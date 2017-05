- I ekstreme tilfeller kan flyet falle flere hundre meter

ANNONSE

Flere flypassasjerer ble stygt skadet da det oppsto kraftig turbulens på et russisk passasjerfly på vei fra Moskva til Thailand i helgen.

27 av de 313 passasjerene ble skadet da Aeroflots Boeing 777-maskin falt mellom 100 og 200 meter. Tre av passasjerene fikk bruddskader. 17 passasjerer var fortsatt innlagt på sykehus mandag kveld.

Flyet ble rammet av turbulens cirka 40 minutter før landing på Den internasjonale flyplassen Suvarnabhumi i Bangkok.

Mobiltelefonbilder, som ble tatt av passasjerer, viser at skadde passasjerer lå strødd i midtgangen.

De skadde skal ikke ha hatt på seg sikkerhetsbelte da flyet ble rammet av turbulens, skriver The Times. Flere av dem skal ha stått i midtgangen. Passasjerene bakerst i flyet ble verst rammet, skriver avisen.

Flygesjef i Norwegian, Tomas Hesthammer, sier det i hovedsak finnes to typer turbulens.

- Turbulens er urolig luft. Det finnes ulike varianter. Du har mekanisk turbulens som oppstår når vind treffer terreng som trær eller hus, så bøyes luften på lesiden og det dannes en rotor. Også har du vind oppi høyere luftlag. Da oppstår gjerne turbulens som et resultat av to luftlag med forskjellig retning som møtes. Når de møtes i grenseskiftet, oppstår det en friksjon som skaper turbulens, sier Hesthammer til Nettavisen.

- Den viktigste formen for turbulens, som flygere prøver å unngå, skapes av skyformasjoner. I skyene kan det være ganske kraftige, vertikale luftstrømmer som skaper turbulens.

- Ha alltid på deg sikkerhetsbeltet

Hesthammer anbefaler flypassasjerer å ta følgende forholdsregler for å unngå å bli skadet som følge av turbulens:

- Når man sitter i setet anbefaler jeg veldig kraftig at man sitter med belte på under hele flyturen, men det er klart man kan gå på toalettet eller strekke litt på beina. Jeg sitter alltid med beltet på meg når jeg er passasjer eller når jeg selv flyr. Det andre rådet er at man setter seg i setet og tar på beltet når man får beskjed om varslet turbulens, sier han.

- De som er ute og går i midtgangen, er ekstra utsatt ved turbulens. Men det gjelder også dem som sitter i setet uten belte. Det som skjer ved turbulens, er at flyet får litt negativ gravitasjonskrefter, og alt blir vektløst. Det som skjer da, er at alle løse artikler fyker opp i taket. Det gjelder også passasjerer som ikke er fastspent. Da kan man få nakke- og hodeskader ved kraftig turbulens, sier han.

- Det som er viktig for passasjerer, er å sikre løse gjenstander som for eksempel en bærbar PC. En bærbar PC kan fort bli veldig tung.

Tomas Hesthammer er flygesjef i Norwegian,.

- Kan falle flere hundre meter

- Er det sånn at flyet faktisk faller når det oppstår turbulens, Hesthammer?

- Flyet faller litt. I ekstreme tilfeller kan flyet falle flere hundre meter. Det har også skjedd at fly har falt flere kilometer. I Norwegian opplevde vi en gang på begynnelsen av 2000-tallet å miste 2000 fots høyde (drøyt 600 meter) over Pyreneene mellom Frankrike og Spania. Ingen ble skadet hos oss på denne turen, sier han.

- Har passasjerer grunn til å frykte turbulens?

- Nei, det mener jeg ikke. Turbulens er generelt mer ubehagelig enn farlig. På de fleste flyturer med litt distanse er det som regel litt turbulens, men turbulens som forårsaker skader, er sjeldent, sier Hesthammer.

Ifølge Aeroflot var det ikke mulig å advare passasjerene om turbulensen i tide slik at de rakk å ta seg tilbake til plassene sine.

- Det var blod overalt

En av passasjerene på Aeroflot-flyet, Rostislav Rusev, skrev følgende melding på Instagram:

«Uten forvarsel ble vi rammet av turbulens som var så ille at folk ble kastet rundt som gale. Det var blod overalt, folk med brukne bein, neser, åpne brudd, babyer med hodeskader. Jeg kan fortsette i det uendelige. Takk gud for at vi er i live.»

Flyselskapet forteller at flyet ble rammet av såkalt «clear-air turbulence», og at det var umulig å se den komme.

«En sånn type turbulens oppstår ved skyfri himmel og god sikt, og radaren makter ikke å varsle om at den kommer,» opplyser Aeroflot i en pressemelding.

«I slike situasjoner er besetningen ikke i stand til å varsle passasjerene om behovet for å returnere til plassene sine.»

- Clear-air turbulens er vanskelig å gardere seg mot. De er ikke synlig på radarskjermen, sier Hesthammer.