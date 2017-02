- Når du står i et høl, så slutt å grave

ANNONSE

- Når du befinner deg i et høl, så slutt å grave, skriver Sveriges tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt (67) på Twitter.

Han nevner ingen navn, men internett ser ikke ut til å være i tvil om at meldingen handler om USAs president, Donald Trump.

Søndag delte Bildt en artikkel om Trump og spurte seg «Sverige? Terrorangrep? Hva har han røyka?».

- Ikke terror, men innvandring

Bakgrunnen for tweeten er at det oppsto full forvirring da den amerikanske presidenten lørdag uttalte «Bare se hva som skjedde i Sverige i går» under en valgkamptale hvor han snakket om hvor viktig det er at USA beskytter seg mot immigrasjon.

Ingen forsto hva han siktet til, og mange svensker tvitret til presidenten for å få svar.

Just a piece of friendly advice: when you are in a hole, stop digging. — Carl Bildt (@carlbildt) February 20, 2017

Søndag forklarte Trump at uttalelsen ikke dreide seg om et terrorangrep, men om svensk innvandringspolitikk. Han hadde sett et Fox News-intervju med Ami Horowitz, som har laget en kritisk dokumentar om innvandrere og Sverige.

Denne skal ha inneholdt flere faktafeil, og svenske politifolk som er intervjuet sier at sitatene deres er tatt fullstendig ut av sammenheng, skriver Dagens Nyheter.

Twitret om Sverige igjen

Men debatten ble ikke lagt død der. Mandag morgen var dette den første setningen den Twitter-glade presidenten skrev:

- Fake News-mediene prøver å si at innvandring i stor skala fungerer helt fint i Sverige. NOT!

Også den svenske ambassaden i USA har tatt til motmæle mot Trump:

We look forward to informing the US administration about Swedish immigration and integration policies. https://t.co/x5G3euOWRh — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) February 19, 2017





Her er Trumps meldinger om Sverige på Twitter de siste dagene:

Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2017

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017