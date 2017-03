- Mange vil nok si at de to er en farlig cocktail

ANNONSE

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har tidligere truet med at landet snart vil få kapasitet til å ramme USA med kjernefysisk angrep. Nylig truet Nord-Korea med å «legge USA i aske med atomvåpen dersom amerikanske eller sørkoreanske styrker avfyrer én eneste kule mot nordkoreansk territorium».

I helgen var USAs utenriksminister, Rex Tillerson, på besøk i Kina for drøfte den spente situasjonen på Den koreanske halvøya.

I forkant av møtet, raslet Tillerson med sablene og sa at en militær plan lå på bordet, dersom Nord-Korea fortsetter med ambisjonene om å utvikle langdistanseraketter som kan frakte atomstridshoder.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen tviler på at USA vil gå til angrep på Nord-Korea, eller vice versa.

- Mange vil nok si at Nord-Koreas leder ikke er riktig klok, og mange vil nok si at USAs leder heller ikke er det, og at det er en farlig cocktail, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Men ingen kommer til å gjøre noe overilt fordi konsekvensene er så ekstreme, sier Helgesen.

- Ville blitt et blodbad uten like

Helgesen sier USAs daværende president Bill Clinton overveide i 1993 å gjennomføre et militært angrep på en atomforskningsstasjon i Nord-Korea.

- De som var aller mest kritisk til dette, var de militære styrkene i Sør-Korea. De sa at et slikt angrep ikke kunne gjøres som et kirurgisk inngrep, men at det ville ende med full krig. Nord-Korea har så mange kanonstillinger rettet mot Seoul at det ville blitt et blodbad uten like. Nord-Korea ville ha tapt, men de ville ha tatt med seg veldig mange i fallet, sier Helgesen.

Kina er Nord-Koreas viktigste allierte. USAs president Donald Trump har direkte uttalt på Twitter at Kina gjør for lite med å dempe Nord-Koreas aggresjon. Det er ikke kjent hva Tillerson og Kinas president Xi Jinping drøftet på møtet søndag, men offisielt har Tillerson uttalt at de to landene skal samarbeide om å bremse atomvåpenprogrammet til Nord-Korea.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2017

«Vikarierende fiende»

Helgesen antyder at den virkelige konflikten står mellom USA og Kina, og at Nord-Korea fungerer som en slags «vikarierende fiende» - at USA bruker trusselen fra Nord-Korea som et påskudd til å bygge seg opp militært i området.

- Jeg har sittet i møter i Sør-Korea hvor kinesiske representanter har sagt at de ikke kan tro at Nord-Korea er det virkelige problemet for USA, men at Nord-Korea er et påskudd til militær oppbygging i regionen og at det er Kina som er problemet, sier han.

USA har stor militær tilstedeværelse i regionen, og hvert år har USA og Sør-Korea omfattende militærøvelser, noe Nord-Korea protesterer kraftig mot hver gang. I tillegg har USA nylig utplassert et rakettforsvarssystem i Sør-Korea, som skal dempe trusselen fra Nord-Korea.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen

- Konturen av en ny kald krig

Helgesen mener utplasseringen av rakettforsvarssystemet er med på å eskalere situasjonen, og kan være starten på et nytt våpenkappløp med Kina. Han mener USA vil kunne bruke rakettforsvarssystemet i Sør-Korea til å hindre eventuelle rakettangrep fra Kina mot USA.

- Skulle situasjonen en gang komme dit hen hvor Kina og USA havner i konflikt, ville USA kunne nærmest plukke ned kinesiske missiler over kinesisk jord før de kunne komme i nærheten av USA.

- Kina vil ikke sitte og se på at de blir fratatt muligheten til å svare på et angrep. Derfor er det en opptrapping av våpenkappløpet som de må svare på. Da begynner vi å se konturen av en ny kald krig. Og det er jo trist. Det er uhyggelig at vi kan risikere å komme inn i et nytt våpenkappløp.

- Er det trygt med Trump ved roret, Helgesen?

- Jeg synes det er utrygt. Jeg hadde egentlig håpet at han var en forretningsmann som kunne vise at man kunne regjere på en annen måte. Men jeg er redd for at han har en ambisjon om «Amerika først» med alle midler. Og dette med alle midler, er nok det aller farligste.

Helgesen går langt i å antyde at Trump besitter lite geopolitisk kunnskap.

- Det er farlig med folk som har makt, men ikke kunnskap. Det er også farlig med folk som har makt og kunnskap, men det første er verst.

Kilder: The Times, The Sun, NTB.