- Trump tilbød 200.000 til sørgende far, men pengene kom aldri

Etter avisoppslag har imidlertid Det hvite hus sørget for at pengene blir sendt.

President Donald Trump skal ha tilbudt en sørgende far, som mistet sønnen i krigen i Afghanistan, 25.000 dollar i en personlig telefonsamtale, skriver The Washington Post.

Det tilsvarer snaut 200.000 kroner. I tillegg skal Trump ha sagt at han skulle be staben sin om å opprette en pengeinnsamling på internett for familien. Men ingen av delene skjedde, ifølge faren selv, skriver avisen.

Chris Baldridge forteller at Trump ringte ham noen uker etter at sønnen, sersjant Dillon Baldridge (22), ble skutt og drept av en afghansk politimann i juni. Telefonsamtalen skal ha vart i 15 minutter, ifølge faren.

«Sjekken er sendt»

The Washington Post kontaktet Det hvite hus onsdag morgen, men de ville ikke kommentere pengeløftene til Trump. Senere samme dag kom det imidlertid en uttalelse fra talsperson i Det hvite hus, Lindsay Walters : «Sjekken er sendt. Det er motbydelig at media tar noe som bør anerkjennes som en generøs og ekte gest, som er gjort personlig av presidenten selv, og bruker det til å fremme medias ubalanserte agenda.»

Dillon Baldridge (22) ble drept i Nangarhar-provinsen i Afghanistan 10. juni.

Det tok president Barack Obama hele 18 måneder å følge opp et lignende løfte til familien til Kayla Mueller, som ble drept i fangenskap hos IS i Syria i 2015. Den ukjente pengesummen som Obama tilbød, kom først etter at ABC News omtalte saken. Obama beskrev det hele som en glipp.

Trump sa tidligere denne uken at han har «ringt samtlige familier som har mistet noen (i militærtjeneste), og at det er den vanskeligste telefonen å ta».

- Ingen har gjort noe lignende

Faren til den drepte soldaten fortalte president Trump blant annet at han var frustrert over at det kun var ekskona som fikk Forsvarsdepartementets skadeserstatning for sønnen, som utgjør 100.000 dollar.

Visepresident Mike Pence deltok da kistene til de tre drepte amerikanske soldatene Dillon C. Baldridge, William M. Bays og Eric M. Houck ankom USA fra Afghanistan.

- Da sa Trump: «Jeg skal skrive deg en sjekk fra min personlige konto på 25.000 dollar,» sier faren.

- Jeg kunne ikke tro at han sa det, og jeg skulle ønske jeg hadde det på lydopptak, fordi mannen sa faktisk dette. Han sa: «Ingen annen president har noensinne gjort noe lignende». Så sa han: «Jeg skal gjøre det».

DREPT I NIGER: David T. Johnson ble drept 4. okober i Niger.

Krangler om trøstesamtale



Samtidig skaper Trumps «trøst» av en soldatenke sterke reaksjoner.

I et forsøk på å trøste enken etter en drept soldat, skal president Donald Trump ha sagt til henne at soldaten visste hva han hadde gitt seg i kast med, ifølge NTB.

– Han visste hva han gikk med på, sa Trump til soldatens enke, ifølge kongressrepresentanten Frederica Wilson.

Wilson sier hun satt i samme bil som Myeshia Johnson på vei til flyplassen i Miami for å motta båren med Johnsons drepte ektemann, soldaten David Johnson. Trump ringte til Johnson mens de satt i bilen. Wilson sier hun hørte deler av telefonsamtalen.

Trump selv avviser at han har sagt noe sånt.

– Han visste hva han gikk med på, skal Trump ha sagt til enken etter David Johnson, Myeshia Johnson.

