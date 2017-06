- En ukes sykefravær koster i snitt 15.000 kroner

ANNONSE

Ifølge Dagens Næringsliv (DN) koster misbruk av sykepengeordningen samfunnet to til tre milliarder kroner i året, det vil si et misbruk på seks til åtte prosent.

Det viser en rapport Proba samfunnsanalyse har utarbeidet for Arbeidsdepartementet.

Du kan lese mer om funnene i rapporten her.

– Hvis arbeidsgiver har klare indikasjoner på at en arbeidstager ikke er syk, har han mulighet for å bestride sykemeldingen, det vil si at man nekter å betale for de første 16 sykedagene, sier advokat Ida Solberg Henning som jobber med arbeidsrett i Advokatfirmaet PwC til avisen.

For å få sykepenger skal du være arbeidsufør som følge av egen sykdom eller skade. Det holder ikke å ha fått avslag på en ferie, at du opplever en konflikt på jobb eller står i fare for å miste jobben din, ifølge ekspertene.

- Det er å ta samfunnsansvar

– Å bestride sykemeldinger som sterkt mistenkes å være feilaktige er å ta samfunnsansvar, sier PwC-advokatene.

SIntef-tall viser at en ukes sykefravær i snitt norske arbeidsgivere rundt 15.000 kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til produksjonstap, samt å dekke vikar og bruk av overtid.

Fredet i Norge - enn så lenge

Norge har trolig verdens mest generøse sykelønnsordning: Arbeidstakere har rett til 100 prosent sykelønn fra første sykdomsdag. Fram til 16. sykdomsdag utbetaler din arbeidsgiver sykepengene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 6,4 prosent i 4. kvartal 2016. Det er en svak økning sammenlignet med 3. kvartal 2016 da andelen var på 6,3 prosent.

Du kan finlese statistikken her.

Skuer vi over grensen til Sverige, ble ordningen justert i 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2003, 2005 og 2006, hvor det ble innført strenge krav om prøving av arbeidsevne for å få sykepenger, ifølge Forskning.no.

- Sykefravær halvert i Sverige

Steinar J. Olsen mener vi bør lære av svenskene og stille flere krav til norske arbeidstakere.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen skrev en blogg om dette i april:

«I Sverige var det store utfordringer med et høyt sykefravær før de i 1993 innførte karensdag og endret sykelønnsordningen. Det totale sykefraværet i Sverige var i 1990 på 8,5 prosent, men ble redusert til 4,4 prosent allerede i 1995. I 2015 var det svenske sykefraværet halvert til 4,1 prosent mens Norge samme år lå på 6,3 prosent, mer enn 50 prosent høyere. Den norske sykelønnsordningen gir full lønn når man er borte fra jobb en dag eller et år. Den svenske gir en sykelønn på 80 prosent.»

Du kan lese hele bloggen her!



