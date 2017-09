- Dette kan få uheldige konsekvenser for OL

Spenningsnivået mellom USA og Nord-Korea har nådd nye høyder, og ingen vet hvordan dette vil kunne påvirke OL i Sør-Korea.

Spenningsnivået mellom USA og Nord-Korea har nådd nye høyder etter at sistnevnte utførte en ny kjernefysisk prøvesprengning sist helg. Nord-Korea har også varslet ytterligere missiltester i tiden framover. USA svarer med å rasle med sablene.

Korea-forsker Geir Helgesen sier det er uklart hvordan konflikten kan påvirke OL-arrangementet i sørkoreanske Pyeongchang til vinteren.

- Det kan få uheldige konsekvenser for OL-arrangementet, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Ingen vet med sikkerhet hva som vil skje. Men hvis spenningsnivået fortsetter, så vil mange av deltagerne kanskje velge å avlyse. Og kanskje Sør-Korea da må avlyse hele arrangementet. Det som skjer akkurat nå, er kanskje det høyeste spenningsnivået som har vært etter Korea-krigen, sier Helgesen.

- Håper ingen vil trekke seg

IOC-medlem Gerhard Heiberg sier at det så langt ikke tyder på at noen velger å avstå fra å delta i det kommende OL-arrangementet. Den spente situasjonen på Koreahalvøya blir et viktig tema når IOC-landene møtes i Peru neste uke.

- Ingen har meldt avbud på nåværende tidspunkt. Vi håper at det ikke skjer. Vi føler at vi er i god dialog med de forskjellige nasjonene. Vi har et møte med de forskjellige nasjonene i Lima i Peru neste uke, og da vil dette bli diskutert. I dag følger alle med og ingen har snakket om å trekke seg, sier Heiberg, som er medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC), til Nettavisen.

- Kan den spente situasjonen på Koreahalvøya true gjennomførelsen av OL i 2018, Heiberg?

- Vi håper og tror ikke at det gjør det. Vi er av den formening at spenningsnivået er høyt, og blir kanskje enda høyere før det går ned igjen. Vi tror ikke det blir noe krig. Det gjør heller ikke Sør-Korea eller arrangørene. Vi arbeider med at det blir gjennomført med god nok sikkerhet for utøvere og publikum, sier han.

Helgesen utelukker ikke at noen deltagerland kan beslutte å trekke seg dersom spenningsnivået fortsetter å øke fram mot OL.

- Vi har litt erfaring med store internasjonale arrangementer. Jeg husker jeg var i Sør-Korea da det var Jamboree, verdenssamling for speidere, mens situasjonen var høyspent i forhold til Nord-Korea. Da avlyste alle de amerikanske deltagerne i frykt for krig. Det ble ikke forstått av Sør-Korea, fordi de er så vant til at spenningen stiger og synker. Nå har spenningen steget til nye høyder. Men det er ikke sånn at folk har gått ned i kjelleren og kjøpt hermetikk. Sørkoreanerne regner med at det kommer en løsning, sier Helgesen.

- Og de tror ikke at Nord-Korea vil sikte på brødrene og søstrene i sør. Hvis det bryter ut krig, er det mer sannsynlig at de sikter seg inn på amerikanske Guam eller Japan, legger han til.

Dropper øvelser i Nord-Korea

Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-In fremmet et forslag på forsommeren om å muligens flytte noen av OL-øvelsene til naboene i nord, i ledd av et fredsinitiativ overfor Nord-Korea.

IOC-medlemmet Heiberg sier til Dagbladet at det ikke blir aktuelt å flytte noen av OL-øvelsene til Nord-Korea. Til Nettavisen sier han det er altfor sent å gjennomføre et slikt tiltak.

- Det diskuteres selvfølgelig fremdeles som en løsning på denne konflikten. Men vi er mer enn 99 prosent sikker på at det ikke blir noe av. Det er kommet for sent med tanke på planlegging. Anleggene står ferdig og de forskjellige utøverne har innstilt seg på disse arenaene og det er solgt billetter. Det er for sent å skifte arenaer fra et land til et annet. Man skal ikke glemme at det er Sør-Korea som har søkt om arrangementet, sier Heiberg.

Helgesen mener det absolutt ville vært et lurt trekk å legge noen av øvelsene til naboene i nord.

- Det klokeste ville være å la Nord-Korea ta noen av lekene. Det kunne man gjort under OL i Seoul i 1988. Da bygde Pyongyang (hovedstaden i Nord-Korea red.anm.) en sportslandsby som står der den dag i dag. Dette var fasiliteter som skulle brukes hvis de fikk noen av øvelsene. Men til slutt ble de avvist av Den olympiske komité og Sør-Korea, sier Helgesen.

- Det var bensin på bålet. Av knappe midler hadde de bygget opp dette i god tro. Så de følte seg snytt, sier Helgesen.

- Mye død og ødeleggelse

Atomvåpeneksperter har tidligere sådd tvil om USA vil være i stand til å slå ut Nord-Koreas kjernevåpen ved et eventuelt militært forhåndsangrep. Nord-Korea vil da i teorien kunne avfyre raketter med atomstridshoder - med forbehold om at de besitter teknologien - mot ulike mål i regionen selv etter et angrep.

- Tror du Nord-Korea vil kunne rette sine kjernefysiske våpen mot Sør-Korea dersom USA går til krig mot dem, Helgesen?

- Nei. Det er jeg temmelig overbevist om. Men de har så mange konvensjonelle våpen plassert rett nord i fjellet ved demarkasjonslinjen (grenselinjen mellom nord og sør). Det er omkring 14.000 konvensjonelle kanoner som har en rekkevidde til å beskyte Seoul med 24 millioner innbyggere. Hvis de starter de batteriene, ville det altså spre så mye død og ødeleggelse i Sør-Korea at det er helt ufattelig.

- Jeg tror ikke en hel- eller halvgal president i USA tør å la det gå så langt. Alle som har greie på dette, advarer mot det.