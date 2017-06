- Kan være både godt og dårlig nytt for Norge

ANNONSE

Storbritannias statsminister Theresa May og De konservative mistet rent flertall i parlamentet etter torsdagens valg. May vil likevel be dronningen om lov til å danne en regjering, trolig med støtte av Det nordirske unionspartiet (DUP).

Ettersom De konservative ikke har rent flertall, har ikke May lenger mandat til å gjennomføre en «hard» utmelding av EU, og er dermed avhengig av støtte fra andre partier som ønsker en annen tilnærming til Brexit.

Dette vil ytterligere vanskeliggjøre og komplisere de forestående Brexit-forhandlingene, mener eksperter.

- Hvis vi tar forbehold om at DUP vil støtte De konservative, må de bli enige om en Brexit-plattform. DUP er mye mer interessert i en mildere og mykere Brexit. Da må man finne en forsoning som gjør at DUP kan støtte May i de forestående Brexit-forhandlingene, sier Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Nettavisen.

- Det kan hende at DUP ønsker andre garantier fra regjeringen for å få dette nødvendige flertallet på to mandater, sier Mustad.

- Godt og dårlig nytt

EU-ekspert Paal Frisvold tror den nye politiske situasjonen kan føre til at Storbritannia ender opp med en EØS-modell.

- Dette betyr at britene får kortere tid til å fullføre forhandlingene. Og det setter britene i en dårlig forhandlingsposisjon. Det politiske signalet nå, er at man ikke ønsker en «hard» Brexit, som har vært Mays linje, og ikke en «soft» Brexit, men en «vennskapelig» (friendly) Brexit, sier Paal Frisvold, som er partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel, til Nettavisen.

- Hva innebærer en «vennskapelig» Brexit, Frisvold?

- Det innebærer at det er mye større sjanse for at de går inn for en EØS-modell. Da vil vi kunne få godt selskap.

Frisvold sier en britisk EØS-modell kan by på både gode og dårlige nyheter for Norge

- Det er positivt for Norge, men det vil også legge press på sektorer som ligger utenfor EU, som for eksempel landbruk. Vi vil kanskje fortsette å holde landbruk utenfor EØS, men dette vil komme i spill. Det vil åpne seg både utfordringer og muligheter, sier Frisvold.

EU-ekspert Paal Frisvold

- Myk grense til EU-landet Irland

Mustad tør ikke spå om hvilken Brexit-modell britene vil havne på.

- Det er litt tidlig å si. May håpet på et større mandat enn hun hadde før valget. Men så har ting snudd opp ned. Det er lurt å tenke så mange scenarioer som mulig, fordi vi ikke vet hvordan det blir om en ti dagers tid når britene går inn i forhandlinger, sier Mustad.

- Nå skal May til dronningen ved 13.30-tiden. Så må vi se hva hun og DUP sier. Det sies fra De konservatives hold at de har en forståelse med DUP. Men DUP sier fra Belfast at det ikke er kommet noe enighet mellom de to partiene, sier Mustad til Nettavisen ved 13-tiden.

Mustad utelukker ikke at DUP eventuelt kan presse fram en mykere variant av Brexit. DUP, som har hovedsete i Belfast i Nord-Irland, ønsker blant annet en myk grense til EU-landet Irland.

- DUP er redde for denne grensen mellom Nord-Irland og Irland, at den skal bli en konfliktlinje igjen, sier Mustad.

Jan Erik Mustad på plass i London.

May bommet

May var i etterpåklokskapens navn overmodig da hun valgte å skrive ut nyvalg i april. Hensikten var å få enda flere seter i parlamentet for å styrke sin forhandlingsposisjon.

Labour, med partileder Jeremy Corbyn i spissen, lå katastrofalt an på meningsmålingene i april måned, og det skulle være en enkel sak for May å øke oppslutningen. Men slik gikk det altså ikke.

Mustad mener at May kan bli nødt til å skrive ut enda et nyvalg om Brexit-forhandlingene går skeis.

- Dårlig tid

EU og Storbritannia har mindre enn to år på seg til å bli enige om en endelig avtale. Storbritannia vil automatisk gå ut av EU i slutten av mars i 2019, uavhengig om det er en avtale på plass eller ikke.

Tidsfristen kan kun utsettes dersom begge partene er enstemmig enige om det. Det vil si Storbritannia og alle de øvrige EU-medlemslandene.

- Klokken tikker, mens de (britene red.anm.) sitter og klør seg i hodet, sier Frisvold.