Onsdag har Storbritannias statsminister Theresa May signert et brev som iverksetter EU-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Dersom forhandlingene ikke er sluttført innen tidsfristen, vil Storbritannia i utgangspunktet bli automatisk utmeldt av EU. Begge parter kan imidlertid bli enige om å utvide denne perioden.

Storbritannia og de resterende 27 EU-landene skal i hovedsak forhandle om tre ting: avvikling av medlemskapet; en overgangsavtale og en ny handelsavtale.

I denne forhandlingsperioden kan ikke Norge og Storbritannia forhandle fram en bilateral handelsavtale seg imellom. Det innebærer at Norge kan stå på bar bakke uten en handelsavtale med britene idet Storbritannia offisielt går ut av EU.

- Norge er ganske desperate

Samtidig vil Norge miste sine privilegier gjennom EØS-medlemskapet med tollfri eksport til Storbritannia, og må dermed forholde seg til tollsatsene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) fram til det er forhandlet fram en ny handelsavtale mellom Storbritannia og Norge.

- Norge er ganske desperate fordi Norge går mot en cliff edge-scenario hvor vi ikke har noen handelsavtale med Storbritannia. Det er Norge veldig redde for, fordi regelverket er slik at britene må først ut av EU før de kan forhandle med oss. Når de da er ute og har en avtale med EU, så har ikke vi noen avtale med Storbritannia, sier Paal Frisvold, som er partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel, til Nettavisen.

- Her blir det et hull i handelsregimet, og vi har et problem hvis Norge bare sitter stille og følger med. Det som er viktig, er at vi tar initiativ overfor britene. Det vet vi at sveitserne gjør på bakrommet. Norge vil spille etter reglene. Vi er i en vanskelig situasjon, sier Frisvold.

- Britene er fortsatt offisielt medlemmer av EU, og som EU-medlemmer kan man ikke begynne å forhandle med andre land alene. Derfor trenger Norge å ta initiativ på høyt politisk nivå for å vise at EØS er i en helt spesiell situasjon. Alle andre land er ikke bundet av EU/EØS-reglene som tilsier at man ikke kan forhandle parallelt. Norge er i en helt spesiell skvis, sier han.

Paal Frisvold

- Kan ramme norsk eksport

Storbritannia er én av Norges største handelspartnere. I fjor eksporterte norske bedrifter varer til Storbritannia for 155 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Når Storbritannia er offisielt utmeldt av EU, risikerer Norge å stå uten noen egen handelsavtale.

- Vi eksporterer i dag tollfritt til Storbritannia, men den dagen Storbritannia går ut av EU, vil vi eksportere i henhold WTO-regimet, hvor det finnes en utbreende grad av tolltariffer som er jevnt over små, men betydningsfulle i et konkurranseutsatt marked, sier Frisvold.

- Norske eksportører konkurrerer med Europa og resten av verden. Det å bli ilagt WTO-regimet, vil innebære en svekkelse av den norske konkurransesituasjonen, sier Frisvold.

- NHO har advart mot dette

Frisvold får støtte fra NHO, som også uttrykker bekymring for hvilke konsekvenser Brexit kan få for norske eksportbedrifter.

- Norge må ha separate forhandlinger med Storbritannia for å sikre et godt norsk avtaleverk med Storbritannia. Der kan man tenke seg flere modeller. Det ene kan være at vi knytter oss til den avtalen som EU får. Det andre alternativet, og mest sannsynlige alternativet, er at Norge må forhandle en egen avtale. Det kan gjøres alene eller gjennom EFTA, sier avdelingsdirektør for Internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre, til Nettavisen.

- Kan Norge risikere å stå uten en handelsavtale med Storbritannia idet britene offisielt går ut av EU, og må dermed forholde seg til WTOs tollsatser på norsk eksport til Storbritannia?

Tore Myhre, NHO

- Ja. Det er en mulighet som vi i NHO har advart mot. Vi er veldig bekymret for at vi skal komme i en sånn situasjon. Vi har oppfordret regjeringen til å ha tett kontakt med EU og Storbritannia for å få på plass en avtale så fort som mulig etter at Storbritannia har kommet ut av EU, sier Myhre.

- Storbritannia har vel offisielt ikke lov til å forhandle om en egen avtale med et annet EØS-land som Norge, så lenge britene fortsatt er medlem av EU. Betyr det at Norge må starte helt på bunn idet Storbritannia trer ut av EU?

- Veldig mye av dette kan gjøres uformelt. Selv om man ikke starter formelle forhandlinger, kan man ha uformell kontakt og gjøre mange forberedelser. Så den formelle prosessen trenger ikke å ta så lang tid. Vi har et godt utgangspunkt fordi vi kan bygge videre på EØS-avtalen, som kan være en modell.

- Risikerer å ilegges WTOs tollsatser

- Men kan Norge i en periode ender opp i en situasjon hvor norsk eksport til Storbritannia ilegges WTOs tollsatser, Myhre?

- I verste fall kan vi risikere det. Men vi både håper og tror at norske og britiske myndigheter er innstilt på å finne pragmatiske løsninger, og da kan man kanskje se for seg noen overgangsavtaler for å unngå at næringslivet skal komme i en vanskelig situasjon.

Myhre understreker at Norge er en viktig handelspartner for Storbritannia, og at britene har egeninteresse av å få på plass en handelsavtale med Norge.

- Vi skal ikke undervurdere at Storbritannia har en egeninteresse, fordi Norge er en viktig handelspartner og samarbeidspartner for Storbritannia. Og det er viktig for Storbritannia å vise at de får i stand gode avtaler utenfor EU. Det har vært et viktig argument for Brexit-tilhengerne, sier Myhre.

- Norge er for passive

Norske embetsmenn hadde møter med EUs forhandlingsgruppe onsdag. Norge, som er EØS-medlem, får ingen plass ved forhandlingsbordet, men EUs sjefforhandler Michel Barnier har tidligere lovet at Norge vil holdes orientert om prosessen.

- Vi må erkjenne at vi ikke får sitte med forhandlingsbordet, men det er viktig at vi likevel er tett på prosessen som en naturlig del av det indre markedet, sier Norges europaminister, Frank Bakke-Jensen, til E24.

Frisvold mener Norge må være langt mer offensiv overfor både EU og britene.

- Det er nytteløst og altfor passiv. Vi må gjøre mer enn å følge med, og ta en mye mer offensiv holdning overfor britene. Når britene går ut av EU, står vi på bar bakke overfor Storbritannia. Og da må vi begynne fra scratch, sier han.

- I desember-toppmøtet skal EU få et mandat til å forhandle fram en ny avtale. Norge må da be om at det skal ligge en mulighet i dette mandatet for Norge til å forhandle parallelt med Storbritannia. Det må Erna Solberg be om, sier Frisvold.

- Bør Norge be EU om tillatelse til å forhandle parallelt med Storbritannia, Myhre?

- Andre får vurdere hva som er mulig. Men Norge bør være mest mulig aktiv, både overfor London og Brussel, for å hindre at Norge blir stående uten en avtale, sier han.

