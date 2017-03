- Vi er på vei til å skape en innvandrer-underklasse

ANNONSE

Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna kan bli Sveriges største parti etter valget neste år. Meningsmålinger viser at partiet har rykket opp til andre plass og forbi Moderaterna, som har vært Sveriges nest største eller største parti siden slutten av 1980-tallet. På en fersk meningsmåling utført av YouGov, fikk Sverigedemokraterna størst oppslutning.

Mattias Karlsson, som var tidligere fungerende partileder, sier til Nettavisen at han er svært fornøyd med framgangen.

- Vi har ligget høyt på meningsmålingene ganske lenge. Men nå har vi fått enda større oppslutning i opinionen. Dette handler dels om at man opplever at Moderaterna ikke er en tøff nok opposisjonskraft, men også at mange velgere opplever problemer med innvandring og integrering. Dette er et spørsmål vi har vært opptatt av i mange år, og dette har skapt stor troverdighet for oss og vår politikk, sier Sverigedemokraternas gruppeleder i Riksdagen, Mattias Karlsson, til Nettavisen.

- Kommer dere til å bli Sveriges største parti etter valget i 2018?

- Det er ikke umulig. Vi har veldig gode sjanser til det. Det finnes stor misnøye med Socialdemokraterna og Stefan Löfven (statsminister red.anm.), som mange oppfatter som en svak leder. Vi har mer ressurser enn tidligere. Nå kan vi konkurrere mer på lik linje med de andre partiene, sier Karlsson.

- Hva slags ressurser har dere?

- Vi har mer penger og flere medlemmer og funksjonærer. Jeg tror vi har omtrent 25.000 medlemmer.

- Hvilke saker er Sverigedemokraterna opptatt av?

- Vi er opptatt av å få orden på innvandringspolitikken. Vi er opptatt av sikkerhet. Vi trenger mer politi og strengere straffer, og vi er opptatt av helsesevesenet der mennesker dør på grunn av mangelfulle ressurser.

- Rasistisk parti med nazistiske røtter

Politiske motstandere i Sverige, deriblant statsminister Löfven, har omtalt Sverigedemokraterna som et rasistisk parti med nazistiske røtter.

- Er dere et rasistisk parti, Karlsson?

- Nei. Det er vi definitivt ikke. Min oppfatning er at vi aldri har vært det heller. Hvis man ser på alle våre partiprogram, så har vi tatt avstand fra rasisme. Vi har aldri fornektet at det på 1990-tallet fantes noen personer som var rasister som var i vårt parti. Det var et gigantisk feilgrep som vi har gjort alt vi kan for å ta avstand fra, sier han.

Parlamentsvalget som nylig var i Nederland, fikk massiv oppmerksomhet i internasjonale medier. Årsaken var at den høyrepopulistiske partilederen Geert Wilders, som leder det innvandringskritiske partiet PVV, lå an til å gjøre et brakvalg. Men slik gikk det ikke.

Samtidig har høyrepopulismen fått vind i seilene i Frankrike med Nasjonal Fronts Marine Le Pen i spissen. Det er knyttet stor spenning til presidentvalget til våren.

- Finnes det paralleller mellom Sverigedemokraterna og de høyrepopulistiske partiene i Nederland og Frankrike, Karlsson?

- Jeg ser ikke på Sverigedemokraterna som et høyrepopulistisk parti. Vi er et sosialkonservativt parti. Det som kan være likhetstrekk, er at vi vil verne om vårt lands identitet og kultur, slik at landet ikke forvandles til det ugjenkjennelige, sier han.

- Finnes det noen paralleller mellom Sverigedemokraterna og norske Fremskrittspartiet?

- Når det gjelder hvordan establishmentet har behandlet oss, så har vi like erfaringer. Motstanden mot oss har vært voldsommere og sterkere. Frp har en uttalt vilje til å bevare norsk identitet og kultur. Vi har vernet om de samme verdiene. Selv når det gjelder kriminalitet så har vi løftet fram mange av de samme sakene, men det finnes også mange store forskjeller, ikke minst i den økonomiske politikken, sier Karlsson.

Sverigedemokraterna ligger sosioøkonomisk mer til sentrum og venstre.

- På vei til å skape en innvandrerunderklasse

Bydelen Rosengård i Malmø har en svært høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn - nesten 80 prosent - og har lenge slitt med store sosiale problemer, gjengkriminalitet og ungdomsopptøyer. Flere medier har skrevet at det nærmest hersker lovløse tilstander i bydelen. Til og med USAs president Donald Trump har henvist til integreringsproblemene i Malmø.

- Hva mener du om situasjonen i Malmø, Karlsson?

- Alle tegn peker i feil retning. Vi har en større arbeidsledighet blant innvandrere enn noensinne, større andel grove forbrytelser enn noensinne. Vi ser hvordan islamister strammer sitt grep, hvor blant annet kvinners liv begrenses. Vi ser også at skoleresultatene er veldig illevarslende. Vi er på vei til å skape en innvandrerunderklasse som ikke kjenner seg igjen i det svenske samfunnet, og det kan bli veldig dramatisk og farlig hvis man ikke tar hånd om situasjonen, sier Karlsson.

Karlsson sier også at antall seksualforbrytelser mot svenske jenter har økt.

Jimmie Åkesson er leder for Sverigedemokraterna.

- Vi har fått mer respekt

Sverigedemokraterna fikk 20 representanter inn i Riksdagen ved valget i 2010. Ved valget i 2014 ble partiet tredje størst med en oppslutning på 12,9 prosent og 49 representanter i Riksdagen.

- Dere har jo tidligere hatt et veldig frynsete rykte, og dere fikk mye motstand da dere kom inn i Riksdagen. Er dere blitt mere stuerene enn tidligere, Karlsson?

- Ja, det mener jeg. Vi behandles på en bedre måte. Også av media. Man merker det når man går ute på gaten, at vanlige mennesker ser mer positivt på oss, selv om de ikke stemmer på oss. Vi har fått mer respekt, sier han.

- Kan Sverigedemokraternas politikk og retorikk ha ført til økt innvandringshat blant det svenske folk?

- Nei, det tror jeg ikke. Vi er veldig tydelige på at vi ikke er motstandere av innvandrere. Vi motsetter oss ikke all innvandring.

- Men det har vært enkeltuttalelser fra enkeltpersoner som har vært dårlige. Som parti har vi gjort det vi kan for å ta avstand fra dette. Vi har i dag over 20 prosent av medlemmene som har innvandrerbakgrunn.

- Uansvarlig innvandringspolitikk

Flyktningkrisen førte til en massiv strøm av flyktninger til Sverige. I 2015, 2016 og 2017 var det registrert henholdsvis 162.877, 28.939 og 3730 asylsøkere i Sverige, viser tall fra Migrationsverket.

Den svenske Riksdagen besluttet å innføre ID-kontroll av alle reisende på fly, tog, busser og ferjer inn til landet i desember i 2015. Grensekontrollen har blitt forlenget flere ganger. Sverige har fortsatt en midlertidig grensekontroll ved enkelte grenseoverganger.

Karlsson mener Sverige har ført en uansvarlig innvandringspolitikk som også kan være en trussel for Norge.

- Det kan også være i nordmennenes interesse at Sverige også får bedre kontroll over sine grenser.

- Tror du Sverigedemokraterna kan få regjeringsmakt etter valget i 2018?

- Det er vanskelig å si. Det partier sier før og etter et valg, er to forskjellige ting. Jeg tror at flere av partiene vil kunne endre mening om samarbeid med Sverigedemokraterna. Vi ser at Kristdemokraterna og Liberalera har en majoritet av velgerne sine som vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Det viser flere meningsmålinger. Vi har uttalt at vi gjerne vil samarbeide med Moderaterna og Kristdemokraterna, sier Karlsson.