Denne uken åpnet dørene til den nye amerikanske ambassaden på Huseby i Oslo. Den tidligere ambassaden i Henrik Ibsens gate, som er tegnet av den verdenskjente arkitekten Eero Saarinen, er lagt ut for salg. CBRE fikk salgsoppdraget av Det amerikanske utenriksdepartementet i oktober i fjor, og salget forventes avsluttet i løpet av inneværende kalenderår.

- Det har vært stor interesse for denne eiendommen, og vi forventer hard kamp om å sikre seg denne unike eiendommen når investorer inviteres til å inngi bud, sier senior director ved CBRE, Hans-Christian Birkedal, til Nettavisen.

6022 kvadratmeter

Birkedal vil ikke avsløre hva de forventer å få for eiendommen.

- Eiendommen vil være et attraktivt objekt for en rekke kjøpergrupperinger, men vi tror at den investoren som best ser verdien i byggets unike arkitektur og historie, vil ha størst mulighet for å sikre seg eiendommen i en budrunde, sier han.

Birkedal har tidligere uttalt til Estate Nyheter at interessen har kommet fra norske og internasjonale eiendomsutviklere, private investorer og store eiendomsselskap.

Bygget, som har vært amerikansk jord i snart 60 år, sto ferdig i 1959. Den tidligere ambassaden er på 6022 kvadratmeter fordelt på fire etasjer og kjeller. Birkedal sier Riksantikvaren har varslet en fredning av bygget.

- Hundremillionersklassen

Eiendomsmegler Nils Nordvik i eiendomsmeglerfirmaet Nordvik & Partners sier det er vanskelig å anslå pris på det historiske bygget.

- Jeg vil nok tro at dette er i hundremillionersklassen, pluss, pluss, sier Nordvik til Nettavisen.

- Jeg tror ikke hvem som helst får revet den bygningen. Dette er ikke en typisk bygning som kan omreguleres til bolig. Dette er et nærings- og kontorbygg, sier han.

- Jeg vil si at dette bygget kan være kult for et kreativt byrå, som et reklamebyrå eller et stort arkitektfirma. Eller for ingeniører som er innenfor det kreative. Jeg ser heller ikke bort fra at et stort advokatfirma kunne kjøpt bygget. Det kan også være et finansforetak som kan være interessert. Et avdelingskontor for NATO ville være midt i blinken fordi bygget er steinsikkert, sier Nordvik.

- Man kjøper et veldig historisk bygg som er morsomt å eie. Noen vil kanskje investere med sjelen og ikke tenke på avkastning, men de fleste vil nok tenke business.

Nordvik forteller at de selv har kontorer i nabobygget.

- Så vi håper vi får hyggelige naboer, sier han.

Plantegning av USAs tidligere ambassade i Henrik Ibsens gate.

USAs tidligere ambassade i Henrik Ibsens gate ligger nå ute for salg.

I midten av bygget er det et atrium.

Eiendomsmegler Nils O. M. Nordvik.

Interiørbilde av det ikoniske bygget i Henrik Ibsens gate.