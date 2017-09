- Kan ikke bare putte ham inn med forbrytere som bærer nag til ham

Kriminalomsorgsdirektoratet sier det ikke finnes konkrete rutiner for soningsforhold for dømte eks-politimenn.

Tidligere politispaner Eirik Jensen ble mandag ettermiddag dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikainnførsel. Jensen vil ifølge advokat John Christian Elden anke dommen til lagmannsretten.

Mest sannsynlig vil ikke Jensen bli begjært fengslet før det foreligger en rettskraftig dom i saken.

I sitt virke som politispaner har Jensen bidratt til å sette mange mennesker i fengsel. Dersom han anker og dommen fra tingretten blir stående uendret i lagmannsretten, må Jensen selv sone i fengsel.

- I dette tilfellet her, hvor han kanskje skal inn og sone en straff i framtiden, så kan man ikke bare putte ham sammen med narkotikaforbrytere som bærer nag til ham. Det er selvfølgelig utfordringer ved dette. Men jeg er sikker på at fengselsvesenet vet hvordan de eventuelt skal håndtere en slik situasjon, sier tidligere polititopp Finn Abrahamsen til Nettavisen.

- Vurdert på individuelt grunnlag

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyser til Nettavisen at det ikke foreligger konkrete rutiner i henhold til soningsforhold, for tidligere politimenn som skal inn og sone fengselsstraffer.

- På generelt grunnlag er det Kriminalomsorgens regionadministrasjoner som bestemmer hvor en innsatt skal plasseres. Der blir det foretatt en individuell vurdering i hver enkelt sak. Det er ulike hensyn som må tas. Det er mange innsatte som må plasseres utfra individuelle forhold. Det kan være sikkerhetsmessige forhold til omverden eller rundt den enkelte domfelte, sier assisterende direktør ved Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, til Nettavisen.

- Finnes det konkrete rutiner for soningsforhold for tidligere polititjenestemenn som må sone fengselsstraffer?

- Nei, det gjør det ikke. Det blir foretatt individuelle vurderinger i hver enkelt sak, uavhengig av hvilken bakgrunn man har, sier Sandlie.

- Ingen god dag for politiet

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad , sier til NRK at det er ingen god dag for norsk politi. Abrahamsen er langt på vei enig med ham.

- Omdømmet til politiet har vært på prøve i hele denne saken. Men nå har vi fått svar fra Tingretten. Dette er ikke noe særlig bra for politiet, sier Abrahamsen.

- Men jeg vil si at generelt sett vil jeg tro at de fleste mennesker er såpass oppegående at de forstår at dette ikke er noe dagligdagse ting som skjer i politiet. Jeg tror de fleste har høy tillit til politiet, sier han.

