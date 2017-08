- Politiet ber om mer penger til å følge opp «viktige spor»

Scotland Yard må snart avslutte Madeleine McCann-etterforskningen dersom de ikke får bevilget mer penger.

Scotland Yard har allerede brukt elleve millioner pund på å etterforske forsvinningen av britiske Madeleine McCann. Nå vil Scotland Yard angivelig be om enda mer penger for å fortsette etterforskningen.

- Vi skal be om mer penger fordi vi trenger å fullføre jobben vi holder på med. Det er komplisert og ikke så enkelt som vi hadde håpet, men det er verdt det, sier en kilde til Sky News.

I mai måned var det ti år siden Madeleine forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal.

- Jakter på mistenkt?

I april måned opplyste politiinspektør Peter Kirkham at de fortsatt fulgte opp viktige ledetråder i saken. Britisk politi vil imidlertid ikke si noe konkret om hvilke spor de arbeider med. Det har blitt spekulert på at politiet jakter på en mistenkt eller et hovedvitne, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

- Medieinteressen og den politiske viljen i denne saken, bidrar til at de ikke vil avslutte etterforskningen før de er helt sikre på at de har gjort absolutt alt de kan, sier den pensjonerte etterforskeren Peter Kirham til nyhetskanalen.

McCann-familien er fornøyd med at politiet nå angivelig vil be om mer penger til å fortsette etterforskningen.

- Det at politiet mener det fortsatt er en jobb å gjøre som krever mer finansiering, er veldig oppløftende, sier en talsperson for McCann-familien til Sky News.

Går snart tom for penger

Scotland Yard vil ennå ikke bekrefte at de har bedt om å utvide etterforskingen ytterligere.

- Finansieringen er på plass fram til slutten av september. Detaljer om framtidig bevilgninger vil bli kunngjort på et passende tidspunkt, opplyser Scotland Yard.

Madeleine var snaut fire år da hun forsvant sporløst fra et hotell i Praia da Luz i Algarve.

Britiske politimyndigheter lanserte sin egen etterforsking av saken i 2011, kalt «Operation Grange», etter at portugisisk politi henla saken.