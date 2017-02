- Kristiansand-ofrene knivstukket 60 ganger

ANNONSE

Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48), som ble knivstukket og drept i Kristiansand i desember, ble til sammen stukket 60 ganger med kniv, skriver Fædrelandsvennen.

Det var 5. desember i fjor Norge ble rystet av dobbeltdrapssaken ved Wilds Minne skole i Kristiansand.

En 15 år gammel gutt har erkjent at det var han som drepte tobarnsmoren Tone Ilebekk (48) og 14 år gamle ungdomsskoleeleven Jakob Abdullahi Hassan.

Etterforskningen av saken nærmer seg nå slutten. 15-åringen sitter varetektsfengslet, blant annet fordi retten mener det er fare for gjentakelse.

Avisa skriver at noen hundre kroner i gjeld kan ha vært bakgrunnen for drapet på 14-åringen. Den siktede gutten har antydet at 48-åringen ble knivstukket fordi hun blandet seg inn.

