- Ikke noe som hjelper mot hjortelusflue

Sprer seg stadig videre.

For en del turglade nordmenn kan høsten i skogen være et lite mareritt. Og det skyldes ene og alene plageånden hjortelusflua.

En hjortelusflue er et insekt som lever av å suge blod fra hjortedyr. Problemet er bare det at den tror at alt som beveger seg i skogen er elg, rådyr eller hjort.

Derfor blir mange turgåere og jegere plaget av det lille krypet i svermeperioden, som varer fra slutten av august til de første frostnettene kommer.

I noen deler av landet er det så mye hjortelusfluer at en del ikke orker å gå i skogen i denne perioden.

HJORTELUSFLUE: En hjortelusflue er et insekt som lever av å suge blod fra hjortedyr. Problemet er bare at den tror at alt som beveger seg i skogen er elg, rådyr eller hjort. Foto: Scanpix









Kan klø i et år

En av Norges fremste eksperter på hjortelus er Folkehelseinstituttets Preben Skrede Ottesen. Han har få tips til hvordan man kan unngå å bli angrepet.

Preben Ottesen, avdelingsdirektør for avdeling for skadedyrkontrooll ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

- Det er ingenting som hjelper. Det eneste som kan være lurt er å ha med seg en kam, slik at man kan gre dem ut av håret med en gang. Har de nettopp landet på deg, kan det være greit å fjerne dem med fingrene.

Når hjortelusfluene lander på mennesker, oppdager de stort sett raskt at de har gjort en feil. Og da stikker de som regel ikke. De kan nemlig ikke leve av menneskeblod. Men av og til hender det likevel.

- Blir de sultne nok kan det hende de holder seg for nesen og prøver å stikke likevel. Noen merker det ikke i det hele tatt, mens andre forteller at det gjør vondt. Dette kommer nok an på om en nerve treffes eller ikke. Stikkstedet kan klø veldig lenge, i inntil et år har jeg hørt, forteller Ottesen.

Dette kartet fra artsdatabasen.no viser spredningen av hjortelus i Norge:

Illustrasjon: Artsdatabasen

Trøndelag neste

Selv om ikke hele landet er berørt ennå, har Ottesen dårlige nyheter.

- Jeg beklager å måtte si det, men overalt i Norge hvor det er elg, rådyr og hjort, vil hjortelusflua komme før eller senere.

Hjortelus før den har kastet vingene. Foto: Scanpix

Ifølge Ottesen er det bare spørsmål om kort tid før man kan konstatere at hjortelusflua har inntatt Trøndelag.

- Trøndelag ligger veldig godt til rette for hjortelusflua, som der truer både sørfra og østfra. Før eller siden kommer den dit. Der er det tett bestand av blant annet elg.

Bekjempes ikke

Folkehelseinstituttet har mottatt meldinger om at hjortelusflua allerede er i Trøndelag-området, men Ottesen har ennå til gode å se bevis på dette.

Hjortelus etter at den har kastet vingene. Foto: Scanpix

- Vi har ikke sett dyr eller troverdige bilder. Men hvis noen kan levere gode bilder fra Trøndelag, hvor også vingene synes, eller eventuelt sende inn dyr, så er vi interessert i det.

- Er det noe som gjøres i Norge for å bekjempe insektet?

- Nei. De er over så store arealer og i naturen. De er altså ikke innsatt av menneskene, og har spredd seg naturlig fra Sør-Sverige. Dette har sammenheng med at bestanden av elg, rådyr og hjort er enormt mye større enn den var tidligere.

- Antakeligvis plagsomt for dyra

Hvert år felles det hjortedyr som har tusenvis av hjortelusfluer boende på seg. I noen tilfeller er det funnet over 10.000 på et og samme dyr.

- Dette er antakeligvis plagsomt for dyra. Det er klart at elger med over 10.000 hjortelusfluer på seg må synes det er irriterende. De stikker jevnlig, noen av dem flere ganger hver dag. Det er klart det ikke er behagelig.

Det har vært forsket på om hjortelusfluer kan føre til at elg mister pelsen, og dermed i verste fall fryser i hjel. Men ifølge Ottesen har man sett at elgen i noen tilfeller får pelsen tilbake, og at enkelte av elgene som mistet pelsen, ikke var angrepet av hjortelusfluer.

