FUNNET I LIVE: Seks personer er funnet i live etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble tatt av et snøskred onsdag. Detter er fra politiets bilder inne fra det snøskredrammede hotellet Rigopiano. (Guardia di Finanza)

- Seks funnet i live i snøskredet i Italia

Seks personer er funnet i live etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble tatt av et snøskred onsdag, melder italienske medier.