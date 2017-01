- Helgesen har ikke tid til å reise til Trysil, men reiser til Davos

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): Hovedtema i Stortinget tirsdag er ulv.

At miljøminister Vidar Helgesen (H) har endret antall ulv det er lov til å felle fra 47 til 18, har satt sinnene i kok. De fire partiene bak ulveforliket - Høyre, Frp, Ap og KrF - kom med en felles uttalelse før debatten startet.

Partiene ber regjeringen endre forskriften om forvaltningen av rovvilt og forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.

- Tydelig refs av Helgesen og Solberg

- Hva synes du om den, Trygve Slagsvold-Vedum?

- Det er en veldig tydelig refs av Vidar Helgesen og Erna Solberg, fordi man sier man skal lese hele loven. Men det blir nye prosesser og runder, man glemmer litt folkene opp i det hele. Det som skaper så mye frustrasjon er alt spillet rundt, at man ikke bare kan gjennomføre stortingets vedtak og at man skal ha en forvaltning av ulv der det er mye ulv, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

- Nå blir det nye runder og nytt spill, dessverre.

- Tid til Davos, ikke Trysil

- Har du tro på at dagens forslag fra H, Frp, KrF og Ap kan lede frem til en løsning?

- Slutten av vedtaket skaper usikkerhet om hvorvidt det blir jakt i år eller ikke. Mange hadde håpet at vi nå skulle få færre ule og færre utfordringer, men når alt kommer til alt, blir det overprøvd av en statsråd langt, langt borte, som ikke har møtt noen av dem som er berørt og har takket nei til gjentatte invitasjoner til Trysil. Helgesen tar seg tid til å dra til toppmøtet i Davos, men ikke til Trysil, hvor dem som blir direkte berørt av hans politikk bor, freser Vedum.

- Ikke mistillit ennå, han får én sjanse til

Sp-lederen mener det er noe av forklaringen på det høye konfliktnivået i saken og misliker holdningen til Helgesen.

- Dere i Sp vurdere mistillit – betyr det at han får en sjanse til?

- Ja, vi er jo opptatt av det skal bli jakt. At vedtaket står ved lag.

Høyre: - Ulv skal ikke ha fortrinnsrett

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) krever også at hans egen statsråd nå tar grep.

Tøft å være Høyre-mann i ulvefylket Hedmark. Mange har meldt seg ut av partiet.

- Med det forslaget som ligger der, så er det en klar forventning om at jakt skal i gang i år, sier Gundersen til Nettavisen.

Han mener ulvejakta bør starte allerede i mars.

- Er du fornøyd med enigheten dere fire partier har kommet fram til?

- Jeg synes tidsfrister her er litt for romslige, selvfølgelig. Jeg synes man fortsatt legger litt for mye vekt på ensidig skadepotensial, men slik er det når man forhandler. Det viktige her er at man igjen må etablere troen på at Stortingets vedtak skal iverksettes, slik at man forvalter ulven på lik linje med alle andre bestander – og at ingen i Norge skal leve i et reservat der ulv har fortrinnsrett foran mennesker, sier han.

- Det blir ikke ro

- Har du tro på at dette skal skape ro i rekkene i Høyre i Hedmark?

- Det blir ikke ro slik det ligger. Det avhenger litt av hvordan det håndteres framover, for det er jo en frist her til 10. mars. Den utredningen må faktisk innebære at man kan tolke inn Stortingets vedtak i lovverket, og det har jeg ment hele tiden at man kan, sier Gundersen.

Han har følgende melding til Helgesen:

- Her har man touchet borti noe som er grunnleggende, at mennesker skal ha samme rett til livskvalitet, til næringsgrunnlag og til å utnytte sin eiendom i hele landet. Det er faktisk den type følelse man her toucher borti, sier Gundersen.

- Men ulven er jo ikke så farlig?

- Farlig, den har jo fortrengt alt som er av næringsvirksomhet når det gjelder utmarksbruk i hele dette området. Det er det ultimate skadepotensial når du er fratatt dine egne rettigheter. Det må man forstå, sier han.