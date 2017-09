- Islam er en trussel mot freden i Tyskland

Det høyrepopulistiske partiet AfD hevder at islam er en umiddelbar trussel mot freden i Tyskland.

Det er valg i Tyskland søndag 24. september, og det høyrepopulistiske partiet AfD forbereder seg på å ta plass i nasjonalforsamlingen.

Nye meningsmålinger viser en oppslutning på opptil 12 prosent for AfD.

– Bekymringsfulle forandringer er i ferd med å skje i Tyskland, sa Alexander Gauland, leder for partiet Alternativ for Tyskland ( AfD), under en pressekonferanse tidligere denne uken.

Han fortsatte:

– Den økende islamiseringen av samfunnet står i motsetning til den frie rettsstaten Tyskland.

Vil ha flere forbud

Han fortalte at AfD fremmer en rekke forslag, blant annet forbud mot ansiktsdekkende plagg, hodeskjerf for kvinnelige offentlige ansatte, et forbud mot minareter og det islamske bønneropet, samt pålagt registrering for moskeer.

"Burka? Vi liker foretrekker bikini" heter det på denne valgplakaten fra AfD.

I et dokument partiet offentliggjorde samtidig med pressekonferansen, heter det at partiet ikke anser islam for å være en religion, men som en «religiøs-politisk doktrine».

AfD ble dannet i februar 2013 med kamp mot eurosamarbeidet som fanesak, men har senere markert seg som kritisk til innvandring og islam.

Partiet har fått en oppslutning på mellom 8 og 12 prosent på de siste meningsmålingene, noe som betyr at de nesten sikkert kommer over sperregrensa på 5 prosent.

Det bor mellom 4,4 og 4,7 millioner muslimer i Tyskland, som utgjør omkring 5,5 prosent av befolkningen. Rundt 45 prosent av dem har tysk statsborgerskap.

- Fremmede i vårt eget land

– Vi er i ferd med å bli fremmede i vårt eget land, sa Gauland også denne uken, under et valgkampmøte i byen Frankfurt (Oder) på grensen til Pole, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at partiet forbereder seg på å komme inn i nasjonalforsamlingen, og sier de vil sørge for at statsminister Angela Merkel blir «alvorlig straffet» for å ha sluppet flyktninger og migranter inn i landet.

Under valgkampmøtet sa Gauland også at Tyskland tilhører tyskerne og at Islam ikke har noen plass i landet.

Kontroversielle valgplakater

AfD har fått mye oppmerksomhet internasjonalt for sine valgplakater, spesielt den av en gris og den av flere damer i bikini.

Mest oppmerksomhet fikk plakaten av en liten grisunge med teksten: "Islam? Det passer ikke med våre matvarer". Den valgplakaten ble senere trukket fordi den – ifølge Gauland – "skapte for mye sympati for grisen".

"Burka? Vi liker foretrekker bikini" heter det på andre valgplakaten som har vakt mye oppmerksomhet. Den valgplakaten brukes fortsatt i AfD-kampanjen.

"Islam? Det passer ikke med våre matvarer", heter det på denne valgplakaten fra AfD. Valgplakaten ble senere trukket.

Merkel: - Rasistisk

Fredag i forrige uke reagerte det øvrige politiske spektrum i Tyskland med harme etter at den 76 år gamle advokaten uttalte at den tysk-tyrkiske politikeren og regjeringens kommissær for migrasjon, Aydan Özoguz, burde «ekspederes i Anatolia».

Hele det øvrige politiske spektrum reagerte med harme på kommentaren om Aydan Özoguz, tyskfødt sosialdemokratisk medlem av Forbundsdagen og regjeringens kommissær for migrasjon.

Selv statsminister Angela Merkel, som vanligvis ikke kommenterer AfDs stadige kontroverser, kalte kommentaren rasistisk.

Gauland er ikke den eneste AfD-lederen som beskyldes for rasisme. Avisene Die Welt og Bild trykte i helgen en epost skrevet av Alice Weidel for et par år siden, der hun anklaget regjeringen for å oversvømme landet med arabere, sinti – en etnisk undergruppe av sigøynere – og rom.

– Disse svinene (i regjeringen) er ikke noe annet enn marionetter for seierherrene etter annen verdenskrig, skrev Weidel.

38 år gamle Alice Weidel er den andre fremtredende partitoppen ved siden av Gauland i valget, og anses som liberaløkonom.

Merkel er sikret seieren

Forhandlingene om en ny regjeringskoalisjon i Tyskland kan bli mer spennende enn selve valget.

Tysklands statsminister Angela Merkel er så godt som sikret seier i valget til nasjonalforsamling søndag 24. september.

Men hun får ikke flertall alene. Det store spørsmålet er derfor hvem hun skal danne regjering sammen med.

– Koalisjonssamtalene blir mer spennende enn selve valget. Grunnen er at det er så mange mulige koalisjoner, sier Oskar Niedermayer, professor i politisk sosiologi ved Freie Universität i Berlin.

Han viser til at partilandskapet er langt mer fragmentert enn før. Det kan gjøre det utfordrende å stable et nytt flertall på beina.

Tysklands statsminister Angela Merkel er så godt som sikret seier i valget til nasjonalforsamling søndag 24. september.

Svart for Schulz

I dag regjerer Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU sammen med sosialdemokratiske SPD.

SPD fikk et realt løft på gallupen i vår da EU-parlamentets tidligere president Martin Schulz overtok som partileder og statsministerkandidat. Schulz var en stund i ferd med å ta igjen Merkel, men så sprakk bobla, og SPD falt ned igjen.

Nå ligger det an til en svart valgnatt for Schulz. SPD har en oppslutning på rundt 22,5 prosent i snitt i målingene, ned mer enn 3 prosentpoeng fra valget i 2013.

Analytikere mener et så svakt resultat vil gjøre det vanskelig for SPD å fortsette i regjering. Partiet mistrives i skyggen av Merkel og frykter at stadig flere velgere skal søke til fløypartier av mangel på annen opposisjon.

Svartgult alternativ

Den såkalte storkoalisjonen mellom CDU/CSU og SPD går dermed en uviss framtid i møte.

Et aktuelt alternativ er en såkalt svartgul koalisjon, oppkalt etter partifargene til CDU/CSU (svart) og det liberale partiet FPD (gult).

FDP kom under sperregrensa i valget i 2013 og røk dermed helt ut av nasjonalforsamlingen. Men partiet har kommet sterkt tilbake med sin nye leder Christian Lindner og ligger nå an til å få en oppslutning på rundt 9 prosent. FDP kniver dermed med høyrepopulistiske AfD om å bli tredje største parti i valget.

Merkel regjerte sammen med FDP fra 2009 til 2013, og partiet ses på som en mer naturlig partner for henne enn sosialdemokratene.

Én ting er likevel avklart allerede før valget: Ingen av de andre partiene er villige til å gå i koalisjon med Alexander Gauland og AfD.

Jamaica?

Merkels problem er at støtte fra FDP ikke ser ut til å være nok til å sikre flertall i forbundsdagen.

CDU/CSU ligger ifølge målingene an til å få rundt 36,5 prosent av stemmene. Et slikt utfall vil bety at Merkel må ha med seg to andre partier for å danne en flertallsregjering uten SPD.

Alternativet kan da bli en såkalt Jamaica-koalisjon, etter fargene i det jamaicanske flagget. Koalisjonen vil da bestå av CDU/CSU, FDP og Grüne – de grønne.

Det er likevel usikkert om en slik koalisjon er mulig å få til, ettersom den politiske avstanden er betydelig fra Grüne til spesielt CSU og FDP.

Mangler flertall

For sosialdemokratene er mulighetene begrensede.

En ny storkoalisjon mellom SPD og CDU/CSU vil nærmest garantert få flertall i forbundsdagen. Men det er langt fra gitt at Schulz ønsker dette.

Alternativene er en såkalt rødrødgrønn koalisjon mellom venstreradikale Die Linke, SPD og Grüne eller en «trafikklyskoalisjon» mellom SPD, Grüne og FDP. Per i dag ligger ingen av disse alternativene an til å få flertall.

Én ting er likevel avklart allerede før valget: Ingen av de andre partiene er villige til å gå i koalisjon med AfD.

(NTB/Nettavisen)

