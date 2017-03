ANNONSE

Retten mener Løgnaslaget kan bruke ordet «nazifrisør» i revyen sin, skriver Stavanger Aftenbladet på nett.

Dommen falt fredag formiddag.

Løgnaslaget ble frikjent, men må betale saksomkostnader.

Hodne: - Ingen kommentar

- Jeg har ingen kommentar til dommen, sier Merete Hodne til Nettavisen.

- Men vil du anke dommen?

- Det har jeg ikke tatt stilling til, sier hun til Nettavisen - og legger til at:

- Nå er jeg opptatt med en kunde og må jobbe videre.

- Seier mot sensur

- Dette var ikke uventet. Det er en seier mot sensur. Vi kan ikke la en frisør på Bryne bestemme hva som er ytringsfrihet, sier komiker Per Inge Torkelsen til Nettavisen.

Han venter nå et erstatningskrav fra Bryne-frisøren .

- Vi kommer allerede i kveld til å bruke revynummeret hun har reagert på, fortsetter han.

«Hårsår frisør på Bryne»

Revynummeret omhandler en «hårsår frisør på Bryne», og ordet «nazifrisør» blir brukt flere anledninger.

– Dere må gjerne omtale meg som både sidrumpa og som et kvisetryne. Dere kan til og med hevde at jeg ikke er riktig klok. Jeg godtar imidlertid ikke å bli stemplet som en nazist, sa Hodne under rettssaken onsdag.