- En orkan som kan true Norge

Statsminister Mark Rutte ser ut til å bli valgets vinner i Nederland, ifølge de siste målingene. Men den rasismedømte høyrepopulisten Geert Wilders følger like bak.

En seier til Wilders kan føre til store konsekvenser for Europa.

- Om Wilders blir den som får størst oppslutning etter valget, vil det allikevel ligge under 20 prosent. Men det vil sende et sterk signal om at EU må stramme inn og stoppe immigrasjonsflyten, slik at det arbeidet som er påbegynt med å reformere Dublin-forordningen og styrke yttergrensene, vil få et mye større press, sier EU-ekspert Paal Frisvold, som er partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel, til Nettavisen.

- Og hvis han virkelig går seirende ut, står Schengen-samarbeidet i større fare. Det er en situasjon som vil være truende for norsk næringsliv. Vi er ikke tjent med at det blir gjenopprettet grenseoverganger i Europa, sier Frisvold.

- Kombinasjonen av Norges geografiske posisjon og vår åpne økonomi, gjør at vi er mer avhengig av andre land rundt oss til å frakte varer over landegrenser. Vi er en eksport-innrettet økonomi, legger han til.

Vil ut av EU

Wilders eget partiprogram er bare én side langt. Der lover han blant annet å melde Nederland ut av EU, stenge grensene for asylsøkere, forby Koranen og stenge alle moskeer og islamske skoler.

Selv mener Wilders at kjernesakene hans - som innvandring, verdier, nasjonal identitet og EU - er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.

Paal Frisvold

- En orkan

Etter valget Nederland er det Tyskland og Frankrike som står for tur. Spørsmålet er om en brakseier til Wilders i Nederland vil kunne påvirke velgerne i Tyskland og Frankrike, som går til valg i nær framtid.

- Det vil klart gi en politisk støtte til de populistiske partiene i disse landene. Det vil sette i gang en populistisk høyrevind over Europa. Det er veldig spennende fordi dette er som en orkan som begynner ett sted. Spørsmålet er om den skal forvitre eller øke i omfang. Denne orkanen begynner i Nederland, sier Frisvold.

- Det verste som kan skje, er hvis Erdogan (Tyrkias president red.anm.) skrur opp kranene og sier opp migrasjonsavtalen med EU. Da kommer det så mange flyktninger inn at disse høyrepopulistiske partiene vil få vind under vingene, sier Frisvold.

Rutte advarer

Mark Rutte, som er inne i sin andre periode som statsminister, ligger ifølge de siste meningsmålingene best an. Hans høyreliberale parti VVD får rundt 17 prosent oppslutning, men pustes i nakken av ytre høyre-populisten Geert Wilders’ parti PVV som får 14 prosent på målingene.

Rutte advarer folk mot å tro på VVD-seier. I et forsøk på å mobilisere så mange hjemmesittere og tvilere som mulig, sier han at det er fare for at nederlenderne torsdag morgen står opp og finner ut at "Geert Wilders leder det største partiet".

Wilders håper på sin side at hans populisme har kommet for å bli.

- Uansett hva utfallet blir av valget i dag, kommer ikke lampeånden til å gå inn i oljelampen igjen, sa Wilders da han avla sin stemme onsdag formiddag.

Følges med argusøyne

Valget følges med argusøyne av omverdenen, ettersom det blir sett på som en indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland.

Valget i Nederland avholdes mens det er full diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, en krise som det ser ut til at både nederlandske og tyrkiske politikere forsøker å utnytte til sin fordel blant egne velgere.