder, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. * På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen. * Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor. Dette er en økning på drøyt 19 prosent på bare to år. * Gun Violence Archive registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag. * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger. * I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbygger, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden. * Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem, ifølge vox.com. (NTB)

Lovforslag om lyddemper

Nylig la Republikanerne inn et lovforslag i Kongressen om å gjøre det enklere for folk å kjøpe lyddempere til skytevåpen. Tidligere presidentkandidat og førstedame Hillary Clinton (Demokrat) var tidlig ute og kritiserte lovforslaget i kjølvannet av massakren i Las Vegas.

«Publikummerne flyktet som følge av lyden fra skuddene. Forestill deg dødstallene dersom skytteren hadde hatt en lyddemper, som NRA ønsker å gjøre det enklere å få,» skrev Clinton på Twitter.

De demokratiske senatorene Chuck Schumer og Chris Murphy har også vært ute og kritisert våpenlovgivningen i forbindelse med massakren i Las Vegas.

I 2015 ble 12.979 mennesker drept med skytevåpen i USA. 22.018 tok sitt eget liv samme år med skytevåpen. Behandling av skuddskader i amerikanske sykehus koster 2,8 milliarder dollar hvert år, som tilsvarer 22,4 milliarder norske kroner, ifølge en fersk studie, skriver The Independent.

