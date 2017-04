- Kan være miljøer fra Nord-Kaukasus som står bak

ANNONSE

Mandag ettermiddag ble flere mennesker drept og skadd da to i eksplosjoner på en T-banestasjon i St. Petersburg. Der er uklart hvem som sto bak bombeangrepet.

Men Russland-ekspert, Jakub M. Godzimirski, sier det er en mulighet for at det er IS-sympatiserer som står bak aksjonen, som et svar på Russlands militære engasjement i Syria.

Godzimirski forteller at flere tusen russiske statsborgere, hovedsakelig fra Nord-Kaukasus, har reist ned til Syria som fremmedkrigere for å kjempe sammen med IS.

Han tror imidlertid at det er mer sannsynlig at det er grupper tilhørende regionen Nord-Kaukasus, som står bak.

- Jeg tror det mest sannsynlig er folk med koblinger til Nord-Kaukasus som er mulige aktører i dette tilfellet. Uten å være veldig fordomsfull, så er det flere miljøer fra Nord-Kaukasus som kan være involvert i noe sånt, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til Nettavisen.

Angrep på et russisk militæranlegg

- Det har skjedde en del ting i denne regionen. I forrige uke var det et forsøk på et angrep på et russisk militæranlegg i Tsjetsjenia. Seks russiske soldater ble drept. Dette er det største tapstallet blant russiske soldater i Nord-Kaukasus på mange år, sier Godzimirski, som selv skal reise til St. Petersburg senere denne uken.

I Nord-Kaukasus er det mange ulike grupperinger som kjemper for uavhengighet. Flere av gruppene har elementer av islamittisk ekstremisme i seg.

- Terrorisme eller kriminalitet

Russland president, Vladimir Putin, sier mandag ettermiddag at de holder alle muligheter åpne.

- Jeg har allerede snakket med sjefen for våre sikkerhetstjenester, og de jobber med å finne årsaken, sier Putin, som selv befant seg i St. Petersburg hvor han deltok på et økonomisk forum.

- Årsaken er ennå ikke klar. Det er for tidlig. Vi skal se på alle muligheter, både terrorisme og vanlig kriminalitet, sier Putin i en uttalelse.

