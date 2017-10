- Gutt (17) risikerer å bli hengt

17-åringen begikk drap og voldtekt på ung jente i fjor. Torsdag risikerer han henging.

Iranske myndigheter har planlagt å gjennomføre henrettelsen av en ungdomsforbryter torsdag. Ungdomsforbryteren var bare 16 år gammel da han voldtok og drepte en afghansk jente (6) i april i fjor, og ble senere dømt til døden, opplyser Iran Human Rights.

Iran har ratifisert FNs barnekonvensjon som forbyr henrettelse av mindreårige.

- Han var 16 år da forbrytelsen skjedde. Det er ulovlig å henrette en mindreårig i henhold til Irans internasjonale forpliktelser, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Iran Human Rights ber det iranske regimet om å stanse den planlagte henrettelsen, samt omgjøre dommen til samtlige personer i Iran som er idømt dødsstraff for forbrytelser de begikk som mindreårige.

- Akkurat som det brutale drapet på seksåringen, vil henrettelsen av (den dødsdømte) være en forbrytelse, sier Amiry-Moghaddam i en uttalelse.

17 år gammel

Selv om FNs barnekonvensjon forbyr dødsstraff av mindreårige, tillater den iranske straffeloven å henrette ungdomsforbrytere straks de er fylt 18 år.

Statsadvokaten i Varamin, som ligger i nærheten av Teheran, sier til iranske medier at den dødsdømte er fylt 18 år i henhold til månekalenderen - som gjør året 10,88 døgn kortere - og at de dermed kan effektuere dødsstraffen.

I henhold til vanlig kalenderår er den dødsdømte kun 17 år og ti måneder gammel. Ifølge forsvarerne ble han født i desember i 1999.

Regnet om alderen

Amiry-Moghaddam mener statsadvokaten bryter med iransk rettspraksis når han regner om guttens alder ved hjelp av månekalenderen.

- Loven er veldig tydelig på hvilken kalander som skal brukes, sier han.

Nå håper han at norske myndigheter skal presse Iran til å avlyse den planlagte henrettelsen.

- Vi håper at norske myndigheter og EU, som har dialog med Iran, reagerer før denne henrettelsen og gjør det de kan for å stanse den, sier Amiry-Moghaddam.

- Fem hengt i år

I 2016 ble fire ungdomsforbrytere, som begikk forbrytelsen som mindreårig, henrettet. Så langt i år har det vært fem henrettelser av ungdomsforbrytere.

- Vi ser at antall dødsstraff for mindreårige ikke har gått ned til tross for at det har vært internasjonalt press. Men det har ikke vært nok press, sier Amiry-Moghaddam.

Iran er blant de landene i verden som henretter flest folk. De aller fleste henrettelsene i Iran gjennomføres ved henging.

Den iranske ambassaden i Oslo, som sjelden ønsker å kommentere artikler om dødsstraff og henrettelser i Iran, har tidligere gitt et svært langt skriftlig tilsvar til Nettavisen, hvor de blant annet har begrunnet bruken av dødsstraff mot mindreårige.

- Når det gjelder påstanden om henrettelser av mindreårige domfelte under 18 år, må vi understreke at Iran viser mye mildhet overfor kriminelle som er under 18 år som følge av humane og islamske hensyn, lyder deler av begrunnelsen.

