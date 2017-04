- Norge gambler med å få oss med i avtalen

ANNONSE

Onsdag forrige uke signerte Storbritannias statsminister Theresa May et brev som iverksetter EU-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Brevet var adressert til EU-president Donald Tusk. Det europeiske råd, med Tusk i spissen, svarte med et dokument med retningslinjer for hvordan Brexit-forhandlingene skal foregå.

Britenes exit fra EU innebærer også at Storbritannia trer ut av EØS, hvilket betyr at Norge og Storbritannia kan stå uten noen bilateral handelsavtale om to år, selv om EU og Storbritannia har fått i stand en avtale seg imellom. Verken Norge eller EØS nevnes med ett ord i de to dokumentene fra May og Tusk. Heller ikke i EU-parlamentets resolusjon om Brexit-forhandlinger med Storbritannia, nevnes Norge med ett ord. EØS nevnes så vidt to ganger.

- Norsk myndigheter har hatt ni måneder på seg for å gjøre seg sett, hørt og forstått i London og Brussel, men har mislykkes totalt. At UD ikke en gang har fått våre nordiske naboland (som er EU-medlemmer red.anm.) til å fremme vår sak, vitner om svært dårlig diplomatisk håndverk, sier Paal Frisvold, som er partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel, til Nettavisen.

- Det er svært uheldig at ikke norske myndigheter har klart å få Norge nevnt, fordi vi er en del av det indre marked, sier Frisvold.

- Norge gambler

Det at verken Norge eller EØS blir nevnt i dokumentene fra May og Tusk, mener Frisvold er alvorlig for nordmenn som bor i Storbritannia og briter som bor i Norge, samt norsk næringsliv som handler og investerer i Storbritannia. Frisvold sier de kan miste alle dagens rettigheter straks Storbritannia formelt trer ut av EU.

- Norge gambler med at vi skal få komme oss med på avtalen som EU lager med Storbritannia. Får vi det, er vi reddet. Men slik det framgår i dag, oppstår det et stor usikkerhetsmoment, sier han.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe.

- Vi er hvor små og marginale

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, mener det ville vært unaturlig om Norge og EØS ble nevnt i dokumentene til Tusk og May.

- Vi er ikke EU-medlemmer, men vi har en assosiasjon til EU. Mitt inntrykk er at vi vil bli informert og orientert om forhandlingene. Men det er åpenbart at vi ikke har noe vi skulle ha sagt i denne sammenheng. Det er noe med å innse sin ikke så store betydning. Jeg synes dette er helt naturlig. Jeg hadde blitt mer overrasket dersom vi hadde blitt nevnt, sier Ulltveit-Moe til Nettavisen.

- Det speiler realitetene at EØS ikke nevnes. Det forteller oss også hvordan verden rundt oss ser på EØS, og hvor små og relativt marginale vi er i den større sammenheng. Vi har valgt en assosiasjon til EU som på en måte ber om dette. Vi kan ikke alltid få begge deler, som Ole Brum gjerne vil, sier Ulltveit-Moe.

- En avtale mellom Storbritannia og Norge vil uansett komme i annen rekke. Det er åpenbart bekymringsfullt - at det er fullstendig uavklart hvilken avtale vi vil få med Storbritannia som er en svært viktig handelspartner for Norge, sier hun.

- En chihuahua som oppfører seg som en løve

Stortingspolitiker Sveinung Rotevatn (V) er usikker på hvor stor betydning det har, og hvorvidt det er bekymringsverdig, at verken Norge eller EØS nevnes i disse to dokumentene som innleder forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

- På en måte kan man si det. Men på en annen måte er dette forhandlinger som foregår mellom Storbritannia og EU. Det at Storbritannia forlater EU, betyr at de også forlater avtalen mellom EFTA og EU, nemlig EØS. Det er klart at disse prosessene har en sammenheng. Norge sitter ikke ved forhandlingsbordet i Brussel, og det er ett hundre prosent selvvalgt, sier Rotevatn til Nettavisen.

Rotevatn sier at mens Storbritannia er mest interessert i å forhandle om avtaler og fornyet tilgang til det indre marked, er EU mer opptatt av britenes økonomiske forpliktelser overfor EU.

- Her sitter Storbritannia med utrolig dårlige kort på hånden. De er en chihuahua som oppfører seg som en løve. Det er klart at EU er uendelig viktigere for Storbritannia enn Storbritannia er for EU. Det tilsier at Storbritannia vil jenke seg etter hvert, som også vil være i Norges interesse, sier han.

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre.

Nordmann tett på forhandlingene

Norske Georg Riekeles er spesialrådgiveren til EUs Brexit-forhandler. Rotevatn mener det er et pluss at vi har en nordmann så tett på forhandlingene.

- Jeg var i Brussel for to uker siden og hadde et møte med én av dem som er rådgiver til EUs sjefforhandler Michel Barnier. Da tok vi opp nettopp Norges rolle. Han opplevde at de har Norge i mente og er fullstendig klar over hvilke følger dette får for oss, og at de tar med seg de hensynene i forhandlingene. Vi er nok med i tankene. Men å kreve en formell plass, går ikke. Det hjelper at han er norsk, sier Rotevatn.

- Proteksjonistisk tiltak

Per dags dato bor det om lag 20.000 nordmenn i Storbritannia, mens det bor 14.500 briter i Norge. Alle kan risikerer å miste sine nåværende rettigheter om det ikke kommer en avtale på plass.

- Folk som har arbeids- og oppholdstillatelse i Storbritannia, har ingen garantier for at den vil fortsette. Det gjelder også EU-borgere, men der vet vi at det er forhandlinger på gang. Men det vet man ikke når det gjelder Norge. Myndighetene sier at det er uformelle samtaler. Du har en situasjon for studenter som vil studere i Storbritannia. Men på hvilke vilkår, hvilken kø vil de havne i, og hvilken kostnad vil de få? sier Frisvold.

Storbritannia er én av Norges største handelspartnere. I fjor eksporterte norske bedrifter varer til Storbritannia for 155 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Når det gjelder bedrifter, er hele poenget med det indre markedet at man har felles konkurranseregler. Når man ikke har det, står britene fritt til å ta i bruk handelspolitiske virkemidler. Et eksempel på det, er at norske supplyskip ikke fikk adgang til britisk sokkel, fordi britiske helsemyndigheter ikke godkjente norske redningsvester. Det var et rent proteksjonistisk tiltak. Da brukte vi EØS-avtalen som går ut på at man anerkjenner hverandres kvalitetssikring, sier Frisvold.

- Uten EØS kunne britiske myndigheter utelukke norske supplyskip fra å drive på norsk sokkel. Men den konflikten løste vi ved å bruke EØS. Når det står om økonomiske interesser og arbeidsplasser, blir myndigheter ganske fantasifulle til å stenge konkurranse ute. Den forutsigbarheten som EØS gir, vil ikke lenger være der, understreker han.

Paal Frisvold

- Har mislyktes totalt

Som tidligere nevnt, mener Frisvold at Norge har mislyktes totalt i sin tilnærming til Brexit-forhandlingene. Men han får ikke støtte av økonomiprofessor Ulltveit-Moe.

- Gjør norske myndigheter en god nok jobb for å få i stand en avtale med Storbritannia, straks sistnevnte trer ut av EU, Ulltveit-Moe?

- Det er jeg helt sikker på at de vil. Jeg har absolutt inntrykk av at norske myndigheter er opptatt av dette. Men problemet er at vi ikke er de eneste som står i køen. Jeg ville intenst håpet at avtalen mellom Storbritannia og EU har en karakter hvor vi automatisk, eller på en enkel måte, kan bli en del av den avtalen. Det vil høyst sannsynlig være å foretrekke. Vi ønsker mer enn en handelsavtale. Vi ønsker å ivareta mest mulig av det som i dag ligger innenfor rammeverket av det indre markedet.

- Tror du det vil skje, at Norge automatisk blir en del av avtalen mellom EU og Storbritannia?

- Det er altfor tidlig å si. Det kommer an på hvor omfattende den er og hvilke juridiske knagger de ender med å henge den på, sier hun.