- PC-forbud kan gjøre det farligere å fly

ANNONSE

Amerikanske og britiske medier skriver at USA vurderer å innføre forbud mot elektronisk utstyr som PC-er og iPad-er i kabinen på flygninger fra Europa til USA. Et tilsvarende forbud ble allerede innført i mars måned på flygninger fra land som Tyrkia, Egypt, Jordan, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Storbritannia har også fulgt opp med lignende tiltak.

Årsaken til forbudet er frykten for at terrorister skal gjemme bomber i elektronisk utstyr.

Et slikt forbud vil kunne ramme store flyselskap som Lufthansa, British Airways, Air France-KLM og bransjen for øvrig, skriver The Telegraph.

- Vil også kunne gjelde Norge

Leder for Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, er kjent med at amerikanske luftfartsmyndigheter vurderer å innføre forbud mot bærbare PC-er i kabinen om bord på flyginger fra Europa til USA, og at det også vil kunne gjelde flygninger fra Norge.

- Det er nok noe amerikanske myndigheter vurderer. Men samtidig ser de at det er problemer ved å innføre et slikt forbud, så vi får tro at de ikke trenger å gå så langt. Det er selvsagt at når PC-er blir oppbevart i lasterommet, har man veldig liten kontroll på dem. Problemet er at litiumbatteriene i PC-er faktisk kan begynne å brenne. I hvert fall hvis en terrorist har tuklet med dem, sier Skatval til Nettavisen.

- Dette kan bli gjennomført som hurtigtiltak som er begrenset i tid. Men hvis det blir permanent, må man selvsagt ta nye grep av hensyn til reisende og til hvordan man utvikler og bygger flyplasser. Da væskeforbudet ble innført, medførte det store endringer for reisende, og det samme vil gjelde for et PC-forbud. Da må man bygge ny infrastruktur som er tilpasset et nytt regelverk, sier han.

- Kan resultere i brann

Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) legger ikke skjul på at de er skeptiske til forbudet, ettersom store mengder med litiumbatterier i lasterommet vil øke brannfaren.

«Bærbart elektronisk utstyr med litiumbatterier kan forårsake varmeutvikling som kan resultere i brann. Dette kan skje ved overopphenting når utstyret er slått på, eller når batteriet blir ødelagt i kontakt med andre gjenstander eller ved hard behandling under transport,» lyder rapporten som er datert 31. mars, 2017.

«Noen land har nylig innført forbud mot å ha personlig, stort elektronisk utstyr i kabin av sikkerhetshensyn. Dette vil føre til en betydelig økning av elektronisk utstyr med litiumbatterier i lasterommet,» lyder rapporten.

- Norsk Flygerforbund har uttrykt skepsis til dette. Det å innføre et langvarig forbud uten å tenke gjennom sekundæreffekten, mener vi blir feil. Man har mer kontroll på PC-er når de er i kabinen enn når de oppbevares i lasterommet. Ikke minst når det gjelder brannsikkerhet. Vi følger saken tett gjennom vår europeiske flygerorganisasjon, ECA, som holder til i Brüssel, sier Skatval.

- Kan det være brannfarlig å forby PC-er i kabinen, Skatval?

- Det bedrer ikke sikkerheten av hensyn til brann. Mange vil si at det er bedre å ha kontroll på elektronisk utstyr i kabinen enn når det er i lasterommet.

USA: - Oppe til vurdering

Europeiske luftfartskilder forteller til The Daily Beast at USA har reelle planer om å utvide det allerede eksisterende forbudet. USAs innenriks- og sikkerhetsdepartement (DHS) bekrefter at det er noe som er oppe til vurdering.

- Det er ikke blitt tatt noen endelig beslutning på å utvide restriksjonene på stort elektronisk utstyr i kabinen. Derimot er dette noe vi vurderer. DHS fortsetter å evaluere trusselen og vil innføre endringer om nødvendig for å ivareta sikkerheten til reisende, uttaler DHS (Department of Homeland Security) til The Daily Beast.

33 hendelser i USA i fjor

Kritiske røster mener forbudet kan øke brannfaren om bord i fly, ettersom litiumbatterier i PC-er kan være selvantennende. Forbudet innebærer at alt av elektronisk utstyr, som er større enn en mobiltelefon, skal oppbevares i innsjekket bagasje i flyets lasterom. I lasterommet er det ingen til stede til å oppdage og slukke en eventuell brann.

Det amerikanske luftfartstilsynet registrerte 33 hendelser hvor personlig elektronisk utstyr i kabinen utløste tilfeller med brann, ifølge Daily Beast.

Heve terskelen for terrorplaner

Torsdag pågikk det mye møtevirksomhet blant europeiske luftfartsmyndigheter i Brussel. EUs transportkommissær Violeta Bulc har skrevet et brev til USAs innenriksministerJohn Kelly, hvor hun ber om å ha hastesamtaler vedrørende en eventuell utvidelse av PC-forbudet, ifølge Reuters.

- Dette er nok noe amerikanske luftfartsmyndigheter ikke vil at passasjerer skal vite på forhånd, og det vil nok ikke kunngjøres før helt i siste liten, dersom de velger å innføre det, sier Skatval, som selv er trafikkflyger.

- Det kan synes som man hele tiden er opptatt av å heve terskelen for terrorplaner man enten har fått nyss om eller som man ser på som en mulighet. Luftfart som terrormål, er selvsagt attraktivt fordi det er vanskeligere. Det blir ofte mer spektakulært, sier Skatval, som i tillegg til lang erfaring med ikring også har gjennomført terrorstudier ved St. Andrews University.

Qatar Airways vil låne ut bærbare PC-er til passasjerer på direkteflyginger til USA. Bildet viser flyselskapets Business Class.

- En jevn strøm av branner

Forsvaret forskningsinstitutt (FFI) utga rapporten «Sikker anvendelse av litiumbatterier»i 2010. Her skrev de følgende:

«Siden litiumbatteriene ble introdusert på slutten av 70-tallet, har man hatt en jevn strøm av rapporterte branner og eksplosjoner fra hele verden. På tross av dette er faktum at litiumbatteriene har blitt betydelig sikrere og bedre i årene som har gått. At antallet rapporterte branner ikke har gått ned, skyldes den enorme økningen i bruk,» lyder rapporten.

Flyekspert og sjefredaktør for reisemagasinet Insider Plus, Jan Ohlsson, har tidligere uttalt til Nettavisen at litiumbatterier kan være en brannfelle om bord i passasjerfly.

- De kan selvantenne og utvikle enorm varme. Hvis de ligger i en veske, kan de forårsake brann- eller røykutvikling. Ligger de i nærheten av kabler, kan de smelte kablene. Det blir som en sigarettenner, uttalte Ohlsson.

- Alle passasjerer har minst ett litiumbatteri med seg om bord i flyet. Til og med pilotene har det. Litiumbatterier finnes i mobiltelefoner, kameraer og e-sigaretter, sa han.

Branner forårsaket av litiumbatterier

I 2010 var det et transportfly av type Boeing 747 som ble rammet av brann om bord under flygning. Flyet styrtet i Dubai. Begge pilotene døde.

Havarikommisjonens etterforskning avdekket at flyet var lastet med store mengder litiumbatterier, melder BBC.

I 2011 var det et lastefly fra Asiana Airlines som var lastet med 400 kilogram litiumbatterier. Flyet styrtet i Koreastredet, og begge pilotene døde.

Årsaken til brannen om bord i flyet er fortsatt ikke kjent, men Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart anbefalte nye sikkerhetsstandarder for frakt av litiumbatterier etter ulykken, melder BBC.