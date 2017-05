- Et tidsspørsmål før Nord-Korea kan avfyre atomvåpen mot denne amerikanske basen

ANNONSE

Nord-Korea utførte søndag en oppskytning av et nyutviklet mellom- til langdistansemissil av type Hwasong-12.

Det har lenge vært sådd tvil om Nord-Korea har missiler med evne til å bære atomstridshoder. Norsk atomforsker sier imidlertid at det nå er grunnlag til å tro at missilet, som ble testet ut i helgen, er i stand til å utstyres med atomstridshoder.

- Ja, det er all grunn til å tro det. Og missilet kan ha en rekkevidde på hele 4500 kilometer om både de nordkoreanske og de øvrige rapportene om høyde, flytid og rekkevidde stemmer. De flyr kunstig høyt for å unngå japansk luftrom, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe, til Nettavisen.

- Kan ramme USAs base

- Det betyr at missilet, når det er ferdig testet og satt i tjeneste, vil kunne true den amerikanske basen på Guam med kjernevåpen, sier Kippe.

Det er anslått at Nord-Korea har mellom ti og 20 kjernevåpen.

Situasjonen mellom USA og Nord-Korea er dermed ytterligere tilspisset. USAs president Donald Trump har tidligere uttalt at han ikke utelukker et militært angrep på Nord-Korea, dersom sistnevnte ikke trapper ned sitt atomvåpen- og missilprogram.

- Var i luften i rundt 30 minutter

Missilet holdt seg ifølge Japan og Sør-Korea i luften i rundt 30 minutter og tilbakela en distanse på omkring 800 kilometer før det styrtet i Japanhavet. D et nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA melder at missilet ble skutt med høy vinkel sånn at det ikke skulle påvirke nabolandenes sikkerhet, og byrået hevder det fløy 787 kilometer og nådde en høyde på over 2.100 kilometer.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under oppskytingen, og ifølge KCNA «klemte han flere rakettforskere og sa at de jobbet hardt for å oppnå noe stort».

FNs sikkerhetsråd møtes tirsdag ettermiddag lokalt tid for å diskutere Nord-Koreas siste rakettoppskyting, opplyser FN-diplomater i New York.