- Helt naturlig at Norge ikke blir nevnt

Onsdag forrige uke signerte Storbritannias statsminister Theresa May et brev som iverksetter EU-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Brevet var adressert til EU-president Donald Tusk. Det europeiske råd, med Tusk i spissen, svarte med et dokument med retningslinjer for hvordan Brexit-forhandlingene skal foregå.

Britenes exit fra EU innebærer også at Storbritannia trer ut av EØS, hvilket betyr at Norge og Storbritannia kan stå uten noen bilateral handelsavtale om to år, selv om EU og Storbritannia har fått i stand en avtale seg imellom. Verken Norge eller EØS nevnes med ett ord i de to dokumentene fra May og Tusk. Heller ikke i EU-parlamentets resolusjon om Brexit-forhandlinger med Storbritannia, nevnes Norge med ett ord. EØS nevnes så vidt to ganger.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) mener det er helt uproblematisk at verken Norge eller EØS nevnes i Theresa Mays brev til EU, som iverksetter EU-traktatens artikkel 50.

- Det er helt naturlig. Det brevet er fra ett medlemsland til unionen om at medlemmet har planer om å forlate unionen. Ettersom vi ikke er EU-medlem, er det ingen grunn til å nevne oss. Det er et brev til EUs medlemsland, sier Bakke-Jensen til Nettavisen.

- Vi har stablet et team på beina i UD, og vi har hatt kontakt med EU når det gjelder hvordan vi skal sitte så tett som mulig på forhandlingene, i erkjennelse av at vi ikke er EU-medlem, og at vi ikke får sitte ved forhandlingsbordet, sier Bakke-Jensen.

- Vi har hatt møter på embetsnivå i Brussel for å få klarhet i det prosessuelle og hvordan vi skal tilpasse våre ressurser, legger han til.

Norske Georg Riekeles er spesialrådgiveren til EUs sjefforhandler Michel Barnier.

- Er det en fordel at han er norsk, Bakke-Jensen?

- Det er en fordel at han er flink. Han har et veldig godt omdømme som person, sier Bakke-Jensen.

Paal Frisvold anklager norske myndigheter for å gamble med å få innpass i den eventuelle nye avtalen mellom EU og Storbritannia.

- Hva sier du til den kritikken, Bakke-Jensen?

- Vi er tydelige på at vi ønsker å ha mulighet til å slutte oss til de overgangsordningene som EU og Storbritannia kommer fram til, der det er i vår interesse, sier han.

Per dags dato bor det om lag 20.000 nordmenn i Storbritannia, mens det bor 14.500 briter i Norge. Alle kan risikerer å miste sine nåværende rettigheter om det ikke kommer en avtale på plass.

- Nordmenns rettigheter er pri én

Frisvold sier han er bekymret for hvordan Brexit vil påvirke rettighetene, som oppholds- og arbeidstillatelser, til de om lag 20.000 nordmennene som bor i Storbritannia. Men Bakke-Jensen er overbevist om at dette problemet vil løse seg.

- Dette er løftet som prioritet én av EU, Storbritannia og oss. Det ser vi på som en sak som vil løse seg ganske tidlig, sier han.

- Naturlige årsaker

NUPI-direktør Ulf Sverdrup sier det er naturlige årsaker til at verken Norge eller EØS-avtalen nevnes i Theresa May eller EU-presidenten Donald Tusk sine dokumenter.

- Hvorfor tar ikke britene opp Norge og EØS? Britene kunne ha sagt at de melder seg ut av EØS også, men de har en masse andre avtaler som de også melder seg ut av, og som de ikke vil liste opp. For EUs del er det kanskje rent formelt sett ikke myndighet til å ta opp EØS nå, sier Sverdrup til Nettavisen.

Sverdrup understreker likevel at begge dokumentene er særdeles viktig for den videre forhandlingsprosessen, ettersom Mays brev faktisk utløser artikkel 50.

- I brevet til May indikerer britene noe om hvilke vilkår de ønsker seg. Det er tydelig at de vil ut av EØS, men også at de vil bidra på andre områder som sikkerhet, etterretning, terror og forskning. Fra EUs side er det viktig å bestemme noen av prinsippene og sekvensene i de videre forhandlingene, som også vil være førende for prinsippene å betrakte i Norge, sier Sverdrup.