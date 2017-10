- Skremmende at hun vender det døve øret til

EU-ekspert er kritisk til det han omtaler som en nedprioritering av EUs forsvarspolitikk.

Statsminister Erna Solberg (H) gjorde flere endringer i regjeringen fredag formiddag. Hun opprettholder posten som EU- og EØS-minister, populært kalt europaminister. Jobben går til 41 år gamle Marit Berger Røsland (H) som kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet.

Røsland overtar etter 52 år gamle Frank Bakke-Jensen (H) som blir ny forsvarsminister etter Ine Eriksen Søreide (H). 41 år gamle Søreide blir i sin tur landets første kvinnelige utenriksminister.

Rokeringene i regjeringen utløses av at Børge Brende (H) skal bli president i Verdens økonomiske forum (WEF) og går av som utenriksminister.

- Vendt det døve øret til

I forkant av statsrådskiftet var det spekulasjoner om at europaministerposten skrinlegges. EU-ekspert Paal Frisvold er fornøyd med at statsminister Erna Solberg (H) opprettholder EU-ministeren.

- Dette sender et viktig signal innad i Norge om at EU-arbeidet er prioritert på regjeringsnivå, og at de stiller sterkere i de krevende Brexit-forhandlingene, som også Norge skal gjennom med både EU og Storbritannia. Det er fornuftig og riktig, sier Paal Frisvold ved Frisvold EU-rådgivning til Nettavisen.

- Men jeg har lyst til å si at det er skremmende at Ine Marie Eriksen Søreide (H) har vendt det døve øret til EUs forsvarsinitiativ. I går kveld vedtok EU noe som heter PESCO, felles europeisk sikkerhetspolitikk, som er en egen samarbeidsstruktur innen forsvarspolitikk. Det er viktig at Norge kommer med her. Som utenriksminister bør hun se mer til Brussels sentrum (EUs hovedkvarter red.anm.) og ikke bare se mot det store NATO-hovedkvarteret som ligger i utkanten av Brussel, sier Frisvold.

- Dette har Jens Stoltenberg forstått, men jeg kan ikke se at Ine Marie Eriksen Søreide har fulgt med i timen der. Det er bekymringsverdig, sier han.

- Viktig for Norge

Stoltenberg, som er generalsekretær i NATO, har tidligere uttrykt at han er positiv til EUs nye forsvarssamarbeid. Stoltenberg deltok på EUs uformelle forsvars- og utenriksministermøte i Tallin, hvor det nye forsvarssamarbeidet ble diskutert.

- Jeg har vært støttende og positiv til arbeidet med å styrke EUs forsvarssamarbeid fordi jeg mener det bidrar til å styrke NATO, sa Stoltenberg til NTB i forkant av EU-møtet i forrige måned.

Tradisjonelt har NATO vært skeptisk til mer forsvarssamarbeid i EU. Grunnen har vært frykt for at NATO skal bli mindre viktig, og at EU skal begynne å bevege seg vekk fra de andre landene i alliansen.

Skrekkscenarioet er en situasjon der Norge står uten innflytelse fordi det er EU, og ikke NATO, som tar de viktige beslutningene om forsvar og sikkerhet i Europa.

- For Norge er det veldig viktig at dette skjer på en måte der NATO og EU jobber sammen. Ellers risikerer man at Norge og andre land som ikke er med i EU, havner på utsiden av viktige beslutninger, sa Stoltenberg.

- Nedprioriterer EUs forsvarspolitikk

- Hvorfor har Eriksen Søreide ikke fulgt med i timen, Frisvold?

- Fordi forsvarsdepartementet har trukket tilbake en stilling ved EU-delegasjonen. De har nedprioritert å følge EUs forsvarspolitikk i en tid der EUs forsvarssamarbeid er i ferd med å ta på seg syvmilsstøvlene. Da hun nylig stilte i en NRK-debatt, var det som å høre hakk i platen fra den kalde krigens tider hvor vår eneste forsvarsallianse var NATO. Nå har dette endret seg betydelig med Donald Trump i Det hvite hus, sier Frisvold.

- Norge må forstå at hvis vi skal være en del av EUs nye satsning innen forsvarsindustri, må vi også delta på EUs forsvarspolitiske arena, som også er viktig for norsk våpenindustri. Forsvarspolitikk og forsvarsindustri går hånd i hånd. Det er også flere andre forsvarspolitiske samarbeid som nå starter opp i Europa. Selv om Solberg har fått en ny europaminister, er det viktig at utenriksministeren ikke overser forsvarspolitikken i EU, sier EU-tilhengeren Frisvold.

Paal Frisvold

- Norge må gire om

Frisvold mener det er positivt at det tidligere europaministeren nå trer inn i Forsvarsdepartementet.

- Det lover veldig godt at Frank Bakke-Jensen overtar som forsvarsminister, men det er nå de må gire om og se å komme seg med i EUs forsvarspolitikk som er i ferd med å komme ut av støpeskjeen, sier Frisvold.

Nettavisen har bedt både Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet om å kommentere Norges standpunkt til EUs forsvarsinitiativ, PESCO, og om det er riktig at Norge nedprioriterer EUs forsvarspolitikk, men har så langt ikke fått noe svar.

