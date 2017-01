- Trump angrer neppe på at han holdt det hemmelig

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg har ingen forbindelser med Russland. Jeg har ingen forretninger som kan skje i Russland fordi vi har holdt oss unna. Og jeg har ingen russiske lån, sier Donald Trump.

Den viktigste frasen her, er «sier Donald Trump». Vi vet jo ikke om dette er sant.

Det vi vet om Trumps påstander siden han startet valgkampen sommeren 2015, er at den Pulitzer-vinnende nettsiden Politifact har konkludert med at 85 prosent av de Trump-påstandene de har kontrollert, har vært et sted mellom halvsannheter og direkte løgner.

Vi vet også at Toronto Stars Washington-korrespondent Daniel Dale tok Trump i å servere 560 usannheter de siste to månedene før valget. Cirka 20 per dag.

Har noe å skjule?

Skatteligningen hans kunne kanskje ha gitt oss svaret. Donald Trump nekter å offentliggjøre den sin. Hva årsaken til dette er, kan vi bare spekulere i. Det stemmer imidlertid ikke at han ikke har lov til det så lenge han er under bokettersyn, slik Trump selv hevder.

- Dersom alt var greit, ville jo det enkleste være å legge fram ligningen, slik alle presidentkandidater i lang tid har gjort, sier Jan Arild Snoen i Minerva til Nettavisen.

Han advarer mot å konkludere at Trumps ligningsnekt betyr at han skjuler forbindelser til Russland.

- Tidligere har det vært spekulert i at grunnen er at Trump ikke er så rik som han påstår, og at en avsløring av dette ville være pinlig for ham, minner Snoen på.

BOKAKTUELL: Redaktør Are Tågvold Flaten i amerikanskpolitikk.no har gitt ut bok om valgkampen i USA.

Are Tågvold Flaten, forfatteren av den aktuelle boka «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp», er også overbevist om at Trump har noe å skjule.

- Uavhengig av hva som finnes i skatteligningen til Trump, er det klart at han konkluderte med at han ville få færre politiske problemer ved å holde den hemmelig enn ved å publisere den. Under valgkampen forklarte eldstesønnen Donald jr. beslutningen med at en eventuell kunngjøring ville ta fokuset vekk fra farens hovedbudskap i valgkampen. Trump ble den første presidenten siden 1976 som ikke publiserte selvangivelsen, en beslutning han garantert ikke angrer på, sier Tågvold Flaten til Nettavisen.

Ressurs eller belastning?

Fredag blir Donald Trump den 45. presidenten i USAs historie, når han sverges inn av høyesterettsjustitiarius John Roberts under en seremoni på Capitol Hill i Washington.

FORHOLDET mellom Vladimir Putin og Barack Obama var ikke spesielt hjertelig.

EN GRAFITTI i Vilnius i Litauen illustrerer det hjertelige forholdet mellom Vladimir Putin og Donald Trump.

Uavhengig av i hvor stor grad Russland påvirket valget i USA for å hjelpe Donald Trump til makten, er det ingen tvil om at president Vladimir Putin denne fredagen får se sin foretrukne kandidat innta Det hvite hus.

- Hvis Putin liker Donald Trump, er det en ressurs, ikke en belastning, sier Trump selv.

USAs tidligere ambassadør i Russland, William J. Burns, legger i en kronikk i The New York Times fram hvorfor han mener at dette er feil.

- Det er fristende å tenke at personlige forbindelser kan brolegge avstanden mellom USA og Russland. Det er et uklokt startpunkt for en fornuftig politikk. Det vil være spesielt uklokt å tro at Russlands meget bekymringsverdige innblanding i vårt valg kan eller bør ignoreres, uansett hvor ubehagelig det er, skriver den tidligere diplomaten.

WILLIAM J. BURNS var USAs ambassadør i Russland fra 2005 til 2008.

Han forklarer at Putins innblanding i det amerikanske valget har to klare motiver.

- Det første er hans overbevisning om at den sikreste veien til å gjenreise Russland som stormakt må skje på bekostning av en USA-ledet verdensorden. Han ønsker et Russland fritt for vestlige verdige og institusjoner, og frihet til å jakte på innflytelse. Det andre motivet er tett forbundet med det første. Legitimiteten til Herr Putins systematiske undertrykkelse innenlands avhenger av at det eksisterer trusler utenfra, skriver Burns i kronikken.

Mer makt for Putin

Fallende oljepriser har gjort det vanskelig for Putin å bygge Russland ytterligere opp, og som en konsekvens er fokuset flyttet til å tvinge andre land ned, mener Burns, og trekker fram Ukraina og Syria som eksempler i tillegg til valginnblandingen i USA.

- Russland utfordret integriteten til vårt demokratiske system, og Europas 2017-valglandskap er den neste kamparenaen, skriver Burns, og sikter til at det blant annet skal avholdes valg i Tyskland, Frankrike og Nederland i løpet av 2017.

I Frankrike har Marine Le Pens innvandringsfiendtlige parti Front National mottatt økonomisk hjelp fra Russland, mens vinnerkandidaten i Les Républiains-partiet – Francois Fillon – ønsker å fjerne sanksjonene mot Russland for annekteringen av Krim og å samarbeide med Russland for å redusere immigrasjonen. I Nederland stormer Geert Wilders fram med sitt antimarokkanske syn. Og i Tyskland meldes det om antatte russiske cyberangrep.

Selv vårt naboland Sverige har konkludert med at Russland forsøker å påvirke den politiske utviklingen, noe de så gjennom falske nyheter i forkant av den svenske riksdagens avstemning om Sveriges avtale om NATO.

- Det var åpenbart at de ville ha et nei for avtalen, sier Martin Kragh, seniorforsker ved Utenrikspolitisk Institutt, til Dagens Nyheter.

Svekkelse av EU og NATO betyr styrking av Russlands posisjon og Vladimir Putins makt.

EN UKRAINSK fallskjermjeger i Donetsk spaserer blant bygninger som ifølge AP ble ødelagt av pro-russiske separatister 14. august 2016.

14. JANUAR 2017: En frivillig fyrer av et maskingevær i Narva i Estland. Som mange i Øst-Europa, er også estlenderne bekymret etter at Russland annekterte Krim i 2014. Bekymringen har økt etter at Donald Trump vant valget i USA og uttalte seg skeptisk til å forsvare NATOs allierte i Øst-Europa. Dette har ført til at paramilitære grupper har vokst fram i flere tidligere sovjetstater, melder AFP.

En sjakkbrikke

- Et svakere NATO og Vest-Europa passer Putin. Jeg tror ikke han har den samme personfascinasjonen for Trump som Trump har for Putin. Jeg tror at Putin ser på ham som en sjakkbrikke. Vi får se om han blir så uforutsigbar at selv Putin får problemer med å bruke ham, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til Nettavisen.

Melby mener at det store spenningsmomentet er om Trump som president vil mene det han har sagt og hevdet underveis på ferden til Det hvite hus.

- Det er alltid det som er usikkerhetsmomentet. Hvor sterkt står han på disse standpunktene sine? Vi har jo ikke noe annet å ta utgangspunkt i. Jeg tror at Trump legger vekt på sterke ledere som oppnår resultater, uansett ideologi. Han har lagt vekt på dette prinsippet også i arbeidet med å sette sammen sin egen organisasjon, forteller Melby.

Tidligere Russland-ambassadør William J. Burns mener at det er avgjørende at USA nå forsikrer sine allierte i Europa om at NATO fortsatt har helhjertet amerikansk støtte.

- Det er i tillegg viktig å holde fokus på Ukraina, et land hvis framtid er kritisk for framtiden til Europa, og Russland. Dette handler ikke om NATO- eller EU-medlemskap, men om å hjelpe ukrainske ledere med å bygge det vellykkede politiske systemet som Russland forsøker å undergrave, understreker Burns, som nå er president for Carnegie-legatet for internasjonal fred.

Seniorforsker Svein Melby sitter med et inntrykk av at Donald Trump ønsker å opprette en velfungerende direktelinje til Moskva.

- Hvis de får en felles interesse av å ordne forholdet mellom USA og Russland over hodet på Europa, uten at disse avtalene er forankret i NATO- eller EU-systemet, er det klart at det vil by på betydelige problemer. Du kan få en stilltiende amerikansk aksept om at de gamle interessesfærene som du hadde under den kalde krigen gjenoppstår, sier Melby til Nettavisen.

DYRERE FOR NORGE: - I overgang fra en etablert situasjon til at Norge ikke lenger kan ta for gitt at man har amerikansk støtte, ligger det i kortene at forsvarsbudsjettet må økes, mener Svein Melby.

Ubehagelig for Norge



Donald Trump omtaler NATO som «foreldet» og mener at det er «meget urettferdig overfor USA» at de fleste medlemslandene ikke bruker mer penger på militærene sine, og sier rett ut at han ikke bryr seg om EUs framtid.

- Jeg tror ikke EU har noen betydning for USA, sier han i et intervju med The Times, og legger til.

- Når det er sagt, er NATO svært viktig for meg, understreker Trump.

Hva som ligger i ordene «svært viktig», gjenstår å se. Det er iallfall ingen tvil om at NATO er svært viktig for Norge.

- NATO er en bærebjelke i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og har bidratt til at vi har levd i fred i snart sytti år. Vår frihet og selvstendighet er selve grunnsteinen i det norske samfunnet. Dette må vi aldri ta for gitt, mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (uttalelsen er fra 2013 og hentet fra regjeringen.no, red.anm.).

Forsvarsforsker Melby oppfatter det som at Regjeringen allerede har innsett at det blir nødvendig å bruke mer penger på forsvarsbudsjettet i årene som kommer.

- Hvis konsekvensen av Trump er et svekket kollektiv i Europa, og en russisk-amerikansk dialog på et plan som ikke er forankret i et større arrangement som NATO, kan Norge oppleve å få en del ubehageligheter. I overgang fra en etablert situasjon til at Norge ikke lenger kan ta for gitt at man har amerikansk støtte, ligger det i kortene at forsvarsbudsjettet må økes.

NATO-medlemskapet er én årsak til dette – en annen er at Norge jo grenser mot Russland.

- Jeg tror ikke Russland automatisk vil bruke militære ressurser mot Norge, men vi vil bli nødt til å forholde oss til en annen situasjon og kanskje måtte tilpasse oss russiske krav på en annen måte, sier Melby.

Evelyn Farkas, en tidligere ansatt i Pentagon som har hatt Russland som sitt spesialfelt, frykter en verden hvor USA ikke lengre har en avskrekkende effekt på Vladimir Putin.

- I Europa vil dette betyr at NATO ikke ser ytterligere styrkelser, at nasjoner som Ukraina og Georgia, som står utenfor NATO, blir okkupert av russiske styrker. Det vil bety at bevegelsen mot demokrati og fri markedskapitalisme stanses, mener Farkas.

Opphever sanksjoner?



Samtidig som Donald Trumps uttalelser om NATO bekymrer Vest-Europa, forteller han i et intervju med The Times at han ser for seg å oppheve sanksjonene mot Russland dersom Putin vil redusere atomvåpenlageret.

Disse sanksjonene har ingenting med atomvåpenlageret til Russland å gjøre, påpeker avtroppende president Barack Obama.

- Grunnen til at vi innførte sanksjonene, var ikke atomvåpen, men fordi uavhengigheten til en nasjon, Ukraina, ble utsatt for et overtramp av Russland. Det var ikke bare vår konklusjon, men konklusjonen internasjonalt, sier Obama.

- Russland fortsetter å okkupere ukrainsk territorium og blande seg inn i ukrainske forhold, og fortsetter å støtte militsgrupper som bryter internasjonale lover. Så fort dette tar slutt, tar også sanksjonene slutt, legger han til.

BARACK OBAMA holdt onsdag kveld sin siste pressekonferanse som president i USA.

Obama mener at forholdet mellom Russland og USA har nærmet seg nivået under den kalde krigen.

- Etter at Putin kom tilbake som president, har vi sett en eskalering av antiamerikanismen, en holdning om at alt som er bra for USA må være negativt for Russland.

- Må offentliggjøres



Evelyn Farkas mener at etterretningstjenestene i USA må offentliggjøre den informasjonen de sitter på om forholdet mellom Trump og Russland.

- Det amerikanske folket har ikke tilgang til de dataene som etterretningsmiljøet sitter på – alle 16 byråer – om russiske myndigheter, deres banker og oligarker, og deres forhold til Trumps valgkamp, hans forretninger og ham selv. Den informasjonen må offentliggjøres, skriver Farkas i en kronikk hos Politico.

Hun spør om det er slik at Trump er finansielt og politisk avhengig av Russland.

- Hvis han er det, er han beredt til å imøtekomme Putins interesser? Må vi regne med en robust «reset» i det skjøre forholdet mellom de to landene, noe som kanskje til og med svekker USAs interesser, som eksempelvis stabiliteten i Europa, og amerikanske verdier som demokrati og menneskerettigheter? spør Farkas.

Det store spørsmålet gjenstår å besvare; Hvor Putin-vennlig kommer Donald Trump til å bli som president i USA?

I forrige uke publiserte amerikanske medier nyheten om at etterretningen i USA har mottatt en rapport som tyder på at Russland sitter på videoopptak av Donald Trump som kan brukes til å presse ham. Én av påstandene er at russerne har et videoopptak av Trump som har sex med prostituerte på et hotellrom i Moskva.

Innholdet i rapporten er ikke verifisert, og både Trump og Russland benekter at dette er korrekt.

Det er dessuten tvil rundt hvor skadelig dette egentlig vil være for Trump. Han har skrytt av overgrep mot kvinner, blitt anklaget for voldtekt, inngått forlik i en omfattende svindelsak og servert noe enkelte tolket som oppfordring til drap på Hillary Clinton uten at det skadet ham i valgkampen.

Forholdet til Russland er det som så langt har festet seg best. Både fordi han oppfordret russerne til å hacke Hillary Clinton, fordi russerne både gjorde dette og plusset på med å spre falske nyheter, og fordi Trump i 30 år har vist interesse for Russland.

30 år siden første besøk

Allerede i 1987 var han i Moskva, sammen med sin daværende kone Ivana. De bodde i Lenin-suiten på Hotell Nasjonal mens Trump finsiktet potensielle byggeplasser i den russiske hovedstaden. Det ble ikke noe av byggingen den gang. Ni år senere annonserte Trump at han hadde planer om å investere 250 millioner dollar i Russland og sette navnet sitt på to luksusbygg der. Heller ikke dette ble det noe av.

Ekspansjonsdrømmen ble imidlertid ikke skrinlagt. I 2007 uttalte Trump at «vi havner i Moskva på et eller annet punkt», og informerte om at Donald Junior jobbet med å inngå forskjellige avtaler der. Året etter uttalte Donald Trump Junior på en eiendomskonferanse i New York at store deler av deres forretninger er koblet til Russland.

- Russerne utgjør en uforholdsmessig stor andel av våre eiendeler. Vi ser mye penger strømme inn fra Russland, sa Donald Trumps sønn, ifølge The Washington Post.

I 2013 la Trump senior også Miss Universe-kåringen til Moskva, noe som skjedde i samarbeid med selskapet til Aras Agalarov, en Putin-alliert som av og til blir kalt «Russlands svar på Donald Trump».

I tillegg vet vi jo at Trumps tidligere rådgiver Paul Manafort tidligere jobbet for Putin-støttede Viktor Janukovytsj, som var statsminister i Ukraina i tre perioder og nå lever i russisk eksil, at Rex Tillerson hadde gode forbindelser til Russland som toppsjef i ExxonMobil og nå er nominert som Trumps utenriksminister og at den pensjonerte generalløytnanten Michael Flynn, som også har tatt oppdrag i Russland de siste årene, skal tjene Trump som hans rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet.

- Min vurdering er at Trump har en fascinasjon for Putin. Så får vi se hvem som lurer hvem, sier seniorforsker Svein Melby til Nettavisen.