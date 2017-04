- Våre kvinner får ha egne bankkontoer, uten mannlig innblanding

ANNONSE

Tidligere denne uken ble Saudi-Arabia valgt inn i FNs kvinnekommisjon, som har til hensikt å promotere kvinners rettigheter globalt.

Saudiarabiske kvinner lever under strenge sosiale restriksjoner, og Saud-Arabia anses å være blant de minst likestilte landene i verden.

Beslutningen har skapt sterke reaksjoner internasjonalt, og utenriksminister Børge Brende (H) ble onsdag bedt i Stortingets spørretime om å redegjøre om hvorvidt Norge hadde stemt ja eller nei i voteringen.

Brende avstod fra å svare av hensyn til hemmelig valg, og at det ikke er noen internasjonal praksis for å avsløre hva enkeltland stemmer i slike valg.

- Vet ikke hva Norge stemte

Saudi-Arabias ambassadør til Norge, Esam A. Abid Althagaf, sier at han er svært fornøyd med at landet er stemt inn i FNs kvinnekommisjon.

- Vi har fått støtte av 54 land mens det var 47 land som stemte imot. Vi vet ikke hva Norge stemte, men siden denne kommisjonen er så viktig for Saud-Arabia, har vi spurt alle våre venner om å støtte oss i voteringen, sier ambassadør Esam A. Abid Althagaf til Nettavisen.

- Dette er veldig viktig for oss. Intensjonen til Saud-Arabia er å være en viktig rolle for kvinner i framtiden.

- Vi ville være med i denne kommisjonen fordi vi har en plan om kvinners deltagelse i vårt eget samfunn. De siste 10-15 årene har det skjedd en forvandling i forhold til kvinners deltagelse i samfunnet. Det er 30 kvinnelige medlemmer av totalt 150 medlemmer i parlamentet, sier han.

- Kan ha egne bankkontoer

- Kvinner i Saud-Arabia har nå frihet til å drive sine egne virksomheter og ha egne bankkontoer uten en mannlig innblanding som for eksempel en far, ektemann eller en bror. Det har vært stor framgang de siste årene.

- Men slik var det ikke før?

- Nei.

Videre sier ambassadøren at han er oppgitt over at Saud-Arabia blir blandet inn i norsk innenrikspolitikk.

- Det er veldig viktig for Saud-Arabia at landet vårt ikke blir en del av det politiske spillet her i Norge. Men på den andre siden har Stortinget rett til å spørre utenriksministeren om Norges posisjon i dette spørsmålet. Vi har ingenting å gjøre med det, men det viktigste er at vi ikke skal være en del av det politiske spillet, sier han.

- Det vi gjerne vil formidle til våre norske venner, er at hvis dere bare baserer dere på fordommer, så blir det mye feil i nyhetene som kommer fram om den virkelige situasjonen i Saud-Arabia.

I World Econonic Forums årlige rapport om likestilling, havnet Saud-Arabia på 141. plass blant 144 land i 2016. Kvinner i Saud-Arabia er avhengig av tillatelse fra en mannlig verge til blant annet å jobbe, ta utdanning eller reise utenlands.

- Tror du kvinner i Saud-Arabia har det bedre enn kvinner i Norge?

- Det kan jeg ikke si noe om. Hvert samfunn har sin egen kultur.

- Kvinner får snart lov til å kjøre bil

I Saud-Arabia er det ikke tillatt for kvinner å kjøre bil. Landet har ingen skriftlige lover som forbyr kvinner å kjøre bil, men kongedømmet praktiserer forbudet gjennom religiøse føringer som fatwaer og religiøse forordninger.

Men ambassadøren tror at det snart vil være en slutt på denne praksisen.

- Jeg tror at det i nær framtid så vil kvinner få kjøre bil i Saud-Arabia. Vi er en del av verden og gjør de samme tingene som alle andre. Dette handler først og fremst om når det saudiarabiske samfunnet selv er rede til å akseptere dette. Det er ingenting i grunnloven som tilsier at kvinner ikke har lov til å kjøre bil. Det er samfunnet selv som vil ha det sånn. Dette handler mye om tradisjon, sier Abid Althagaf.

- Når tror du kvinner i Saud-Arabia vil endelig få lov til å kjøre bil?

- Jeg kan ikke si noe med sikkerhet, men kanskje om ett år.

- Kjører kona di bil?

- Ja. Hun kjører bil, hun gjorde det i blant annet Argentina. Men hun er litt redd for å kjøre bil her i Norge på grunn av systemet.

- Og det er helt greit for deg?

- Ja, det er helt greit for meg. Når samfunnet en gang aksepterer at kvinner skal få kjøre bil i Saud-Arabia, vil nok min kone være blant de første kvinnene til å kjøre bil.

- Tror du saudiarabiske kvinner er tilfreds med sin egen posisjon i samfunnet?

- Jeg tror kvinner i Saud-Arabia er lykkelige. Det er kanskje 20 til 30 prosent som har et ønske om å kjøre bil, mens det er 70 prosent av kvinnene som ikke vil kjøre bil. Men dette vil endre seg i veldig nær framtid.