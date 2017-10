- Ett motiv kan være «ceremonial violence»

Hevn og søken etter berømmelse er motiver som går igjen hos massedrapsmenn, ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

Foreløpig er det en gåte hva som drev Stephen Paddock (64) til å begå den grusomme massakren i Las Vegas søndag kveld. Paddock drepte 59 mennesker og skadet over 500 før han til slutt tok sitt eget liv.

- Han må ha planlagt dette i detalj over lengre tid. De vi ser i de fleste masseskytinger, er at det ikke skjer på impuls, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk til Nettavisen.

Amerikanske politimyndigheter jobber nå på spreng med å finne motivet bak den horrible ugjerningen. Paddock beskrives som en velstående, pensjonert eiendomsutvikler og revisor som brukte mye tid og penger på kasinoer i Las Vegas.

Bjørnebekk sier det er gjort mye forskning på masseskytninger og seriedrap i USA. Motivene som går igjen er ofte hevn, psykose, økonomi eller søken etter berømmelse.

- Enkelte har en total psykisk krise og blir psykotiske og paranoide og får vrangforestillinger. Noen gjerningspersoner skal drepe alle som de synes ikke skal høre hjemme i et samfunn, og tror sånn sett at det er en «god» sak. Dette kan dreie seg om drap på prostituerte eller uteliggere, noe vi har sett en del av i USA, sier Bjørnebekk.

FORSKER: Ragnhild Bjørnebekk

- Noen kan være inspirert av fantasier. Et behov for kontroll og dominans kommer til uttrykk hos en del av dem. De setter seg i Guds sted og bestemmer over liv og død. Det gir dem en følelse av makt, dominans og kontroll over andre, sier hun.

- Også har du dem som er litt utstøtt, og som har vært mobbet, plaget og krenket over lengre tid og kanskje blitt en einstøing, hvor denne indre aggresjonen får en slags utløsning ved å begå en masseskyting.

«Ceremonial violence»

Bjørnebekk sier personer som begår masseskytinger, i mange tilfeller overfører indre aggresjon mot en stor gruppe mennesker.

- Disse personene kan være helt rigide når det gjelder hevn. Det kan gå mange år før de utøver denne hevnen. Av og til kan gjerningspersonen ha vært mishandlet som barn. Det kan også være menn som for eksempel har vært sinte på en kvinne, og så kan de generalisere hevnen og rette den mot alle kvinner. Det har vi sett flere ganger før, sier Bjørnebekk.

- En annen type motiv er det vi kaller «ceremonial violence», som er et ønske om å bli berømt - at de ønsker å komme i fokus. Paddock har selv en kriminell pappa som har vært veldig mye i fokus, sier hun.

Faren til massedrapsmannen var i en periode blant FBIs mest ettersøkte menn grunnet bankran.

Begrepet «ceremonial violence» ble brukt av psykolog Jonathan Fast i boken «Ceremonial Violence: a psychological explanation of school shootings», som har som mål å belyse motivene i flere av USAs skolemassakre.

Jonathan Fast er førsteamanuensis i psykologi ved Yeshiva University.

- Narsissist og dramaqueen

Fast skriver i boken at «kandidatene» ofte har en vanskelig oppvekst preget av mobbing og ekskludering, som gjerne kulminerer i suicidale tanker.

«Kandidaten ville kanskje ha begått selvmord på dette stadiet, hvis det ikke hadde vært for to faktorer: han er en narsissist, eller det vi kaller en dramaqueen på folkemunne: en person som forlanger oppmerksomhet og mangler empati, to faktorer som dessverre forvandler et selvmord - en privat hendelse - om til en offentlig hendelse,» skriver Fast i et utdrag fra boken.

«Straks kandidaten har fått ideen om å gjøre sitt eget selvmord om til en offentlig seremoni, blir han helt oppslukt av planleggingen (…) Kandidaten vil kjøpe spesielle klær og våpen for hendelsen. Han kan til og med velge ut bakgrunnsmusikk. Denne typen seremoni virker å være et slags tilbakeslag til noe veldig antikk og primitivt, hvor personen spiller rollen som en gud, og hengir seg i en forbudt eller privilegert aktivitet i forkant av sin egen henrettelse eller forvisning fra stammen.»

Selvmordsbrev?

Bjørnebekk sier at gjerningspersonen bak slike masseskytinger nesten alltid etterlater seg en form for skriftlig materiale - som for eksempel et selvmordsbrev eller annen dokumentasjon på datamaskiner - som kan belyse motivet. Vitneopplysninger vil også være viktige i arbeidet med å kartlegge en form for motiv.

- Det som er typisk for masseskytinger, er at det er en form for lekkasje om den planlagte masseskytingen. Det kan være en indirekte lekkasje til for eksempel en slektning. Det vet man ikke ennå i dette tilfellet, sier hun.

Ifølge amerikanske medier skal det ha blitt funnet en lapp på hotellrommet hvor Paddock satt og avfyrte hundrevis av skudd mot 22.000 mennesker på countryfestivalen. Innholdet på lappen er foreløpig ikke offisielt kjent.

Paddocks kjæreste, Marilou Danley, vil være helt sentral når politiet forsøker å avdekke motivet bak massakren. Bare noen dager før angrepet overførte Paddock 100.000 dollar til en konto på Filippinene, som er opprinnelseslandet til kjæresten, ifølge amerikanske medier. I tillegg skal han ha gjort flere titalls pengespilltransaksjoner på minst 10.000 dollar i ukene før angrepet.

Spenningssøkende?

Bjørnebekk har merket seg at Paddock har vært en aktiv gambler på kasinoene i Las Vegas, i tillegg til at han var en amatørpilot.

- Dette kan tyde på at han var spenningssøkende. De som utfører masseskytinger kan oppleve en spenning ved å skyte mennesker på denne måten.

Et annet fellestrekk som går igjen hos massemordere av denne sorten, er deres besettelse av våpen.

- Nesten alle er våpenentusiaster. Og mange av dem synes de har en berettiget sak, sier Bjørkebekk.

Politiet fant til sammen 23 våpen på hotellrommet hvor Paddock begikk skytemassakren. I tillegg har de funnet store mengder av skytevåpen på eiendommen til massedrapsmannen. Til sammen er det snakk om 49 våpen.

Fakta: Fakta om angrepet i Las Vegas

* 59 mennesker ble drept og 527 personer ble såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid. * Politiet har navngitt en gjerningsmann, 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. * Han ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gata for konsertarenaen på The Strip. Han tok trolig sitt eget liv. * Et stort antall politibiler var raskt på stedet, og hele kvartalet ble avstengt. Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter. *Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean, med rundt 22.000 tilhørere på countryfestivalen Route 91 Harvest. To av de drepte var politibetjenter som var på konsert på fritiden. * Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38). Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Det er her alle de store kasinoene ligger på rekke og rad.

Traumatisk oppvekst?

Bjørnebekk sier det er viktig å analysere hele livsforløpet til gjerningspersonen når en skal forsøke å avdekke et mulig motiv.

En rekke tidligere naboer har beskrevet Paddock som gretten, uvennlig og avvisende, skriver The Washington Post. Avisen omtaler ham som en slags einstøing, til tross for at han hadde en kjæreste. Naboer sier én hendelsen fra barndommen kan ha vært en utløsende faktor til at massedrapsmannen endte opp som en slags einstøing.

I 1960 skal en kvinnelig nabo ha tatt Paddock, som den gang var syv år gammel, med for å svømme. Naboen skal ha visst at politiet var på vei for å hente den kriminelle faren hans, og ville derfor spare gutten for traumet over å se pappaen sin bli halt vekk av politiet.

Stephen var den eldste av fire brødre. Det skal ha vært en tøff oppvekst etter at faren endte i fengsel. Paddock skal etter hvert ha mistet kontakten med to av brødrene, men holdt sporadisk kontakt med minstebroren Eric. Faren, som var en bankraner, skal ha rømt fra fengsel to ganger. Men skal ikke ha pleiet noe særlig kontakt med barna, ifølge slektninger, skriver The Washington Post.

Den pensjonert FBI-ansatte Jim Clemente, som var ekspert på å utvikle profiler på kriminelle, mener flere faktorer kan ha bidratt til at Paddock utførte angrepet, melder NTB.

- Et eller annet stort kan ha utløst handlingen, kanskje et stort tap, samlivsbrudd, eller kanskje han fant ut at han hadde en dødelig sykdom, sier Clemente, ifølge NTB.

Et udatert bilde av Stephen Paddock.

IS-sporet

Terrorgruppen Den islamske stat (IS) har utstedt en erklæring hvor de hevder at Paddock handlet på vegne av IS, og at han konverterte til islam for noen måneder siden.

- Erklæringen tilbyr intet bevis på Stephen Paddocks støtte eller tilknytning til IS, skriver Rita Katz, som er direktør for terrorovervåkingsorganet SITE, på Twitter.

Amerikanske politimyndigheter har heller ikke klart å finne noen forbindelse mellom Paddock og internasjonal terrorisme. Politiet tror han handlet alene.

- Jeg forsøker å forstå motivet, slik at vi kan avverge mulige fremtidige hendelser. Vi aner ikke om denne personen har blitt radikalisert. Vi forsøker å finne svar på det, sa sheriff i Las Vegas, Joe Lombardo, under en pressekonferanse tirsdag.

Mest sett siste uken