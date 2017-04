- Nå skal temperaturen bli unormal høy

ANNONSE

(Telemarksavisa): Mandag denne uken fikk flere på Østlandet et møte med Kong Vinter som nok kom overraskende på de fleste. Personer som hadde tatt farvel med vinteren og skiftet til sommerdekk, fikk beskjed om å la bilen stå.

Men nå skal altså være snu – igjen. Og vi kan vente oss varmere temperaturer enn det som er normalt for mai.

– Det har egentlig ligget i kortene en stund at det skal bli bedre i begynnelsen av mai og alt tyder på at det nå kommer til å skje, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Og dette gjelder ikke bare Telemark, men for hele Sør-Norge.

– Hele Østlandet vil få en temperaturoppgang. Midt-Norge kan også få noe lignende, men mest markert blir endringen i den sørligste delen av landet.

Først nedbør, så sol

Det er gode prognoser meteorologene sitter på akkurat nå.

Haga forteller at været blir vekslende denne uken, særlig på fredag da det er ventet å bli en gråværsdag med en god del nedbør.

– Deretter blir det gradvis bedre. Utover helgen ser det ut til å ordne seg til med temperaturer vi er vant med i disse årstider.

Og så blir det bare bedre, ifølge meteorologen.

– Ja, det er et mildvær på gang. Vi går mot en temperaturstigning vi som sagt allerede vil kjenne på søndag. Og til uken vil temperaturen stige ganske langt over det som er normalt så tidlig for maimåned.

– Hvor varmt blir det?

– Enkelte dager vil folk i Telemark kunne få opptil 15 varmegrader. Foreløpig er det ingenting som tyder på 20 grader i prognosene, men det ser totaltsett veldig lovende ut og det blir behagelig i solen.





- En pekepinn

Han legger til et eksempel fra målestasjonen på Gvarv der normalen for hele maimåned pleier å ligge på 10 grader i gjennomsnitt.

– Det gir i hvert fall en pekepinn på hvor godt været blir.

Neste uke vil man kort oppsummert altså få en lovende værutvikling.

– Det er riktignok noen lavtrykk som truer her og der, men mest sannsynlig ser det ut at det går bra og at vi får høytrykkspreget vær med mildere luft fra sør.

