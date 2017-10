- Nord-Korea er forbannet og engstelig

Nord-Korea reagerer på at USA, Japan og Sør-Kora øver på å spore ned nordkoreanske missiler.

Sør-Korea, USA og Japan har denne uken innledet en felles militærøvelse som forberedelse på eventuelle missil- eller atomtrusler fra Nord- Korea.

Øvelsen finner sted for Sør-Korea og langs Japans kyst, opplyser sørkoreanske forsvarskilder.

Fellesøvelsen skal foregå i løpet av de neste to dagene. Styrkene skal blant annet trene på å spore nordkoreanske missiler, melder Reuters.

Nord-Korea-ekspert mener fellesøvelsen bidrar til å trappe opp konfliktnivået med Nord-Korea ytterligere.

- Jeg har sett noen reaksjoner fra Nord-Korea. Og fra ambassaden i Stockholm har de sendt ut et kommuniké hvor de nevner denne krigsøvelsen, som de kaller det. De reagerer med å være en blanding av forbannet og engstelig, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Aggressive krigsøvelser

Nord-Korea har sendt et brev til FN hvor de ber Sikkerhetsrådet om å drøfte USAs massive militære tilstedeværelse ved Koreahalvøya. Den nordkoreanske ambassaden i Sverige har sendt ut et kommuniké til en rekke nordiske forskere, politikere og diplomater - inkludert norske diplomater - for å informere dem om innholdet i brevet som er adressert FNs sikkerhetsråd.

«De felles militære øvelsene som blir utført jevnlig av USA gjennom hele året ved Koreahalvøya, er åpenbart aggressive krigsøvelser både i karakter og omfang,» lyder brevet som Nettavisen har fått tilgang til.

«Ingen andre land i verden, med unntak av Nord-Korea, har noensinne blitt utsatt for en såpass ekstrem og direkte atomtrussel fra USA over så lang tid, og opplevd sånne atomkrigsøvelser ved dørstokken, som er de mest ondskapsfulle og voldsomme i både omfang og mål,» lyder brevet.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen

- Som gift gift for en fredelig løsning

USA, Japan og Sør-Korea har de siste månedene gjennomført flere felles militærøvelser etter at USA og Sør-Korea inngikk en avtale om dette etter flere nordkoreanske prøveoppskytinger av missiler.

- Den forrige militærøvelsen, som var stor og omfattende, ble avsluttet nettopp. Nord-Korea føler at USA fortsetter og trapper opp presset. Nå er det så mange forskjellige signaler fra USA. På en side sier de at det foregår samtaler mellom Nord-Korea og USA, mens USA sier samtidig at disse kanalene blir holdt åpne inntil den første «bomben faller». Det oppfattes som en skjult trussel. Og er det noe nordkoreanerne er allergisk mot, er det at man spiller på to hester samtidig - at man både truer og engasjerer seg i samtaler. Dette er gift for en fredelig løsning av konflikten, sier Helgesen.

President Donald Trump tvitrert nylig at USAs utenriksminister Rex Tillerson kastet bort tiden ved å forsøke å forhandle med Nord-Korea. Tillerson uttalte noen dager senere til CNN at det diplomatiske sporet burde fortsette inntil «den første bomben faller».

- Dette er en utvikling som er uheldig. Det blir nok ikke krig denne gangen heller, men det går den gale veien, sier Helgesen.

