- IS lurte en mor til å spise sin egen baby

Den prisbelønte, irakiske parlamentarikeren Vian Dakhil har vært en viktig talskvinne for yazidi-minoriteten i Irak. Hun har uttalt seg utallige ganger til internasjonale medier om grusomhetene Den islamske stat (IS) har begått mot yazidi-minoriteten.

Yazidi-minoriteten følger sin egen religion og skikker, men IS mener yazidiene er djeveldyrkere og har dermed erklært krig mot dem.

Dakhil, som nylig var i Oslo for å tale yazidienes sak, kom med en sjokkerende påstand i et TV-intervju med egyptiske Extra News tidligere denne måneden. Klippet er oversatt av organisasjonen Middle East Media Research Institute.

- Lurt til å spise sin egen baby

I intervjuet forteller Dakhil om en yazidi-kvinne som ble holdt i fangenskap som sex-slave av IS. Programlederen bryter sammen under intervjuet.

- En av kvinnene som vi klarte å redde fra IS, forteller at hun ble holdt fanget i en kjeller i tre dager uten mat og vann, sier Dakhil i intervjuet, skriver The Washington Times.

- Deretter ga de henne en tallerken med ris og kjøtt. Hun spiste maten fordi hun var sulten.

- Da hun var ferdig, sa de til henne: «Vi stekte din ett år gamle sønn som vi tok fra deg, og dette har du nettopp spist», sier Dakhil.

Dakhil forteller også at tusenvis av kvinner, jenter og gutter fra yazidi-minoriteten har blitt blitt kidnappet av IS, og senere blitt brukt som sex-slaver og selvmordsbombere.

I intervjuet forteller Dakhil også om skjebnen til en yazidi-jente på ti år, som ble voldtatt til døde - rett foran hennes far og søstre.

10.000 drept eller fanget

Dakhil er den eneste yazidi-kvinnen i det irakiske parlamentet. Hun har kjempet for folket sitt i flere år, og gjorde et kraftig inntrykk da hun talte i parlamentet i 2014, og kom med en appell til omverden om å hjelpe yazidi-minoriteten. På denne tiden var yazidi-minoriteten beleiret av IS i fjellandsbyen Sinjar i Nord-Irak.

Rundt 10.000 mennesker fra yazidi-minoriteten antas å ha blitt drept eller fanget av IS i løpet av ekstremistgruppens offensiv i Irak i 2014.

Tidsskriftet PLOS Medicine har estimert at blant de 9900 som ble tatt til fange av IS, ble 3100 av dem drept - ofte på brutalt vis som blant annet halshogging, skriver The Independent. Mange yazidier er fortsatt savnet.

Var nylig på oslobesøk

Dakhil var i Oslo i forrige måned da hun deltok på Oslo Freedom Forum.

- Etter nesten tre år har folk glemt oss, men elendigheten og tragedien er der fortsatt. 420.000 yazidier lever som flyktninger i Kurdistan under elendige forhold, og tusenvis av jenter holdes fortsatt i fangenskap og tortureres, sa hun til Reuters under Oslo-besøket.

Grusomhetene som IS har begått mot yazidi-minoriteten, ble erklært som folkemord av FN i fjor.

Fakta: Fakta om yazidiene og yazidismen

* Yazidismen er en religion i Midtøsten som inkluderer elementer fra jødedommen, kristendommen og islam, spesielt islamsk mystikk og sufisme, så vel som persiske religioner som zoroastrismen. * Grunnlagt av Shayk Adi ibn Musafir på 1100-tallet, altså etter islam. * Religionen er hovedsakelig utbredt i Nord-Irak, men også i Syria, Tyrkia, Iran, Georgia og Armenia og blant innvandrere i Europa og USA. * Det antas at det finnes et sted mellom 200.000 og 800.000 yazidier, de fleste av dem er kurdere. * Yazidiene tror på én Gud som har skapt verden og hedrer Bibelens og Koranens profeter. Mer kontroversielt tilber de sju erkeengler, spesielt Malak Taus, påfuglengelen, som de mener er Guds viseregent over verden. * Ifølge yazidienes lære har Malak Taus slukket helvetes ild, slik at det ikke lenger finnes noen fortapelse. * Mange kristne og muslimer identifiserer Malak Taus som djevelen. Som følge av dette er yazidiene blitt omtalt som djeveldyrkere. (©NTB)

Ble nesten nektet innreise i USA

Det ble mye oppstyr da Dakhil tidligere i år skulle reise til Washington D.C. for å motta en menneskerettspris for sin heltemodige innsats med å redde yazidier. I utgangspunktet så det ut til at Dakhil ville bli rammet av president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra en rekke muslimske land, deriblant Irak.

Men Dakhil fikk til slutt reist til USA for å motta Lantos Human Rights-prisen i Den amerikanske kongressen.

- President Donald Trump. Irak er ingen terrorist. Irakere er ikke terrorister. Vi er venner og allierte. Og vi ser fram til å pleie eksepsjonelle relasjoner med alle folk, og spesielt med USA, sa Dakhil da hun mottok prisen i februar, ifølge amerikanske medier.

Dakhil har tidligere blitt tildelt Anna Politkovskaya-prisen og Geneva Summit Human Rights-prisen for sin innsats med å redde yazidier fra IS-fangenskap, ifølge Oslo Freedom Forum.

Vian Dakhil avbildet da hun mottok Lantos Human Rights-prisen i Den amerikanske kongressen i februar.

«IS’ mest etterlyste kvinne»

Dakhil er også en aktivist som organiserer redningsaksjoner for yazidier som er tatt til fange av IS. Hun blir gjerne omtalt som «IS’ mest etterlyste kvinne».

- IS-medlemmer ringer oss og tilbyr å selge oss yazidi-jenter. Et IS-medlem kan eksempelvis ringe oss og si at de har en gitt jente som de vil selge. De ringer til familien, og så kjøper vi henne. Vi, yazidi-minoriteten, kjøper våre døtre og kvinner i det 21. århundre, sier hun i intervjuet med egyptisk TV, ifølge The Washington Times.