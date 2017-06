- May kan bli vraket selv om hun vinner valget

ANNONSE

Mye står på spill for Storbritannias statsminister Theresa May (De konservative) når britene går til valgurnene torsdag. May hadde et solid flertall på meningsmålingene da hun skrev ut nyvalg i midten av april.

Men det store gapet mellom May og den omstridte Labour-lederen Jeremy Corbyn er blitt tettet igjen de siste ukene. På enkelte meningsmålinger leder De konservative med kun ett prosentpoeng, ifølge The Independent. Andre meningsmålinger viser en langt større ledelse for May og De konservative.

- Jeg har aldri sett et valg som er så vanskelig å forutse. Alle meningsmålerne eksperimenterer og prøver nye metoder. Noen vil få det riktig, mens andre vil bomme, sier førsteamanuensis i moderne britisk historie ved institutt for språk og litteratur ved NTNU, Gary Love, til Nettavisen.

- Jeg klarer ikke å forutse utfallet. Meningsmålingene spriker i alle retninger. I dag var det en gjennomsnittsmåling for juni måned som viser en ledelse på fem prosentpoeng for De konservative, sier Love, som selv er brite.

- Kan bli vraket om noen år

Love tror det må et valgskred til for å sikre Mays posisjon som partileder for De konservative fram til neste valg.

- May så for seg et valgskred da hun skrev ut nyvalg, men kan risikere å få et snaut flertall. Da vil kanskje mange av hennes partikolleger mene at hun ikke er rette person til å lede partiet, og vil kanskje ønske å erstatte henne om tre-fire år, sier Love.

- Men hvis hun vinner med et stort flertall, vil hun kanskje lede partiet i lang tid framover, påpeker han.

Fakta: Fakta om det britiske valget

* Britene går til parlamentsvalg 8. juni etter at statsminister Theresa May 18. april overraskende meldte at hun vil skrive ut nyvalg. * Det skal velges 650 representanter til Underhuset fra England, Skottland, Wales og Nord-Irland. * Det er 46 millioner stemmeberettigede. * Stemmerettsalderen er 18 år.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad tror det er mest sannsynlig at De konservative vil komme seirende ut av valget.

- Jeg ville blitt overrasket om De konservative ikke får flertall. Det spennende er hvor stort flertall de får, sier Mustad, som er universitetslektor ved Universitetet i Agder, til Nettavisen.

Mustad tror meningsmålingene har mislyktes med å fange opp en stor gruppe konservative velgere.

- På grunn av valgsystemet og måten målingene blir utført på, tror man at det er en stor gruppe velgere i enkeltmannskretsene som vil stemme konservativt, uten at det blir fanget opp av meningsmålingene, sier Mustad.

- Fire mulige utfall av valget

Love ser for seg fire mulige utfall av valget. Det ene er at De konservative får rent flertall og fortsetter i regjering. Det andre er at de får mindretall, et såkalt «hung parliament», og må danne en koalisjonsregjering.

Det tredje alternativet er at Labour danner en koalisjonsregjering og det fjerde alternativet er at Labour får rent flertall og danner regjering alene. Love tror siste alternativ er svært lite sannsynlig.

- Labour vil kanskje stille sterkere til å danne koalisjonsregjering enn De konservative, ettersom Labour har flere potensielle samarbeidspartnere enn De konservative. I realiteten kan man få en situasjon hvor Labour har færre seter i parlamentet enn De konservative, men likevel danner en koalisjonsregjering, sier Love.

Storbritannia-ekspert Gary Love.

Leder med ett prosentpoeng

Selskapet Survation har gjennomført to meningsmålinger den siste uken, som viser at De konservative har en ledelse på kun ett prosentpoeng. På den ene målingen har De konservative og Labour henholdsvis 41,5 og 40,4 prosent oppslutning. På den andre målingen har de henholdsvis 40 og 39 prosent oppslutning.

- Spørsmålet faller på om dette er et normalt valg med et tradisjonelt valgmønster, eller har noe skjedd som er litt utenfor det normale. Man kan kanskje sammenligne det litt med valget i USA, sier Love.

- Hvis det er et normalt valg, forventer jeg en stor seier til De konservative. Jeg tror ikke på noe valgskred for Labour. Da vil det i så fall være det mest enestående valget jeg noensinne har vært vitne til, med tanke på hvordan Corbyn lå an for en måned siden, sier han.

- Valgresultatet vil være viktig for både Mays framtid og Labours framtid. Det er mye som står på spill for britisk politikk, både på høyresiden og venstresiden.

De færreste tror at Labour-leder Jeremy Corbyn vil klare å få rent flertall etter valget, og dermed danne regjering alene. Men det er imidlertid en mulighet for at Labour får nok stemmer til å danne en koalisjonsregjering.

Terrorangrep under valgkampen

Begge målingene, som viser et gap på kun ett prosentpoeng, ble utført før terrorangrepet på London Bridge i helgen. Terror og sikkerhetsspørsmål har vært svært dominerende under valgkampen, ettersom landet har blitt rammet av tre store angrep hittil i år.

- Det er en veldig annen atmosfære under denne valgkampen på grunn av terroren. Det er en litt roligere stemming, sier Mustad, som er på plass i London.

I innspurten av valgkampen har May varslet at hun vil endre menneskerettighetslover, dersom de kommer i veien for bekjempelse av terror.

May varsler blant annet lovgivning som gjør det mulig å deportere mistenkte utlendinger, samt begrense bevegelsesfriheten til personer som utgjør en terrorfare, uten at de blir stilt for retten, ifølge BBC.

Mustad trekker paralleller til debatten rundt Tony Blairs omstridte antiterrorlover på begynnelsen av 2000-tallet.

- Dette er et valgkamputspill. May ønsker å vise sterkt og stabilt lederskap og handlekraft, sier han.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Corbyn sier han er sterk motstander av at terrorlover skal innføres på bekostning av menneskerettigheter. Han mener man ikke kan bekjempe terror ved å «rive i stykker grunnleggende rettigheter».

- Corbyn står helt på den andre siden av debatten. Spørsmålet er hvor mye dette vil påvirke velgerne, sirer Mustad.

Brexit

Love sier at terror og sikkerhet har naturlig nok dominert valgkampen de siste dagene. May har fokusert på terrorbekjempelse under innspurten og sagt at «nok er nok». Love er usikker på om dette vil styrke eller svekke henne.

Han tror imidlertid at luften har gått litt ut av Brexit-ballongen.

- Jeg stemte for å bli i EU. For meg har ikke Brexit vært så viktig tema i denne valgkampen. Corbyn har uansett sagt at det ikke blir noen ny folkeavstemning. Selv er jeg opptatt av spørsmål som helse, utdanning og transport, sier Love.

Theresa May overtok som Storbritannias statsminister etter at David Cameron trakk seg etter Brexit-nederlaget i folkeavstemmingen på forsommeren i fjor.