Flere eksperter mener at Folkehelseinstituttet ikke har valgt den vaksinen som gir best beskyttelse mot livmorhalskreft.

I fjor ble over 500.000 kvinner vaksinert mot livmorhalskreft i Norge. Kvinner født i 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. men vaksinen som Folkehelseinstituttet har valgt ut er ikke den beste på markedet, ifølge eksperter NRK har snakket med.

- Det er en forskjell på 70 prosent beskyttelse og 90 prosent beskyttelse, sier professor emeritus Ole-Erik Iversen, som er overlege ved kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Han er ansvarlig for utprøving av HPV-vaksinen i Norge og har forsket på denne type vaksine i 15 år.

Iversen får støtte fra leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel. Hun mener det burde vært vektlagt at den vaksinen som ikke ble valgt også beskytter mot kjønnssykdommen kjønnsvorter.

- Det er klart at kjønnsvorter ikke er relatert til kreft, men vi mener dette vil motivere flere til å ta vaksinen, sier hun.

Fagansvarlig Ingeborg Aaberge i Folkehelseinstituttet sier at bekjempelse av kjønnsvorter ikke lå inne i mandatet for valg av HPV-vaksine, og peker på at vaksinen som er valgt, i tillegg til å gi god beskyttelse mot livmorhalskreft, også gir god kryssbeskyttelse, altså beskytter mot andre typer av kreft.

Professor Iversen oppfordrer uansett alle kvinner til å ta den vaksinen som myndighetene tilbyr.

