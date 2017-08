- VG bør skamme seg. Trump er ikke Hitler

Republicans Abroad Norway reagerer på at VG gir Donald Trump en Hitler-bart på dagens avisforside.

Torsdag har VGs papirutgave avbildet USAs president Donald Trump på forsiden med følgende tekst på overleppen: «Denne kjeften splitter USA». Tekstens plassering på Trumps overleppe gir tydelige assosiasjoner til den karakteristiske Adolf Hitler-barten.

Oppslaget omhandler Trumps uttalelser og håndtering knyttet til de voldsomme demonstrasjonene i Charlottesville, hvor Trump nektet å utelukkende klandre høyreekstremister for volden.

Republicans Abroad Norway reagerer kraftig på forsiden til VG.

- VG bør skamme seg. Trump er riktig nok stor i kjeften og vet ikke når han skal holde munn. Men ærlig talt. Trump er ikke Hitler. Er ikke dette litt vel overdrevent? sier talsperson for Republicans Abroad Norway, Vincent Eugene Francis Baugh, til Nettavisen.

- Man trenger ikke å være perfekt for å være president. Man trenger ikke engang å være likt. Men ærlig talt, vis mannen litt respekt, sier Baugh .

Nettavisen har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden i Norge, men ambassaden har ennå ikke tatt stilling til om de vil uttale seg om forsiden til VG.

- Bidrar til å legitimere nynazisme

Ansvarlig redaktør i VG sier til NRK at forsiden spiller på historiske referanser.

- Bakgrunnen for forsiden er et intervju med Jesse Jackson i dag, som uttaler seg om Donald Trumps håndtering av opptøyene i Charlottesville. Jackson sier at han bidrar til å legitimere nynazisme i USA, sier Gard Steiro til NRK.

Steiro mener det er etisk forsvarlig å bruke denne typen virkemidler.

- Vi prøver ikke å si at Donald Trump er Adolf Hitler, men vi mener at en avis som VG i en situasjon som dette, kan ta i bruk sterke virkemidler, sier han.

- Bagatelliserer uhyrlighetene

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, skriver i sin blogg at førstesiden «på alle måter er usaklig, og en bemerkelsesverdig undervurdering av det Adolf Hitler faktisk gjorde. Hitler satte en verden i brann, og gikk industrielt til verk for å drepe seks millioner jøder. I tillegg til at han systematisk drepte homofile og funksjonshemmede».

«Det har tross alt ikke Trump gjort. Og hver gang vi drar sammenlikningen med Hitler, så bagatelliserer vi disse historiske uhyrlighetene - selv om det ikke er det vi ønsker,» skriver Stephansen.

Klandret «mange sider» for volden

Bakgrunnen er den amerikanske presidentens respons på volden under en samling med tittelen «Unite the Right» i Charlottesville lørdag, der nynazister, rasister og høyreekstreme, samt folk som protesterte mot disse, samlet seg i byen.

Like etter at en 32 år gammel kvinne ble påkjørt og drept av en person med nazi-sympatier lørdag, klandret Trump «mange sider» for volden.

Det hvite hus rykket dagen etter ut og understreket at Trump fordømmer all vold, også fra høyreekstreme, men tirsdag gjentok presidenten at det finnes noen fine mennesker blant dem som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av statuen av tidligere sørstatsgeneral Robert E. Lee.

- Tro meg, ikke alle menneskene som var der var nynazister. Det var noen fine mennesker der, sa USAs president.