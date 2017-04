- Trump er farligere enn Kim

ANNONSE

Konfliktnivået mellom USA og Nord-Korea er på sitt aller høyeste etter at førstnevnte sendte en krigsflåte til regionen i forrige uke. USAs presidert Donald Trump har gjort det klart og tydelig at Nord-Koreas atomvåpenprogram er uakseptabelt, og at USA er rede til å handle alene mot Nord-Korea - med eller uten Kinas hjelp.

Trump-administrasjonen har tydeliggjort at bruk av militærmakt er ett av alternativene som ligger på bordet bordet. Riktignok har USAs visepresident Mike Pence, som er på rundtur i regionen, understreket at de også jobber for å få til en fredelig løsning, men slår samtidig fast at tiden for «strategisk tålmodighet» overfor Nord-Korea er forbi.

Russiske statsstyrte medier går nå ut og omtaler Trump som enda farligere enn Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Den pro-Kreml TV-personligheten Dmitry Kiselyov sier at «verden er en hårsbredd unna atomkrig, og at krig kan bryte ut som følge av en konfrontasjon mellom to personligheter». Videre slår han fast at både Trump og Kim er begge farlige, men at Trump er den farligste.

- Trump er farligst for verdensfreden

Korea-ekspert Geir Helgesen er langt på vei enig.

- Når jeg ser i mediene at Donald Trump og Kim Jong-un blir karakterisert som to uberegnelige ledere, tenker jeg at Trump er mer uberegnelig enn Kim. Jeg pleier å si at Kim er temmelig beregnelig. Han reagerer i hvert fall på omverdens aksjoner, sier Helgesen, som er leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, til Nettavisen.

- Hvis jeg skulle velge, vil jeg si at Trump er farligere for verdensfreden enn Kim. Nord-Korea har ikke i nyere tid kriget mot naboland. Mens amerikanerne har nesten et monopol på å bruke våpenmakt utenfor USA. Det følger Nord-Korea veldig godt med på, sier han.

Den såkalte dommedagsklokken, som er utviklet av The Bulletin of the Atomic Scientist, ble stilt et halvt minutt fram mot midnatt like etter at Trump ble innsatt som president i januar. Det betyr at det er to og et halvt minutt til klokken slår midnatt, hvilket innebærer atomkrig eller en annen form for global katastrofe.

The Bulletin er en internasjonal organisasjon, som ble dannet i 1945, som består av anerkjente forskere fra hele verden. De gjør risikovurderinger om hvor nært forestående verden er en atomkrig. Vi må helt tilbake til Den kalde krigen på 1980-tallet for å se at klokken er så nær midnatt.

Trump nevens ni ganger

Da klokken ble stilt enda nærmere midnatt tidligere i år, var det første gang at klokken ble stilt kun et halvt minutt. Vanligvis stilles den i hele minutter. Klokken ble ikke stilt i 2016.

«Panelets beslutning om å stille klokken mindre enn et helt minutt, reflekterer den enkle realitet: Da denne begrunnelsen ble utstedt, hadde Donald Trump vært president i USA i noen få dager,» skriver Panelet i The Bulletin of the Atomic Scientist i sin 18 sider lange begrunnelse til å stille fram dommedagsklokken.

Trump er nevnt ni ganger, mens Kim Jong-un er nevnt én gang.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen

- Går kaldt nedover ryggen

Helgesen har en rekke ganger besøkt Nord-Korea og hatt møter med representanter fra regimet. Han har også vært ved den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea, som teknisk sett fortsatt er i krig, ettersom det aldri ble signert noen fredsavtale etter Korea-krigen.

- Når begge parter ringer med de militære klokkene og forbereder et slag, er det en risiko for at det skjer en feilvurdering eller en teknisk feil. Det kan være en medvirkende årsak til at det bryter ut krig.

- Jeg har vært på grensen noen ganger, på begge sider. Det er sånn at det går kaldt nedover ryggen når man er der. Det er som en cowboyfilm, hvor to banditter går mot hverandre med hånden på seksløperen. Det er så lite som skal til for at det går galt, sier Helgesen.

Statsminister Erna Solberg (H) og oberst James Minnich ble fotografert og spionert på av nordkoreanske soldater da hun krysset grensen til Nord-Korea i grensebygningen T2 midt i den demilitariserte sonen Panmunjon mellom Sør-Korea og Nord-Korea i april i fjor.

- En farlig lek

Hvert år gjennomfører USA og Sør-Korea en massiv felles militærøvelse ikke langt unna nordkoreansk farvann. Helgesen mener amerikanerne og sørkoreanerne bedriver en farlig lek når de provoserer Nord-Korea.

- Når det nå er så anspent i Nord-Korea, skyldes ikke det bare denne krigsflåten, men også på grunn av denne årlige felles militærøvelsen med USA og Sør-Korea, som tross alt er så stor at vi i Europa ikke forstår det.

- Vi har øvelser med 5000 soldater som springer rundt i snøen og øver. Men der er det mer enn 200.000 soldater over og under vann og i fly. Det er i øyeblikket den største militærøvelsen som er blitt gjort i regionen. Nord-Korea tenker da: Er det en øvelse på en landgang? De har angst for denne øvelsen hvert år, og protesterer hvert år. Noen år protesterer Kina også og sier at det er en farlig lek, sier Helgesen.

Nordkoreanske statsmedier skriver landets «sterke hær ser med iver på alle fiendens bevegelser», bare dager etter at det amerikanske hangarskipet USS Carl Vinson (bildet) med støttefartøy ble omdirigert nordover til Nordøst-Asia, skriver Reuters.

Rundt 17.000 amerikanske soldater og mer enn 300.0000 sørkoreanske soldater deltok i den felles militærøvelsen i fjor, ifølge Reuters. Til sammenligning var det 15.000 deltakere fra 14 land som deltok i den årlige NATO-øvelsen «Cold Response» i Trøndelag i mars måned, som var tidendes største militærøvelse i nord, ifølge NRK.

- Det ergrer meg litt som Korea-observatør, at mediene glemmer hvorfor Nord-Korea bruker alvorlig språk og tester ut missiler. De gjør ikke det bare for å irritere og provosere omverden, men også for å fortelle at de er parat, sier Helgesen.

- Nord-Korea vet at USA kan bruke militærmakt for å endre regimer, slik de har gjort i den arabiske verden. Nord-Korea står på listen over land som amerikanerne mener trenger et regimeskifte. Men at Nord-Korea skulle angripe og utføre et forebyggende angrep mot Sør-Korea, anser jeg som totalt utenkelig, sier han.