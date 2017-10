- Over 50 ungdommer barket sammen i Oslo

- En sett med pistollignende gjenstand.

Bevæpnet politi har rykket ut til Grønland i Oslo etter meldinger om et masseslagsmål mellom et 50-talls ungdommer like etter klokken halv åtte mandag kveld.

- Da vi kom til stedet løp de i alle retninger. En av ungdommene skal ha hatt en pistollignende gjenstand i hendene, og derfor har vi bevæpnet oss, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til Nettavisen.

Politiet jobber nå med å få oversikt over om noen er skadd, og hva som er bakgrunnen for slagsmålet. I tillegg jobber patruljene med å få tak i dem som stakk fra stedet.

- Vi vet foreløpig ikke hvilken alder det er på de involverte, men det er sagt at det er ungdommer. Det er beskrevet at mange av dem var av afrikansk opprinnelse, sier Jøkling.

Like før klokken åtte skriver politiet på Twitter at det dreier seg om ungdommer på mellom 14 og 16 år. Det er foreløpig ikke funnet noen skadde.

