- Tok betalt for å ringe inn bombetrusler mot norske skoler

En israelskamerikaner (18) ble mandag tiltalt i Tel Aviv i Israel for å ha tatt betaling mot å ha fremmet om lag 2000 trusler rundt om i verden. 18-åringen, som var mindreårig da de angivelige truslene ble fremmet, skal ha fremmet trusler mot politikere, flyselskap, flyplasser, sykehus, skoler og ulike institusjoner i USA, Storbritannia, Østerrike, New Zealand, Danmark og Norge.

Nettavisen har fått tilgang til informasjon som står i tiltalen, som viser at 18-åringen er tiltalt for å ha fremmet bombetrusler mot fire norske skoler i mars måned.

Fire norske skoler

18-åringen står tiltalt for å ha fremmet bombetrusler mot Gjerpen barneskole, Charlottenlund barneskole, Tåsen skole og Vennesla skole i mars måned i år, får Nettavisen opplyst.

18-åringen skal ha lovet en refusjon til dem som bestilte bombetruslene, dersom det ikke førte til en evakuering av skolene.

Nettavisen har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som ikke er kjent med saken. Utenriksdepartementet henviser til politiet. Nettavisen har sendt en forespørsel til Kripos om de er kjent med saken, men har ennå ikke fått noen tilbakemelding.

Den tiltalte skal ha brukte utstyr til å fordreie stemmen da han ringte inn de angivelige bombetruslene. Videre skal han ha brukt en avansert WiFi-antenne for å skjule sine digitale spor.

- Tjente to millioner

18-åringen skal ha hatt verdier for snaut to millioner kroner (240.000 amerikanske dollar) på sin Bitcoin-konto (digital valuta), som han skal ha tjent inn på sine bombetrusseltjenester som ble tilbudt via det mørke nettet.

Reuters har sett på prislisten for tjenestene til den tiltalte. Kunder kunne blant annet bestille en trussel om «massakre i et hjem» for 40 dollar, en trussel om «skolemassakre» for 80 dollar eller en trussel mot et passasjerfly for 500 dollar, ifølge tiltalen.

Ifølge aktor Jonathan Hadad, risikerer 18-åringen ti års fengsel om han blir funnet skyldig i en israelsk domstol, melder Reuters.

Israelske myndigheter har anonymisert den tiltalte ettersom han var mindreårig da de angivelige forbrytelsene ble begått.

- Sønnen min er autist

Foreldrene til 18-åringen, som bor i den israelske byen Ashkelon, sier at sønnen deres er autist og lider av en hjernesvulst som medfører et forstyrende adferdsmønster.

Advokatene til den tiltalte har opplyst til amerikanske medier at gutten har en høy IQ, men en emosjonell intelligens som tilsvarer en femåring.

18-åringen skal ha fremmet 200 bombetrusler mot ulike skoler, institusjoner og jødiske miljøer i en rekke amerikanske delstater fra august måned i 2015, ifølge amerikanske medier. Dette har ført til at 18-åringen er blitt tiltalt i delstatene Florida og Georgia for falske bombetrusler mot blant annet jødiske miljøer.

18-åringen har sittet i varetekt siden han ble arrestert av israelsk politi 23. mars.