Antall pantede flasker og bokser økte med syv prosent fra 2015. Det er Infinitum som drifter panteordningen på gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker. Ifølge dem, kan nordmenn trone seg selv med tittelen som verdens beste pantere.

- Det er utrolig moro å nå én milliard pantede flasker og bokser! Det er en milepæl som befester nordmenns posisjon som verdens beste pantere, sier direktør for informasjon og marked i Infinitum, Randi Haavik Varberg, i en pressemelding.

Østfold er dårligst

Ifølge Infinitum er de mest ivrige panterne å finne nord i landet med fylkende Troms og Finnmark øverst på pantetoppen.

Hver innbygger i Troms panter i snitt 236 flasker og bokser, etterfulgt av Finnmark (229 flasker og bokser) og Telemark (227 flasker og bokser). Østfold rangerer nederst på listen med 158 bokser og flasker.

- Tromsværingene og finnmarkingene kan juble høyest - de er de beste panterne. Med en framgang på hele 16 flasker per innbygger gikk Finnmark i år forbi Telemark, til tross for solid oppgang også i Telemark. Vi ser også at tre av vestlandsfylkene kom seg over 200 streken for første gang i 2016, sier Varberg.

Slår svenskene

På landsbasis pantet hver nordmann i gjennomsnitt 203 flasker og bokser i 2016. Mens i Sverige er gjennomsnittstallet på 177.

Dette var også en rekord for svenskene, men ifølge Infinitum kan de ha fått drahjelp av nordmenn på «harryhandel» i Sverige.

Strömstad er nemlig den kommunen hvor det blir pantet suverent mest i Sverige med hele 3492 flasker og bokser per innbygger. Dette kan forklare hvorfor Østfold ligger nederst på den norske oversikten.