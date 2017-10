- Gud reparerte en knust mobiltelefon

- Gud gjør noen ganger spekulative ting, hevder predikant i Vennesla.

Helbredelsespredikant Svein-Magne Pedersen hevder at en mobiltelefon

mirakuløst ble reparert av Gud under et møte nylig, skriver Fædrelandsvennen (bak betalingsmur).

I et Facebook-innlegg 8. oktober forteller Pedersen om «mirakelet» som fant sted 7. oktober, med en pastorkvinne (51), som hadde knust glasset på mobiltelefonen.

Han skriver:

«Mens jeg holdt på å be for syke, om lag fire-fem timer inn i helbredelsesmøtet, skjedde det noe mystisk. Kvinnen satt i salen og skulle sende en tekstmelding til sin mann. Da fikk hun et sjokk! Glasset på mobiltelefonen var blitt helt, det var blitt reparert! Hun sa til meg senere i møtet: «Jeg trodde jeg var blitt gal! Sprekken i glasset på mobiltelefonen var kommet helt bort! Jeg sendte en melding til min mann og fortalte om hva som hadde skjedd. Han sendte en melding tilbake til meg: «Halleluja!» Etter det kom det tre røde hjerter,» sa pastorfruen glad. Hun sa videre: «Da jeg kom til møtet, var jeg skeptisk, men min mann hadde sagt at jeg burde ha et åpent sinn. Det som har skjedd her i dag, er morsomt!»

- Noen vil si det er spekulativt og ekstremt

Møtet varte i hele 13 timer, og det koster noen hundre kroner å delta. Pedersen har, ifølge Hegnar.no, tjent 190 millioner på virksomheten sin.

- Noen av dere vil kan hende si at det jeg nå skal fortelle er spekulativt og ekstremt. Men siden Gud noen ganger gjør spekulative ting, vil jeg gjerne fortelle om hans «spekulative» tegn og under, innleder han innlegget med.

Biskop: - Ville heller gått til tele-forretning

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme er meget

skeptisk.

– Kristne tror at Gud har makt til å helbrede, men dette vil jeg faktisk se

før jeg tror på. Jeg har aldri hørt om at Gud fikser mobiltelefoner før,

sier biskopen til Fædrelandsvennen.

Han foretrekker en teleforretning og ikke en helbredelsespredikant

hvis mobiltelefonen trenger reparasjon.

