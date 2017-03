- Lasteskip kapret utenfor Somalia

ANNONSE

- Skipet rapporterte at det ble forfulgt av to lette motorbåter mandag kveld. Så forsvant det, sier John Steed i organisasjonen Oceans Beyond Piracy, til Reuters.

Tirsdag morgen var det ennå ikke bekreftet at skipet har blitt kapret.

En talsperson for EUs marine, som har fartøy i området for å sikre skipsfarten mot pirater, sier til BBC at det er for tidlig å bekrefte eller avkrefte om pirater er involvert.

- Vi ble klar over situasjonen mandag kveld og et lett fly har i dag blitt sendt for å undersøke, sier talspersonen til BBC.

Hvis det er snakk om en kapring, vil det være den første kapringen siden 2012. Selv om det ikke har vært kapringer i området på flere år, blir farvannet bevoktet av militære skip fra EU-nasjoner.

