- Norge er demokratiet Bernie Sanders drømte om for USA

ANNONSE

- Norge fungerer som et sosialdemokrati av den typen senator Bernie Sanders (75) drømte om, skriver det amerikanske mediehuset NBC News etter å ha tatt turen over Atlanteren for å spørre hvordan man får et demokrati til å fungere.

Bakgrunnen er at tankesmien Economist Intelligence Unit (EIU) nylig nedgraderte USA fra «fullverdig demokrati» til «mangelfullt demokrati», mens Norge for sjette gang på rad ble kåret til verdens mest demokratiske land.

Les også: Human Rights Watch: – Populisme truer demokratiet

- Tippet over i favør Det hvite hus

Ifølge EIU er tilliten til myndighetene og systemet i USA dalende, en trend de mener startet lenge før Donald Trump (70) ble valgt som landets president.

Nedgraderingen gjør at USA er på lik linje med land som India, Argentina og Columbia når det kommer til hvor godt demokratiet fungerer.

- Selv om mange amerikanere er stolte av maktfordelingsprinsippet mellom presidenten, Kongressen og domstolene, mener kritikere at både presidentene George W. Bush og Barack Obama begge utvidet sin myndighet slik at fordelingen nå har tippet over i favør Det hvite hus, skriver NBC.

Les også: Tankesmie nedgraderer USA til «mangelfullt demokrati»

- Mange av Donald Trumps motstandere frykter at han, med sine utøvende ordre, har til hensikt å fortsette denne trenden.

Les også: Solberg: Velstanden skapes sammen med andre

20 prosent høyere valgdeltakelse

Blant de mange forskjellene pekes det i artikkelen på en rekke punkter hvor Norge scorer mer demokrati-poeng enn USA:

Norge hadde 78 prosent valgdeltakelse ved forrige valg, det er 20 prosent høyere enn i USA.



I Norge er det åtte politiske partier på Stortinget, i motsetning til kun demokratene og republikanerne i USA. Systemet innebærer at ingen av dem kan få makt alene. I stedet må de bygge koalisjoner med nok støtte til å danne regjering.



Norges styre er parlamentarisk og ikke som den amerikanske presidentmodellen. Economist Intelligence Unit mener den norske modellen har bedre kontroll og balanse enn den amerikanske.



Det er mye samarbeid mellom partiene i norsk politikk, og det politiske debattklimaet er mye mildere enn i USA.



Det pekes også på at USA fortsatt venter på sin første kvinnelige president, mens Norge nå er på sin andre kvinnelige statsminister.



Politikerne i Norge tjener mindre enn de amerikanske.

I stedet for store personligheter på krigsstien er fokuset i Norge mer på hvordan de rivaliserende politiske partiene kan samarbeide om politikk.

Trump-kritikere mener at valgsystemet som førte til at han vant valget, til tross for at Hillary Clinton (69) fikk nesten tre millioner flere stemmer enn ham, ikke fungerer godt nok.









Artikkelen fortsetter under.

America's democracy has been downgraded to "flawed" while Norway's is the "best in the world"- but why? @NBCNews @AlexSmithNBC finds out: pic.twitter.com/KQxmDMLmzA — NBC News (@NBCNews) February 22, 2017









- Sjenerøse arbeidsledighetsgoder

NBC beskriver i tillegg Norge som et velfungerende land med gode velferdssystemer, mindre forskjeller mellom folk og vilje til å investere i sosiale tilbud:

Innbyggerne betaler relativt høye skatter og myndighetene er ikke redde for å bruke penger på offentlige prosjekter som skoler, helse og sjenerøse arbeidsledighetsgoder.

Forskjellene mellom fattig og rik er også mye mindre enn i USA og nordmenn bruker mindre tid på jobb og mer på familien.





Disse punktene er noe av det som får NBC til å trekke paralleller mellom Norge og det sosialdemokratiet som senator Bernie Sanders ønsker for USA. Han da han stilte til valg for å bli demokratenes presidentkandidat før valget i fjor høst.





- Alarmerende for mange nordmenn

Det pekes også på at utviklingen i USA ser ut til å skremme mange nordmenn.

- Fra rolige Norge ses den amerikanske politikken og de bombastiske personligheten på som alarmerende for mange nordmenn, heter det i artikkelen, som også nevner at Trump kun har 6 prosents oppslutning i Norge.

Sett disse videoene?