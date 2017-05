- Hva er galt med deg, Donald Trump?

ANNONSE

Michelle Obama var svært engasjert i spørsmål om helse og kosthold da hun tjenestegjorde som USAs førstedame. Én av hennes viktigste kamper var å bedre kostholdet til amerikanske skolebarn.

Nå raser hun mot den sittende presidenten Donald Trump, etter at hans administrasjon skrotet nye reguleringsplaner som skulle sørge for bedre kosthold på amerikanske skolekantiner.

Michelle Obama var en stor pådriver av å få på plass nye standarder for kostholdet ved amerikanske skolekantiner. Hensikten med de nye reguleringene var å trappe ned på mengden natrium (som det finnes mye av i salt) samt øke mengden helkorn i skolelunsjen.

Kampen mot ekstrem overvekt blant amerikanske barn har vært fanesaken til Michelle Obama, og nå tar hun bladet fra munnen. Obama, som ikke lenger har noen offisiell rolle, nevnte riktignok ikke Trump ved navn, men det var ingen tvil om hvem kritikken var rettet mot.

- Vi har masse arbeid som gjenstår, men vi må forsikre oss om at ingen tar oss ett skritt tilbake, sa Obama nylig på en helsekonferanse i Washington D.C., skriver The Guardian.

- Hva er galt med deg?

- Man må virkelig se på motivene bak dette. Man må stoppe opp og tenke: hvorfor vil du ikke at barna våre skal ha sunn mat på skolen? Hva er galt med deg? sa Obama.

- Og hvorfor er dette et partipolitisk tema? Hvorfor skulle dette være politisk? Hva skjer?

- Ta meg ut av denne likningen. Lik meg eller ikke lik meg, men tenk over hvorfor noen synes det er greit at barna deres spiser dritt (crap). Hvorfor skal man hylle dette? Hvorfor være passiv og synes at dette er ok?

- Barna kaster sunn mat

Mer enn 30 millioner amerikanske barn spiser lunsj i skolekantina. USAs landbruksminister, Sonny Perdue, kunngjorde tidligere denne måneden at han vil skrote de nye standardene for natrium, helkorn og søte melkeprodukter ved amerikanske skolekantiner.

Perdue mener den nye standarden for kosthold ikke er effektiv, fordi barna ikke vil spise sunn mat.

- Hvis barna likevel ikke spiser maten og den ender opp i søppelet, får de ikke i seg noe næring, noe som vil undergrave hele intensjonen bak tiltaket, sa Perdue da han besøkte en barneskole i Virginia tidligere denne måneden, ifølge The Guardian.

Mange skolekantiner i USA har klagd over retningslinjene som Obama-administrasjonen innførte, og hevdet at maten ble mindre appetittvekkende for barna, noe som endte med at mengden med matavfall økte, skriver The Washington Post.

I tillegg har skolekantiner klagd over at salget har sunket som en følge av dette, noe som er svært kritisk for skolekantinene, ettersom de opererer med et svært stramt budsjett.

- Spiser ni gram salt om dagen

I utgangspunktet var det meningen at natriuminnholdet i hvert lunsjmåltid ved amerikanske skoler skulle kuttes ned fra 1230 milligram til 640 milligram, skriver samme avis. Men med kunngjøringen til landbruksministeren, vil imidlertid ingen skoler bli pålagt å kutte ned på natriuminnholdet.

Amerikanske barn i alderen seks til 18 år får i seg mellom 2000 og 3563 milligram natrium om dagen, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

Dette utgjør mellom fem og 8,9 gram salt. Ett gram natrium tilsvarer 2,5 gram salt.

Ifølge det norske Helsedirektoratet bør saltinntaket for barn fra to til ti år begrenses til 3-4 gram per dag.

Et høyt saltinntak kan forårsake høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, samt øke risikoen for magekreft. Gjennomsnittsnordmannen spiser om lag ti gram salt per dag. Det anbefales å halvere dette inntaket.

For at kroppen skal fungere optimalt, trenger den noe salt om dagen, cirka 1,5 gram (0,6 gram natrium), ifølge Helsedirektoratet.