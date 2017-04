- Politilekkasjer skader etterforskningen av angrepet i Stockholm

ANNONSE

- Det kan bli vanskeligere å få en person dømt om sensitive opplysninger har blitt lekket, sier Bengt Ivarsson, leder i Sveriges advokatsamfund, til Sundsvalls Tidning.

Flere aviser har blant annet, med henvisning til politikilder, meldt at den mistenkte gjerningsmannen Rakhmat Akilov tilsto i avhør at han begikk ugjerningen på Drottninggatan.

- Det kan finnes medsammensvorne som fortsatt er på frifot og det kan gjøre det vanskeligere for politiet å få tak i dem. Lekkede opplysninger kan også gjøre vitneforklaringer mindre pålitelige, sier han, men legger til at pressen har all rett til å publisere informasjonen.

- Men politiet som lekker opplysningene, må være oppmerksom på at de risikerer å forvanske sin egen etterforskning.