- Nord-Korea avfyrte rakett

Den japanske regjeringen advarer sine innbyggere.

Det japanske nyhetsbyrået NHK melder at raketten som ble avfyrt fra Nord-Korea passerte i retning av det nordlige Japan og styrtet i sjøen.

Utskytningen fant sted fra hovedstaden Pyongyang tirsdag morgen klokken 05.57, lokal tid.

Myndighetene i Sør-Korea bekrefter hendelsen. Det er ingen tegn til skader.

Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å søke dekning.

Det gjelder spesielt innbyggerne i Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata og Nagano, ifølge BNO News.

Lørdag meldte det amerikanske militæret at Nord-Korea hadde skutt opp tre kortdistanseraketter mot Japanhavet.

I forrige uke meldte Reuters at den japanske regjeringen er i full beredskap for å møte eventuelle militære provokasjoner fra Nord-Korea.

North Korea holds fresh missile test, triggering warnings in Japan, but projectile lands in sea, South Korea says https://t.co/T6HQiGUTJC