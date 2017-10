- Vil ha tilbake stillingen som bistandsminister

Venstre og KrF med klare krav til ny regjering.





I statsråd fredag får vi (minst) to statsrådskifter: Ine Marie Eriksen Søreide (H) blir ny utenriksminister, mens Frank Bakke-Jensen (H) blir ny forsvarsminister.

Dagen før kaster Venstre og KrF seg inn i diskusjonen om hvem og hva som bør prioriteres.

Samarbeidspartiene vil nemlig ha tilbake stillingen som bistandsminister i regjeringen, melder NRK.

De mener bistandsfeltet er svekket etter at stillingen ble fjernet i 2013.

– Jeg håper vi får en egen bistandsminister. Da vil utenriksministeren få bedre tid til å være utenriksminister, og vi får bedre faglighet over bistandspolitikken. Jeg tror hele utenriksfeltet har lidd under av at vi ikke har hatt en utviklingsminister, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

