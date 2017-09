- Nord-Korea forbereder ny oppskytning

Et drøyt døgn etter prøvesprengningen, viser Nord-Korea at de ikke lar seg stoppe.

Nord-Koreas heftige prøvesprengning søndag rystet hele verdenssamfunnet.

Nå forbereder Nord-Korea oppskytning av en interkontinental missil, ifølge den sørkoreanske hæren. Det melder nyhetsbyrået AP mandag morgen, ifølge NRK.

Både USA og Sør-Korea varslet hard skyts.

- Vi er ikke ute etter å utslette Nord-Korea, men vi har mange muligheter til å gjøre det, sa forsvarsminister James Mattis søndag kveld, etter et sikkerhetsmøte i Det hvite hus.

USA vil svare på Nord-Koreas prøvesprenging med massiv militær respons.

- USA har en rekke forskjellige militære virkemidler å bruke, og presidenten ønsket å bli brifet kort om alle. Vi har gjort det klart at vi vil forsvare oss selv og våre allierte, Sør-Korea og Japan, mot ethvert angrep, sa Mattis til fremmøtt presse, ifølge Guardian.

Sør-Korea og USA skal styrke rakettforsvaret mot Nord-Korea som svar på Nord-Koreas siste prøvesprengning, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Kina har reagert sterkt på THAAD-systemet mot innkommende raketter som allerede er installert i Sør-Korea, men det sørkoreanske forsvarsdepartementet sier at ytterligere fire utskytingsramper i systemet skal utplasseres.

De blir utplassert midlertidig etter konsultasjoner mellom Sør-Korea og USA for å styrke forsvaret mot raketter fra Nord-Korea, heter det.

Det Sør-Koreanske forsvarsdepartementet sier at den kjernefysiske bomben som Nord-Korea slapp på søndag var på 50 kilotonn, skriver Sky News. Den er med det nesten tre ganger sterkere enn atombomben som USA slapp over Hiroshima i 1945.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!